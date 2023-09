Eleving Group kuulutab välja vahetuspakkumise Mogo AS 2021/2024 võlakirjade omanikele

Globaalne mitme brändiga finantstehnoloogia Eleving Group, mille peakorterid asuvad Lätis ja Leedus, on kuulutanud välja pakkumise vahetada Eleving Group tütarettevõtte Mogo AS (ISIN LV0000802452) emiteeritud 2021/2024 võlakirjad uute tagatud eelisvõlakirjade vastu, mille lunastustähtaeg on 2028.

Eleving Group uute võlakirjade vahetuspakkumine kestab 26. septembrist kuni 13. oktoobrini 2023. Kõigile Mogo AS tagamata võlakirjade (ISIN LV0000802452) omanikele pakutakse võimalust vahetada võlakirjad Eleving Group uute kõrgema intressimääraga tagatud eelisvõlakirjade vastu. Iga võlakirja nimiväärtus on 100 eurot. Uute 2028. aasta lunastustähtajaga võlakirjade intressimäär on 12–13,5% ja intressi makstakse kord kvartalis. Lõplik intressimäär määratakse 2023. aasta 2. oktoobri paiku.

• Mogo AS tagamata võlakirjade (ISIN LV0000802452) vahetuspakkumine võlakirjaomanikele algab 26. septembril ja lõpeb 13. oktoobril 2023 kell 14.00. • Vahetuspakkumise käigus on võlakirjade omanikel võimalus vahetada Mogo AS tagamata võlakirjad Eleving Group uute tagatud eelisvõlakirjade (ISIN DE000A3LL7M4) vastu, millel on kõrgem intressimäär (12–13,5%). • Vahetussuhe on 1 : 10, mis tuleneb võlakirjade erinevatest nimiväärtustest, st Mogo 2021/2024 võlakirjade (ISIN LV0000802452) nimiväärtus on 1000 eurot ja Eleving Group uute 2023/2028 võlakirjade (ISIN DE000A3LL7M4) nimiväärtus 100 eurot.

Võlakirjade erinevate nimiväärtuste tõttu on vahetussuhe 1:10 ehk võlakirjade omanikel on võimalik saada ühe Mogo AS-i võlakirja (ISIN LV0000802452) eest kümme uut Eleving Group eurovõlakirja (ISIN DE000A3LL7M4). Vahetamine on täielikult vabatahtlik ja Mogo AS-i 2021/2024 võlakirjade omanikel ei ole kohustust vahetuspakkumises osaleda.

Mogo AS 2021/2024 võlakirjade omanikke julgustatakse pöörduma oma panga, Eleving Group või Signet Bank poole, kuna iga kontohalduri kasutatavad tehnilised lahendused vastavad tema süsteemidele, mis toetavad vabatahtliku vahetuspakkumise elluviimist ja eesmärki. Lisateavet börsiteate kohta leiab veebiaadressidelt www.invest.eleving.com ja www.eleving.com/investors

Avalik pakkumine Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal kestab 2. oktoobrist kuni 20. oktoobrini 2023. Täpsem teave avaldatakse peatselt.

Uued võlakirjad noteeritakse kauplemiseks Frankfurdi börsi reguleeritud turul (üldstandard) ja Balti reguleeritud turu alla kuuluval Nasdaq Riia börsil 2023. aasta 31. oktoobri paiku.

Eleving Group tegevjuht Modestas Sudnius kommenteerib: „Arvestades meie globaalseid ambitsioone ja kiiret kasvu, on kapitaliturgudele sisenemine meie ettevõtte jaoks strateegiline tegevus. Seni kaasatud finantsinstrumendid on olnud üks peamisi tegureid, mis on aidanud Eleving Groupi netoportfellil kasvada. Praegu on investoritele suurepärane aeg osta Balti ettevõtete võlakirju, kuna neid pakutakse üsna heade intressimääradega, mis omakorda tähendab suuremat investeerimistulu. Lisaks ületab meie pakutav intressimäär paljusid teisi investeerimisvõimalusi, sh pangahoiuseid. Oluline on märkida, et võlakirja tulusus on fikseeritud kogu kohustusaja vältel ning võlakirjaomanikud saavad püsivalt kõrget intressitulu.“

Samal ajal rõhutab Sudnius, et peaaegu kümne aasta jooksul, mil Eleving Group on kapitaliturgudel aktiivselt osalenud, on see näidanud märkimisväärseid tulemusi peale äritegevuse ka kapitalituru kohustuste täitmisel. See on aja jooksul suurendanud investorite kindlustunnet ja nende huvi ettevõtte vastu on kasvanud iga järgmise võlakirjaemissiooni kampaaniaga.

Eleving Group, mis asutati 2012. aastal Mogo Finance nime all, tegutseb praegu 16 riigi turul ja kolmes maailmajaos, pakkudes finantsteenuseid nii liikuvus- kui ka tarbimissektoris. Eleving Group alla kuuluvad liikuvussektori brändid Mogo, Primero, Renti ja OX Drive ning sõidukite finantseerimine hõlmab 70% kontserni tegevusest. Seevastu tarbimislaenud, mis hõlmavad Kredot, Sebot, Tigot ja hiljuti integreeritud ExpressCreditit, moodustavad umbes 30% kontserni portfellist. Kontserni kliendibaasis on üle 500 000 kliendi üle maailma ja selle väljastatud laenude kogumaht on ligikaudu 1,5 miljardit eurot. Kontserni peamine eesmärk on teenindada ühiskonnarühmi, kes ei ole traditsiooniliste pankade kliendid, ning edendada kaasavat majandust uuenduslike, hõlpsasti kasutatavate ja arusaadavate finantstoodete kaudu. Kontsern saavutas 2023. aasta esimesel kuuel kuul head tulemused kõigis peamistes ärimõõdikutes: 36,1 miljonit maksu- ja amortisatsioonieelset kasumit, 90,6 miljonit käivet ja 13,6 miljonit puhaskasumit enne valuutavahetust. Eelmise aruandeperioodiga võrreldes püsis kontserni netoportfell 2023. aasta esimesel kolmel kuul stabiilsena (295,1 miljonit eurot). Selle aasta teises kvartalis kinnitas rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch kontserni Eleving Group krediidireitingu tasemel B ja jättis väljavaate stabiilseks.

Kogu teave pakkumisprotsessi kohta, Luksemburgi finantssektori järelevalvekomisjoni (CSSF) heaks kiidetud väärtpaberiprospekt ja tutvumiseks vajalikud dokumendid on leitavad kontserni veebisaidil eleving.com/investors

Lisateavet võlakirjade emiteerimise kampaania kohta leiab kontserni veebisaidilt invest.eleving.com

Lisateave kontserni Eleving kohta: www.eleving.com