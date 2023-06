Produktiivsuse tõstmiseks korraga mitme monitori kasutamise plussid ja miinused

Foto: Linus Mimietz Unsplash.com

Kaasaegses digimaailmas on mitme monitori kasutamine, mida varasemalt peeti tarkvaraarendajate ja arvutimängu entusiastide pärusmaaks, muutunud üsna tavapäraseks. Oma produktiivsuse suurendamine ja digitaalsete tegevuste tõhusamaks muutmine on eriti tehisintellekti rakenduste võidujooksu taustal järjest olulisem. Seetõttu on oluline ka mõista selle jätkuvalt populaarsust koguva töökeskkonna korralduse võimalikke eeliseid ja puudusi.

Mitme monitori kasutamisel ühendatakse mitu ekraani ühe arvuti külge. Sellist korraldust võib näha paljudes töökeskkondades, alates IT-valdkonnast kuni graafiliste disainerite ja tõlkijateni välja, seda nii kontorites kui ka kodukontorites. Mitme arvutimonitori kasutamine peaks aitama suurendada produktiivsust ja kiirendama rööprähklemise protsessi. Aga kas see on tõesti alati nii?

Uurime sellise seadistuse plusse ja miinuseid.

Mitme monitori kasutamise plussid

Aja kokkuhoid

Mitme monitori kasutamise peamine eelis mis tahes ülesande täitmisel on produktiivsuse suurendamine ja seeläbi aja kokkuhoid. Uuringud näitavad, et ühe või mitme lisaekraani kasutamisel suureneb inimese produktiivsus 20–30%. See number on suures osas seotud võimalusega kuvada mitmel monitoril korraga mitut rakendust või dokumenti, mis vähendab eri akende vahel liikumiseks kuluvat aega.

Tõhusam rööprähklemine

Kuna saad korraga silme ees lahti hoida mitut akent, saad paralleelselt teha mitut ülesannet. Tänu suuremale ekraanipinnale saad hoida ühel monitoril avatuna oma meilipostkasti, samal ajal kui teisel monitoril arvutustabeliga tööd teed või aruannet koostad. Näiteks üks täiendav 4K monitor võib tagada piisavalt ruumi mitme akna paralleelseks avamiseks, muutes rööprähklemise vähem pingeliseks ja tõhusamaks.

Dokumentide mugav kõrvutamine

Lisaks võivad kõrvuti seatud arvutimonitorid oluliselt hõlbustada dokumentide või rakenduste kõrvutamist. See eelis on eriti oluline ametite puhul, kus on sageli eri allikate andmeid vaja võrrelda. Näiteks tarkvaraarendajad, disainerid ja tõlkijad.

Mängu- või kinoelamuse suurendamine

Lisaks töisele kasutusele on ka mänguritel selles osas sõna sekka öelda. Spetsiaalsed mänguri monitorid muudavad muudavad arvutimängude austajate mänguelamust drastiliselt. Parema mänguelamuse saamiseks võib abiks olla kõrge ekraanisagedusega 144 Hz monitor sujuvama liikumise tagamiseks või mitme ekraani asemel üks ülilai monitor kõikehõlmava lainurkvaate jaoks. Filmihuvilised saavad suurte kvaliteetsete monitoride abil nautida ka isiklikku kodukinoelamust.

Millega arvestada mitme monitori kasutusele võtmisega

Segavad ahvatlused

Korraga mitme arvutimonitori kasutamisel võib olla ka mõningaid puudusi. Näiteks võib see hoopis produktiivsuse tõstmise asemel tähelepanu hajutada. Sõltub muidugi inimesest endast ja millised reeglid ta endale tööajaks seab, kuid mitme ekraani olemasolu võib tekitada kiusatuse sagedamini e-postile, sotsiaalmeediale või uudistesaitidele pilku heita.

Kaasnevad lisakulud

Täiendavad monitorid, eriti kvaliteetsed monitorid, nagu 4K monitor või 144 Hz monitor, tähendavad lisakulutust. Kuid lisaks monitori enda maksumusele võib väljaminekut nõuda ka vajaliku võimsama riistvara soetamine, näiteks graafikakaart, täiendav CPU ja RAM, vajalikud pordid ja kaablid.

Graafikakaardi sobivuse tähtsus

Graafikakaart on kõige olulisemaid komponente, millega arvutile mitme monitori ühendamisel arvestada. Graafikakaart suudab toetada piiratud arvul monitore ja ning ka selle suutlikkus resolutsiooniga toime tulla on piiratud. Kui soovid ühendada rohkem kui ühe või kaks monitori või kui monitoridel on kõrge resolutsioon (nt 4K monitor), võib sul vaja minna võimsamat graafikakaarti.

Protsessori ja portide ühilduvus

Kui kasutad mitut monitori mitme programmi samaaegselt kasutamiseks, võib see suurendada koormust sinu protsessorile ja RAMile. Kui arvuti töötab juba oma võimete piiril, võib juhtuda, et tuleb ka nende uuendamisele mõelda. Lisaks võib juhtuda, et arvutil ei ole sobivat porti lisamonitoride ühendamiseks: nt HDMI, DisplayPort, DVI või VGA, sõltuvalt arvuti ja monitori aastakäigust. Sel juhul võid endale soetada adapteri või dokkimisjaama.

Lisatarvikud ja lauaruum

Lisaks igasugu riistvarale võib vaja minna tarvikuid, nagu monitorihoidikud, monitori kinnitused või jalad. Ning siis kui kõik monitoride jaoks vajaminev on olemas, tasub läbi mõelda, kas praegusel laual on ikka piisavalt ruumi mugavaks töötegemiseks. Kui laual on vähe ruumi, mistõttu sinna võib kiiresti asjade hunnik tekkida, mõjub see ka keskendumisele halvasti ja võib jätta jälje ka produktiivsusele.

Korraga mitme monitori kasutamise kasulikkus ja tõhusus sõltuvad seega suuresti iga inimese isiklikest tööharjumustest ja vajadustest. Enne kui otsustad lisamonitoridesse investeerida, kaalu hoolikalt enda vajadusi. Võib-olla avastad, et üks kvaliteetne monitor koos tõhusa aknahaldustarkvara või virtuaalse töölauaga võib sinu produktiivsust sama hästi, kui mitte paremini tõsta.

Otsuse tegemisel pea silmas ka võimalikke kulutusi. Lisamonitorid, eriti kvaliteetsemad 4K või 144 Hz monitorid, võivad olla kulukad ja nende ühendamiseks võib vaja minna ka riistvara uuendamist ja muid tarvikuid.

Kokkuvõttes on oluline, et tehnoloogia toimiks sind toetava abivahendina. Monitoride arvu, suuruse, resolutsiooni jms üle kaalutlemisel tee teadlik ja läbimõeldud otsus, mille tulemusel tööd teha mugavalt ja tõhusalt.