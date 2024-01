IT-sektori tööjõupuuduse lahendab uute spetsialistide koolitus. Kuidas seda teha?

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. Foto: MARIS TOMBA

Infotehnoloogia ja telekommunikatsioonisektoris valitseb suur tööjõupuudus – lähima seitsme aasta jooksul hinnatakse puudujäägiks 14 000 kuni 18 000 spetsialisti. See tähendab, et IT-õpe on endiselt tulevikueriala, mida tasub õppida nii põhi- kui ka lisaainena.

Aastas vajatakse hetkel juurde 2600 IKT-spetsialisti, kuid igal aastal lõpetab paraku sellel erialal vähem kui tuhat õppurit. Üks meie kohalikust neljast ITK-õpet andvast kõrgkoolist on Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, kus hetkel keskendutakse neljale valdkonnale: arvutimängude disain ja arendus, tarkvaraarendus ja ettevõtlus, veebitehnoloogia ning infotehnoloogia juhtimine. Kõigile neile erialadele on võimalik kuni 20. jaanuarini 2024 esitada oma kandideerimisavaldus!

Pole saladus, et videomängutööstus on maailma kõige kiiremini kasvav meelelahutustööstus. Ainuüksi 2021. aastal ületas videomängude turumaht 80 miljardit eurot – seda on rohkem kui filmi- ja muusikaturg kokku. Arvutimängude disaini ja arenduse õppekava on koostatud nii mobiili- kui ka arvutimängude arendamiseks ja mängude arendamisega tegelevate ettevõtete loomiseks vajalike oskuste omandamiseks. Tehnoloogia kiire arengu ja pea lakkamatult peale tulevate uute mängude tingimustes pakub mängutööstus hulgaliselt karjäärivõimalusi erinevates valdkondades.

Mainori tarkvaraarenduse ja ettevõtluse õppekava on üsna eriline, sest tagab enimhinnatud oskused ja teadmised IT- ja ärivaldkonnas. Õppekava eesmärk on koolitada välja kvalifitseeritud IT-spetsialistid, kellel on ühtaegu tugevad tarkvaraoskused ja põhjalikud teadmised ettevõtete toimimisest. Kursus ei piirdu ainult loengute ja kodutöödega, vaid hea õppetöö põhineb koostööl ja on sotsiaalne. Seetõttu osalevad tudengid nii individuaalsetes kui ka meeskondlikes projektides, et arendada teisi väärtuslikke ülekantavaid oskusi, nagu hea esinemisoskus, meeskonnatöö ja aruannete koostamine, mis aitab saada veelgi paremaks tulevaseks tippjuhiks.

Infotehnoloogia loov- ja ärioskustega spetsialistid on tehnoloogiaettevõtetes enim otsitud töötajaid. Mainori veebitehnoloogiate erialal õpitaksegi, kuidas luua digitaalseid keskkondi ja rakendusi, kujundatakse kasutajaliideseid ja -kogemust ning seotakse neid teadmisi ettevõtlusega.

Infotehnoloogia juhtimise erialal õpitakse juhtima IT-organisatsiooni, projekte ning arendus- ja haldustegevust, analüüsima ja kavandama IT-protsesse, tagama süsteemide ja andmete turvalisust ning juurutama nüüdisaegseid tehnoloogiaid. Selle valdkonna juhid on enamasti organisatsiooni innovatsiooni eestvedajate hulgas.

Õppimine Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on Eesti suurim erakõrgkool, üks tuntumaid rakenduskõrgkoole ning üks neljast Eestis IKT õpet andvast kõrgkoolist. Kool omab rahvusvahelist IT akrediteeringut.

Kooli igal erialal õpetatakse just neid oskusi, mida tööturul tulevastelt spetsialistidelt ja ettevõtjatelt oodatakse. Õppemeetodite valikul on lähtutud põhimõttest, et teoreetilised teadmised peavad saama ka praktikas läbi proovitud ning õppejõududeks on tunnustatud oma valdkonna praktikud.

Sessioonõpe annab võimaluse edukalt töö- ja pereelu kõrvalt õppida, sest loengud toimuvad 3-4 nädala tagant neljapäevast pühapäevani. Tänu kuni 30-liikmelistele õppegruppidele on koolil personaalne lähenemine tudengitele.