Kuidas valida endale sobiv kontoritool

On üks toode, mille valimisel ei tohiks kunagi teha kompromisse – selleks on kontoritool. Vale kehaasend põhjustab mitmeid probleeme, mistõttu on oluline tellida ergonoomiliselt toetav tool, mis aitab hoida õiget istumisasendit. Hea kontoritool järgib keha loomulikku liikumist, vähendab lihaspingeid ning aitab hoida õiget kehaasendit vaatamata sellele, kui pikad on tööpäevad kirjutuslaua taga. Teisisõnu on kontoritool aluseks suurepärasele enesetundele ning tulemuslikkusele. Kuid milline mudel sobib just sulle? Siin on 5 olulist nõuannet, mida võtta arvesse, kui asud valima uut kontoritooli.

1. Kui mitu tundi veedad istudes?

Esimene ning kõige olulisem küsimus, millele pead vastama kontoritooli valides on: kui mitu tundi veedad päeva jooksul istudes? Siinkohal on reegliks, et mida pikemaid perioode istud, seda paremat tooli sa ka vajad. Et muuta õige tooli valimine lihtsaks, oleme jaganud oma sortimendi vastavalt istumistundide soovitusele: 4, 8, 12 ja 24 tundi. Meie toodete hulgast leiab nii lihtsamaid toole neile, kes istuvad üsna vähe, kui ka eksklusiivsemaid mudeleid, mis tagavad parima võimaliku mugavus pikkadeks töötundideks.

4 tundi: Kui oled enamuse päevast liikumises ning istud aeg-ajalt lühemaid perioode, siis võid valida ka üsna lihtsa kontoritooli.

8 tundi: Kui istud enamuse oma tööpäevast, siis vajad ergonoomilist kontoritooli, millel on head reguleerimise võimalused.

12 tundi: Kui pikad tööpäevad sisaldavad tundide viisi istumist, siis tuleb valida kõigi mugavustega eksklusiivne kontoritool.

24 tundi: Kas töötad kõnekeskuses või sarnases ametiasutuses, kus vahetustega töö ei lase laua tagant pikalt eemal viibida? Siis vajad tooli, mis vastab eriti rangetele reguleerimise ja mugavuse nõuetele – nagu näiteks meie spetsiaalsed sertifitseeritud mudelid.

2. Vali mehhanism, mis järgib sinu keha loomulikku liikumist

Kuna inimesele on omane aeg-ajalt muuta oma istumisasendit, on oluline, et kontoritooli iste ja seljatugi järgiks keha loomulikku liikumist. Seljatoe ning istme sünkroonset liikumist reguleerib mehhanism, mille valimisel kehtib oluline reegel: mida kvaliteetsem mehhanism, seda parem kohandatavus ja ergonoomika.

Püsiv seljakontakt (PCB): Seljatugi järgib ülakeha loomulikku liikumist, samal ajal kui iste on fikseeritud asendis. See aitab säilitada õiget rühti ning muuta oma kehaasendit tööpäeva jooksul.

Lukustatav kaldenurk: Lihtne mehhanism, mis säilitab istme ja seljatoe vahelise kaldenurga ka „kiikudes“. Mehhanismi jäikus on seatav vastavalt kehakaalule.

Sünkroon: Iste ning seljatugi liiguvad sünkroonselt suhtes 1:2, mis tähendab, et iste liigub „kiikudes“ ühe sammu, samal ajal kui seljatugi kaks sammu. Iste ning seljatugi on lukustatavad fikseeritud asendis ning mehhanismi jäikust saab seada vastavalt kehakaalule.

Multi-sünkroon: Ka sel juhul liiguvad iste ja seljatugi sünkroonselt üksteise suhtes 1:2, kuid iste on süsteemist vabastatav, mis võimaldab end aeg-ajalt sirutada ning seeläbi parandada vereringet jalgades.

3. Ergonoomilised omadused tagavad mugavuse

Selleks, et uus kontoritool tagaks kehale vajaliku toe, peab see olema kohandatav vastavalt sinu pikkusele, kaalule ning kehakujule. Kuna iga inimene on erinev, on oluline valida tool, millel oleks mitmeid reguleerimise võimalusi. Vaid nii saavutad õige istumisasendi ning parima võimaliku mugavuse.

Seatav istme kõrgus: Õige istme kõrgus vastab sinu pikkusele ning on saavutatud, kui jalatallad toetuvad täielikult põrandale samal ajal kui selg on surutud vastu seljatuge.

Seatav seljatoe kõrgus: Võimaldab seada seljatoe asendisse, mis järgib nimmepiirkonna loomulikku kumerust.

Seatav istme sügavus: Iste on seatav vastavalt Sinu pikkusele. Siinkohal on oluline jälgida, et istudes tallad vastu põrandat ning selg täielikult toetumas seljatoele, peab jääma istme ääre ning põlveõndla vahele rusika suurune tühimik, et säiliks hea vereringlus ka jalgades.

Seatav istme kaldenurk: Õige rühi saavutamiseks on oluline, et iste oleks kergelt ettepoole kaldus. Nii on puusad põlvedest veidi kõrgemal samal ajal kui tallad toetuvad täielikult põrandale.

4. Rohkem võimalusi ja lisavarustust

Lisaks ergonoomika ning liikumismustritega seotud funktsioonidele mõjutavad õige mudeli valikut ka spetsiifilisemad omadused ning lisavarustus. Näiteks on paljude lemmik võrkseljatugi, mis tagab hea õhu liikuvuse. Lihtsamatel mudelitel on käetoed ning peatugi saadaval lisavarustusena, eksklusiivsematel toolidel kuuluvad need aga komplekti.

Kõrge või madal seljatugi: Madal seljatugi on soovitatav lühemale kasvule ning kõrge pikemale kasvule.

Peatugi: Peatugi on praktiline abivahend, mida sageli kasutatakse valesti. Peatugi peaks toetama kaela, et vähendada pingeid ülakehas. Seatav kõrgus ning kaldenurk aitavad tagada parima võimaliku mugavuse.

Käetoed: Käetoed aitavad vähendada pingeid õlgades. Parimad käetoed on seatava sügavusega, mis võimaldab liikuda kirjutuslaua lähedale nii, et käsivarred toetuks töötasapinnale või käetugedele. Samuti on võimalik osasid mudeleid liigutada üles ja alla, horisontaalselt ning külgsuunas.

Hingav võrkseljatugi: Võrkseljatugi ei muuda vaid tooli välimust, sellel on ka praktiline funktsioon. Võrk tagab hea õhu liikuvuse, mis on suurepärane omadus, kui vajad tööd tehes leevendust liigsele palavusele.

5. Värvitoon, vorm ja materjal

Kui oled leidnud kontoritooli , mis vastab sinu vajadustele, saame liikuda lõbusa osa juurde - milleks on tooli välimus. Paljud mudelid on saadaval erinevates värvitoonides, mis loob võimaluse sisustada kontori vastavalt oma äranägemisele – telli üks mudel erinevates värvitoonides või erinevad mudelid ühes toonis, võimalusi on lõputult! Ning rääkides materjalides, siis kõige levinum on tekstiilkate, kuid meie valikust leiad ka kunst- või täisnahaga kaetud mudelid.