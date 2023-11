Välkmaksed võtavad üle veebikasiinode maailma

Kiired pangaülekanded on eestlaste jaoks niivõrd tavalised, et võtame seda suisa iseenesest mõistetavalt: me juba ootamegi, et iga ülekanne laekuks 15 minuti jooksul. Maailmatasandil on aga selline maksekiirus enneolematu ning näitab jällegi omajagu Eesti edasiminekut tehnoloogia valdkonnas.

Üks mõnevõrra ootamatu valdkond, mida välkmaksed on hakkanud edendama, on aga veebikasiinode maailm. Tänu välkmaksetele on tekkinud uus kasiinokontseptsioon nimega kiirkasiino . Nagu nimigi viitab, on tegemist mänguplatvormidega, mis panustavad just kiirusele, võimaldades mänguritele makseid samal päeval või viivu 15-30 minuti jooksul. Ainus põhjus, miks selline revolutsioon on aga võimalikuks saanud, ongi välkmaksete süsteem.

Kuidas töötavad kiirkasiinode maksed?

Kontseptsioonina võisid esialgu kiirkasiinod tunduda veidrana, kuna enamus neist reklaamib ühtlasi teist erilist funktsiooni: kontot registreerida ei ole vaja.

See ei tähenda aga päris seda, mida arvata võiks. Kuigi enamikes kiirkasiinodes ei pea tõepoolest täitma konkreetselt registreerumisankeeti, ei tähenda see, et saad mängida anonüümselt nime avaldamata. Kiirkasiinod kasutavad hoopis uuenduslikku makselahendust, mille vahendusel tuleb end ühendada otse panka. Kasiinos mängimine saab alguse sissemakse tegemisest, mille käigus saad end autentida kodupangas ning seejärel asuda mängima.

Just selles süsteemis tulevadki välkmaksed mängu. Kord, kui oled oma isiku autentinud panga vahendusel, teeb kasiino edaspidi väljamakse otse samale pangakontole. Eesti välkmakselahenduse tõttu laekuvad aga maksed enamasti vaid viivu mõne minuti jooksul. Mõned kiirkasiinod lubavad suisa makse sooritada 15-30 minuti jooksul, mis välkmaksesüsteemi tõttu pole sugugi ebareaalne.

Välkmaksed on sellise mehhanismi tõttu toonud kasiinomaailma erakordse revolutsiooni. Kui varem tuli eelkõige avada konto ja teha sissemakse pangaülekande või kaardimakse vahendusel, siis välkmakselahendus ning uudne pangaautentimise süsteem võimaldavad kasiinos mängida ilma tülika registreerumisvormita. Taolise süsteemi mugavuse ja käepärasuse tõttu hakkas ka lademetes tekkima kiirkasiinosid, kus enam klassikalist konto registreerimissüsteemi ei kasutata.

Miinusküljelt küll tuginevadki kiirkasiinod tüüpiliselt ainult pangamaksetele, mis ühtlasi tähendab muude makseviiside puudumist. See võib olla mõnevõrra tülikas neile, kes ühel või teisel põhjusel ei soovi kasutada pangakontot, kuid nende mängurite osakaal on siiski väike. Arvestades välkmaksete kiirust ja mugavust on selge, miks paljud uued kasiinoplatvormid lisavad oma lehele üksnes pangamaksete kasutajaliidese: pole vaja tülikat registreerumist ning mängurid saavad oma võidetud rahasumma kätte kiirelt, just nagu enamus mängijaid soovibki.

Turvalisuselt ei kompenseerita

Tänu taolistele makselahendustele on paranenud ka üldine mängukeskkondade turvalisus. Möödas on ajad, mil mänguhimulised pidid minema rahapatakaga mõne mängusaali kassasse või kasutama erinevaid e-rahakotte oma ülekannete tegemiseks. Tänapäeva Eesti kasiinodes piisab vaid Eesti pangakonto kasutamisest.

Kuna kiirkasiinos tehakse sisse- ja väljamakseid ainult panga kaudu, on kogu maksesüsteem tunduvalt turvalisem. Tähelepanelikud mängurid võivadki näha, et igas Eesti litsentseeritud kasiinos on saadaval vaid Eestis registreeritud krediidiasutused , st tunnustatud pangad nagu SEB, Swedbank, Luminor, LHV või Coop Pank. Me kõik puutume igapäevaselt juba oma kodupangaga kokku ja seega on kasiinos maksete tegemine sama turvaline nagu mistahes teise teenuse tarbimine.

See turvalisus on üks kõnekas fakt, miks iga mänguhimuline peakski eelistama vaid korralikult litsentseeritud kasiinosid, olgu tegemist kiirkasiinoga või mitte. Välkmaksed on loomulik tehnoloogia edasiminek, mis toovad endaga kaasa mitmeid eeliseid, sealhulgas nii mugavus, kiirus kui ka turvalisus. Kui vähegi võimalik, tasuks eelistada just sellist võimalust: niimoodi ei pea muretsema ei maksekiiruse ega ka oma andmete turvalisuse pärast kasiinomänge nautides.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!