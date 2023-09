Sisuturundus

Storent: kasvame koos investoritega

Andris Pavlovsil oli juba edukas kogemus ehitusseadmete rentimise valdkonnas, kui ta koos äripartneri Andris Bisnieksiga asutas 2008. aastal oma ettevõtte Storent. See märkis uut peatükki Läti ehitusseadmete rendi ajaloos ning oli üks Läti ettevõtluse rahvusvahelistest edulugudest.

Viisteist aastat hiljem on Storentist saanud üks Baltimaade turuliidreid ning see on laienenud Soome ja Rootsi. Selle aasta kevadel tegi Storent tugeva börsiletuleku, kogudes võlakirjaemissiooni kaudu ligi 1000 erainvestorilt 10,5 miljonit eurot. Praegu on käsil ettevõtte neljas võlakirjaemissioon. Käesolevas intervjuus räägib Andris Pavlovs Storenti strateegiast ja potentsiaalist ning ehitusseadmete rendivaldkonna tulevikust.

Andris Pavlovs: "Asutasime Storenti eesmärgiga pakkuda oma klientidele võimalust rentida seadmeid kiiresti ja lihstalt, ilma tarbetu bürokraatiata ning parima võimaliku hinnaga."

Te nimetate end Euroopa kõige uuenduslikumaks rendifirmaks. Mida see tegelikult tähendab?

Asutasime Storenti eesmärgiga pakkuda oma klientidele võimalust rentida seadmeid kiiresti ja lihstalt, ilma tarbetu bürokraatiata ning parima võimaliku hinnaga. Selle saavutamiseks oleme algusest peale keskendunud IT-lahenduste integreerimisele oma töösse ja investeerinud esimesest päevast alates suurel määral arendustöösse. Selline lähenemine oli ehitusseadmete rendi alal nii Lätis kui ka Euroopas enneolematu, mistõttu pidime ise kõike koostöös IT-firmaga mõtlema ja arendama, olles seejuures uuenduste pioneerid.

Storenti rendiprotsessid on maksimaalselt automatiseeritud. Oleme välja töötanud ERP-süsteemi müügitegevuse haldamiseks (integreeritud CRM), remondi ja hoolduse korraldamiseks ning planeerimiseks, finantsarvestuseks ja -juhtimiseks ning kõigi muude ehitusseadmete rendiettevõtte tegevusega seotud äriprotsesside haldamiseks.

Lisaks sellele on Storenti koostöös kliendiga oluline roll ka digitaalsetel lahendustel. Ilma meile helistamata või kohale sõitmata saab Storenti klient kõik toimingud teha eemalt: seadmeid broneerida, kätte saada ja ka tagastada. Oma virtuaalses kliendikeskkonnas saab ta juurdepääsu põhjalikule teabele oma tellimuste, arvete ja muu olulise kohta. Ei klient ega töötaja ei pea paberit raiskama ega järjekorras ootama – kõik toimub elektrooniliselt ja hetkega. Meie konkurendid hakkavad alles nüüd püüdma rakendada seda, mille kallal meie Storentis oleme töötanud alates ettevõtte asutamisest 2008. aastal. Olles esimesed, saame kehtestada tööstusharu standardid.

Digitaliseerimine on jõudnud kiiresti peaaegu kõikidesse sektoritesse. Kas mujal leidub lahendusi, mida Storent on ka oma äris kasutanud?

Loomulikult! Näiteks Smart ID – kui me seda nägime, siis saime aru, et see on tulevik ja viimane lüli ahelas, nii et kõik kliendisuhted saab teha internetis. Eriti arvestades, et meie renditud seadmete ühikuväärtus ületab sageli kümneid tuhandeid eurosid. Kui me tahame pakkuda kaugklienditeenindust ja elektroonilisi allkirju, siis peame inimesi kaugelt volitama ja siinkohal aitavad meid Smart-ID, digiallkirjastmine ning erinevate riikide muud sarnased lahendused. Aastal 2020 vahetult enne Covid-19 pandeemia algust, võtsime Balti riikides kasutusele Smart-ID autoriseerimise ja sarnased autentimislahendused Põhjamaades. Meie arvud näitavad, et see oli ja on jätkuvalt üks meie suurimaid konkurentsieeliseid.

