Infopangast saab BC Kalev/Cramo ametlik müügipartner

Eesti korvpalli lipulaev BC Kalev/Cramo ja Äripäeva Infopank sõlmisid koostöölepingu, mis esialgselt kehtib järgmise aasta suveni.

Infopanga juht Joonas Jõgi ja Kalev/Cramo tegevjuht Ramo Kask

Infopanga juhi Joonas Jõgi sõnul on koostöö 13-kordse Eesti meistriga meeldiv väljakutse Infopanga uuele müügiagendi ärisuunale. “Korvpall on Eesti rahvussport ja oleme väga elevil, et aidata Kalev/Cramol teha järgmine samm. Miks mitte teha Eestis midagi Žalgirisega sarnast?” mõtiskleb Jõgi.

Kalevi kõrged eesmärgid uueks hooajaks

Kalevi eesmärkideks tuleval hooajal on võita Eesti-Läti Ühisliiga, Eesti meistritiitel ja mängida kõrgetele kohtadele eurosarjades. “Meie meeskond on enamjaolt eestlaste nägu ning seeläbi loodame, et inimesed leiaksid tee saali, et meile valjuhäälselt kaasa elada,” sõnab Kalev/Cramo tegevjuht Ramo Kask. Vanadest olijatest on lepingu sõlminud Hugo Toom, Oleksandr Kovliar, Kregor Hermet, Kaspar Kitsing ja Martin Dorbek. Uued lisandujad on hetkeseisuga Mikk Jurkatamm, Leemet Böckler ja Mihkel Kirves. Oma tee koju tagasi on leidnud ka Rauno Nurger. Meeskonna komplekteerimine jätkub augustis aktiivselt.

Euroopas edu saavutamiseks on kriitiline kasvatada klubi eelarvet. Kase sõnul on Infopangaga koostöö peamine eesmärk teha järgmine samm klubi professionaalsuses. “Kuna korvpallihooaeg on pikk ja mänge on palju, siis tihtipeale jääb uute partnerite leidmine ja neile meie tegevuste tutvustamine ajanappuse tõttu teisejärguliseks, mistõttu on koostöö Infopangaga meile väga oluline, et teha järgmine samm jätkusuutliku klubikorvpalli edasiseks arenguks,” räägib Kask.

Pikaajaline visioon korvpallikultuuri arendamisel

Kalevi eesmärk on igal hooajal kokku panna võimalikult kvaliteetne ja võitluslik meeskond, kes inspireeriks ja pakuks põnevust nii Eesti kui ka Euroopa korvpallimaastikul. “Anname endast kõik oleneva, et läbi BC Kalev/Cramo tegevuste inspireerida võimalikult palju noori ja ka täiskasvanuid spordiga tegelema ning spordile kaasa elama. Meie jaoks on kodumängude korraldamisel üheks eelduseks pakkuda lisaks korvpallimängule ka elamust. Oleme läbi korvpallimängude Eesti ja Tallinna tutvustajateks mujal Euroopas,” lisab Kask.

Infopank, mille põhitegevuseks on analüütilised ja maksevõime hindamisega seotud tooted-teenused, tuli müügiagendi teenusega turule selleks, et võtta ettevõtetelt müügipinget- ja koormust vähemaks. “Meil on head kogemused nii enda äri kui meie klientide äride kasvatamisel. Kuigi Kalev/Cramo projekt on tavalisest veidi teistsugune, siis põhitegevused elluviimisel on samad,” sõnab Jõgi.