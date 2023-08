Sisuturundus

Furo ja Finora Bank lõid käed - uus koostöö Eesti finantsmaastikul

Ärilaenudele keskenduv finantsplatvorm furo ja Finora Bank sõlmisid koostöölepingu, mis teeb Finorast esimese pangalitsentsiga partneri furo platvormil.

Furo juhi Joonas Jõgi sõnul on koostöö Finora Bankiga suur samm edasi ning aitab ettevõtetel leida veelgi paremaid finantseerimisvõimalusi. "Varasemast on meie portfellis juba alternatiivrahastajad. Hea meel, et saime ka esimese panga pardale. Finora Banki kogemus finantssektoris on hindamatu väärtusega ning me ootame põnevusega, mida see koostöö kaasa toob," ütles Jõgi.

Eesmärk: suurpankadega sarnased tingimused ka väikeettevõtetele

Finora Bank on asutatud selleks, et aidata väikeettevõtetel leida paremaid rahastamisvõimalusi. Anoly Gilden, Finora Banki krediidijuht, rääkis sellest, kuidas finantsmaastikul on ruumi uutele lähenemistele. "Meie eesmärk on olla eelistatuim partner kasvavatele ettevõtetele. Meie moto "ei pea olema suur, et olla suurepärane" rõhutab meie pühendumust pakkuda kvaliteetseid ja paindlikke finantseerimislahendusi," lisas Gilden.

Furo eesmärk on lihtsustada ettevõtjate valikut finantspartneri valikul, koostöö Finora Bankiga aitab seda eesmärki veelgi edendada. "Meie platvormi kasutajatele avanevad nüüd uued võimalused, mida Finora Bank pakub ja me ootame põnevusega klientide tagasisidet," rääkis Jõgi.

Furo koostöö Finora Bankiga avab uusi uksi väikeettevõtetele, eriti neile, kes otsivad oma esimest kodupanka või kes ei ole suurtest pankadest abi saanud. "Meie eesmärk on, et klientide jaoks oleks laenutaotluse protsess võimalikult mugav ja kiire. Klientide usaldust näitab seegi, et kui käesoleva aasta esimese 6 kuuga kasvas pankade äriklientide laenumaht Eestis ja Leedus (Finora koduturud) 0,4%, siis Finora Banki laenuportfell kasvas 34%,“ lisas Gilden.

Finantsturu väljakutsed majanduse jahenedes

Eesti ärilaenu turg on hetkel mitmetes sektorites konservatiivne, kuid Finora Bank näeb võimalust täita turul olev tühimik ning aidata väikeettevõtetel leida paremaid rahastamisvõimalusi. "Väikesed ja keskmised ettevõtted moodustavad suure osa Eesti majandusest ning on oluline, et neil oleks juurdepääs paindlikele ja kiiretele finantseerimislahendustele," märkis Gilden.

Furo ja Finora Banki koostöö on samm edasi Eesti finantsturu arengus, see pakub ettevõtetele mitmekülgseid ja kiireid finantseerimislahendusi. See partnerlus tugevdab väikeettevõtete positsiooni finantsmaastikul ning aitab neil saavutada oma ärilisi eesmärke.