Tänaseks teeb Balti riikides peaaegu 50% klientidest tellimusi internetis ja 95% klienditehingutest allkirjastatakse elektrooniliselt. See tulemus on fantastiline! Kuid me ei kavatse sellega piirduda. Me läheme veelgi kaugemale.

Milline on järgmine samm?

Meie "järgmine samm" koosneb paljudest komponentidest, mille oleme ühendanud IRMS-süsteemiks (Intelligent Rental Management System) – see digitaliseerib kõik meie sisemised protsessid, millest mõned on täielikult automatiseeritud, suurendades märkimisväärselt nii tõhusust kui ka koostöö sujuvust meie klientidega.

Kas IRMS on siis teie edu võti?

Jah ja ei. Sellest ainuüksi ei piisa. Süsteem vajab pädevat meeskonda. Inimesed on meie kõige väärtuslikum ressurss. Just inimesed on need, kes haldavad protsesse, koordineerivad neid ja teevad olulisi otsuseid. Ainult inimene saab andmete põhjal valida, milliseid seadmeid me oma rendiparki ostame. Meie meeskonnas on ka professionaalsed müüjad: igaüks neist suudab leida kliendi projektile parima võimaliku lahenduse. Automatiseerimine on mõeldud kliendile, kes juba teab, mida ta vajab. Kuid näiteks uut tüüpi projekti alustades on professionaali nõuanne masinate valikul väga väärtuslik, sest see aitab töö kiiremini ja odavamalt ära teha. Inimlikkus ei tohi kaduda. Ehitaja ei vaja ainult kiirust, vaid ta vajab ka eksperti, kes annab nõu, kuidas tööd kõige paremini teha ja veendub, et kõik läheb hästi.

Meie jaoks ei ole klient lihtsalt rahakott. Me ehitame konsultantidest ja projektijuhtidest koosneva meeskonna, mille eesmärgiks on leida kliendi vajadusi arvestades parim lahendus. Ja kõige tähtsam element meie valdkonnas on siiski seadmed ise ning nende tehniline seisund. Siinkohal on meie kõrgelt kvalifitseeritud mehaanikute meeskonnal võtmeroll. Ka siin aitab meid tehnoloogia, sest töökorraldus ja üksikasjalik kuluarvestus võimaldavad meil olla tõhusad nii hooldus- ja remondiprotsessis kui ka masinate hankimisel. Me saame teha õigel hetkel õige otsuse masinate müümiseks, kui nende jätkamine ei ole enam majanduslikult tasuv.

Seega oleme teinud kõik endast oleneva, et automatiseerida rutiinset tööd ja vabastada meie meeskonnale aega, et keskenduda sellele, mis on tõesti oluline. Digitaliseerimise ja tugeva meeskonna kombinatsioon on see, mis meie tulemusi juhib.

Muutused ehitussektoris võivad olla üsna dramaatilised. Kas teil on ka plaan ehitussektori languse puhuks?

Esiteks on meil väga lai kliendiportfell, seega oleme stabiilsed. Lisaks ehitusele töötame ka maanteede infrastruktuuri, sõjaväe, tootmise, põllumajanduse, renoveerimise ja ürituste valdkonnas. Meie portfelli mitmekesistamine on ka täiendav kasvustrateegia, mis aitab meil stabiilselt kasvada. Majanduslik olukord ja suundumused muutuvad, kui üks valdkond väheneb, siis tekivad teises uued võimalused. Me oleme õppinud kohanema, ilma selleta ei saaks me hakkama.

Teiseks, minu kui ettevõtja kogemusest lähtuvalt suureneb ehitusraha vähenemise tõttu masinate rendimaht, sest ehitajatel ei ole vahendeid uute masinate ostmiseks. Rahalised kaalutlused mõjutavad turu arengut igal ajal. Me oleme näinud, kuidas turusuundumused erinevates riikides muutuvad. Baltimaades otsustavad ehitajad keskmiselt 30–40% projektiks vajalikust varustusest rentida. Enamasti on neil nüüd taskukohasem ise osta. Põhjamaades, kus ehitusturg on rohkem arenenud, on renditud seadmete osakaal suurem. Soomes renditakse 50%, Rootsis 60% seadmetest. Baltimaades ostavad ehitajad rohkem kui rendivad. Kuid me näeme suurt potentsiaali saavutada aja jooksul ka Baltikumis suurem renditud seadmete osakaal. Lõppude lõpuks, kui töö kvaliteet on sama või parem, siis on majanduslikult kõige tasuvam viis tööd teha alati kõige parem äri.

Kolmandaks, Storent asutati 2008. aastal kriisi ajal, nii et meil on kogemus just kriisiolukorras töötamisel. Me teeme õigeid otsuseid ja just kriisis läheme järgmisele tasemele. Raskused ja ebastabiilsus annavad neile, kes näevad väljakutsetes võimalusi initsiatiivi edasi liikumiseks. Majanduslangus ja kriisid on parimad hetked, mil teha julgeid samme. Ehitusseadmete rendivaldkonnas toimuvad suured muutused ja meie kavatseme siinkohal edasi liikuda.

Millised täpselt on need suured muutused ehitusseadmete rendivaldkonnas?

Praegu, nagu ka paljudes teistes sektorites, on seadmete renditurul mõned mängijad, kes püüavad saada parimat osa. Kuid kui kõik teised turuosalised teeksid omavahel koostööd, siis võidaksid kõik. Seepärast lõime koos Storentiga sellised platvormid nagu PrefeRent ja CargoPoint. Need on lahendused, mis on kõigile kättesaadavad ja toetavad kogu tööstusharu.

PrefeRent on platvorm, kust leiab teavet peaaegu kõigi turul olevate renditavate seadmete kohta: sealhulgas nende hind, asukoht ja kättesaadavus. Sealt saab klient ka ise seadmeid rentida ja rendifirmad saavad neid üksteisele edasi rentida. See on uus lahendus seadmete rentimisel kogu maailmas.

CargoPoint platvorm seevastu hõlbustab masinate logistika korraldamist. Sisestades veetava koorma suuruse, lähte- ja tarnepunkti ning tarneaja, saab platvormi kasutaja pakkumisi erinevatelt veoettevõtjatelt ja kasutaja saab valida talle sobivaima.

Millised on nende platvormide peamised eelised?

Kiirus, valikuvõimalused, läbipaistvus ja parem konkurents.

PreferRent platvormil saavad kasutajad rendifirmadelt mitu pakkumist ja saavad valida nende seast enda jaoks parima. Platvorm edendab konkurentsi ehitustehnika rendisektoris ja suurendab rendiettevõtete tõhusust. CargoPoint võimaldab kasutajal saada mitu pakkumist erinevatelt transpordiettevõtetelt ja valida ka parima pakkumise.

Kas PreferRent ja CargoPoint lahendused on saadaval ettevõtetele kogu Lätis?

Läti, Balti riigid ja Euroopa! Praegu on PreferRent platvormil registreeritud üle 500 ettevõtte kõigist Balti riikidest ja Poolast. Need ei ole ainult rendiettevõtted, vaid ka ettevõtted, kellel on oma seadmed ja kes on valmis neid teistele ettevõtetele rentima, kui nad neid ise ei kasuta. CargoPoint katab esialgu kõik Balti riigid. Ja me plaanime neid platvorme kasutusele võtta ka teistes piirkondades.

Kas Storent kasutab ka PreferRent ja CragoPoint platvorme?

Absoluutselt! PreferRent saadab renditaotluse kõigile rendifirmadele, kelle seadmete järele on antud asukohas nõudlus. Storent võtab need taotlused vastu ja koostab oma rendipakkumise. PreferRent aitab teil tuvastada ka edasirentimisvõimalusi. Nii et kui Storenti kliendil on projekt, mis tuleb lõpule viia ja Storentil on 80% seadmetest oma seadmepargis, siis leiame ülejäänud 20% platvormi vahendusel ja pakume kogu paketti, nii et klient ei peaks ise selle peale aega kulutama. Storent pakub kliendile ka optimaalseid lahendusi seadmete tarnimiseks, CargoPointiga on kasutatavate vedajate valik palju laiem ja kliendile pakutav lahendus seega parem. Selle tulemusena võidavad kõik! Ka väiksemad turuosalised saavad kokkuleppeid ja Storent võib pakkuda neile oma varustuse edasirentimist. Keskendume koostööle, et suurendada kogu ehitusseadmete rendivaldkonnas tõhusust ja jätkusuutlikkust.

Digitaalsed tööriistad parandavad nii tööstuse osalejate vahelist koostööd kui ka pakuvad mugavat koostöömudelit lõpptarbija ja teenusepakkujate vahel.

Kas te usute koostöösse?

Tihedast koostööst on kasu kõigile. Storent oli see, kes kunagi võttis Lätis kasutusele seadmete liisingumudeli. Nüüd on koostöös Storentiga loodud PreferRent ja CargoPoint. Oleme uuenduslikud ja valmis jagama oma kogemusi teiste ettevõtetega. Kogu sektori taseme tõstmine toob kasu nii ettevõtjatele kui ka lõpptarbijale.

Oleme siiski teadlikud, et innovatsioon ei ole tööstuses lihtne protsess, sest selleks, et teha asju teisiti, tuleb muuta nii oma mõtteviisi kui ka harjumusi. Võib-olla on hulk turuosalisi, kes ei ole selleks veel valmis, kuid me oleme veendunud, et varem või hiljem peab turg muutuma. Kuigi ehitus- ja ehitusseadmete rendivaldkond on aeglaselt muutuv, on ka seal põlvkondade vahetus käimas, peab tulema tehnoloogia ja innovatsioon. Meie Storentis mitte ainult ei hoia tööstuse muutustega sammu, vaid kujundame neid ise.

Milliseid investoreid te kevadel ligi meelitasite?

Meil oli kevadel väga edukas emissioon, kaasasime üle 10 miljoni euro. Nüüd algatasime täiendava emissiooni, et saavutada oma suured ambitsioonid, kaasates kokku kavandatud 15 miljonit eurot. Meil on peaaegu 1000 investorit 13 erinevast riigist. Kõige enam olid huvitatud erainvestorid Eestist. Just erainvestorid on need, keda me tahtsime kõnetada, sest me näeme selles tulevikku, arvestades meie tööstuse ja klientide olemust. Need ootused täitusid ja ma olen selle üle väga õnnelik, sest see võimaldab meil kasvada ja jõuda uutesse kõrgustesse.

Mida olete saavutanud kevadel kogutud 10,5 miljoni euroga?

Peamine eesmärk oli investeerida ettevõtte kiiremasse arengusse. Me investeerisime eelkõige oma kõige väärtuslikumasse varasse: masinate uuendamisse. Meie masinapargi väärtus on üle 160 miljoni euro ja selle eest tuleb pidevalt hoolt kanda. Me müüme vanemaid seadmeid ja asendame need kaasaegsematega, mis vastavad paremini meie klientide vajadustele. Kokku oleme sel aastal investeerinud juba 12 miljonit eurot otse seadmete uuendamise projektidesse, millele lisandub veel 6 miljonit eurot, mis on juba planeeritud. Osa kogutud rahast kasutati finantskohustuste katmiseks. Samuti otsime jätkuvalt ettevõtteid, mida osta Baltimaades, Soomes ja Rootsis, et laieneda.

Millised on teie eesmärgid praegu?

Seekord plaanime koguda 4,5 miljonit eurot, mis on meie praegune 15 miljoni euro suurune võlakirjade ülemmäär. Ma sean alati kõrgeid eesmärke, kuid teen otsuseid ainult konkreetsete andmete põhjal. Rahastamine aitab meil kiiremini kasvada – oleme uuenduste lainel, mis viib meid meie arengueesmärkide poole. Tööstus on muutumas, me teame täpselt, mida teha, et seda olukorda enda ja tööstuse jaoks ära kasutada. Täiendava 4,5 miljoni euro kaasamisega täidame mitmeid strateegilisi eesmärke, mis viivad meie äri edasi.