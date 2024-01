2023. aasta tulemused: Freedom24 poolt soovitatud investeerimisideedest tõid enam kui pool 80% tulu

Warren Buffett, üks kõigi aegade suurimaid investoreid, on öelnud, et tuletisväärtpaberid on massihävitusrelvad. Tõepoolest võivad hooletule kauplemisele järgneda negatiivsed tagajärjed, ent teadlik ja oskuslik tegutsemine võib tähendada hoopis midagi muud.

2023. aasta juunis tutvustasime oma esimest optsiooniinvesteeringu ideed Micron Technology aktsiale. Uskusime, et aktsia kogeb suurenenud volatiilsust keset üldist eufooriat tehisintellekti kiire arengu ja ettevõtte peatse majandustulemuste avaldamise üle. Kuid nagu sageli juhtub, ei õnnestunud esimene katse just kuigi hästi, optsioonid olid liiga kallid ja tasuvuspunkt liiga kõrge. Iga järgneva optsiooniideega kohandasime oma lähenemisviisi ja lisasime oma kaalutud tegurite loendisse edukate tehingute peamised määrajad.

Esitasime kokku 30 soovitust, millest: 20 on suletud optsioonide aegumise tõttu; 10 on endiselt aktiivsed; 8 ebaõnnestus, keskmine kahjum oli 95% 15 edukalt realiseeritud, saavutades hinnasihi ja andes keskmise tootluse 81%.

Suletud optsiooniideede all peame silmas neid, mille lõppkuupäevad on möödas, ja neid, mille hinnasihid on saavutatud. Statistika meie suletud optsiooniideede kohta, sealhulgas sisenemishind, hinnasiht, optsiooniperioodi sulgemise tootlus ja maksimaalne tootlus, on toodud allolevas tabelis.

Kui investor järgiks kõiki meie optsiooniideid alates esimesest, oleks tema keskmine tootlus umbes 20%. Näiteks S&P 500 indeks on sellest ajast peale tõusnud vaid 10,4%.

Meie lähenemisviis võttis õige vormi alles septembris – just siis kasvas keskmine tootlus ja edukuse määr oluliselt. Seega, kui investor oleks alates septembrist järginud meie iga optsiooniideed, oleks tema keskmine tootlus küündinud 62%-ni.

Mõned soovitused ületasid oluliselt meie hinnaeesmärke ja näitasid optsioonide ajal palju suuremat tulu:

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)

27. oktoobril tutvustatud optsiooniidee ProShares Bitcoin Strategy ETF-is, suurim börsil kaubeldav ja bitcoinidega seotud fond, on oluliselt edestanud alusvara tootlust.

Bitcoini omanikud on teeninud umbes 26%, samas kui meie kliendid oleksid võinud oma investeeritud kapitali suurendada muljetavaldavalt 503%.

Kasvu hoogustajana märkisime ära bitcoinidega börsil kaubeldavate hetkefondide eeldatava alguse, mis toimub juba 2024. aasta hiliskevadel, ning võimalust, et BTC võib saada populaarseks inflatsioonimaandamiseks.

Apple (AAPL)

6. septembril soovitasime osta Apple'i müügioptsioone. Sel ajal näitasid tehnoloogiahiiu aktsiad muljetavaldavat tootlust ning investoreid julgustasid positiivsed makromajanduslikud andmed ja uue iPhone'i mudeli avalikustamine. Ajaloolised andmed on näidanud, et Apple'i aktsia on alates 2007. aastast pärast esitlusi langenud 75%. Pärast 6. septembril 2022 toimunud esitlust langes aktsia koguni -10,57%, samas kui langus ulatus 2021. aastal -6,96% ja 2020. aastal -12,56%.

Tundub, et ajalooliste tähelepanekutega oldi turul kursis ja aktsiaid müüdi ette. Apple'i aktsia hind korrigeerinud enam kui 10% ja siis jätkanud tõusvas joones. Selle tulemusel teenisid PUT-optsiooni omanikud 481%.

Verizon Communications (VZ)

Vaatamata tugevale konkurentsipositsioonile, stabiilsele vabale rahavoole ja atraktiivsele dividenditootlusele oli Verizoni aktsia hind alates 2023. aasta algusest kuni sügise keskpaigani pidevalt langenud. Languse peamiseks põhjuseks olid makromajanduslikud andmed, mis näitasid, et baasintress püsib kõrgel pikema aja jooksul, ning julgustas investoreid fikseeritud tuluga ja dividendiaktsiaid maha müüma.

Oktoobri esimesel poolel kauples telekomiettevõte viimase kümne aasta madalaimal tasemel nii absoluutväärtuses kui ka võrreldavate kordajate arvestuses. Lisaks pakkus aktsia 8,6% dividenditootlust ja väljamaksete suhe 49,7% puhaskasumist.

Võttes arvesse 5G tehnoloogia segmendi taganttuult ja lõppenud kapitali tsüklit, soovitasime 11. oktoobril investoritel võtta Verizoni aktsiate suhtes tõusva positsiooni, ostes CALL-optsioonid. Sellest ajast alates on aktsia tõusnud üle 20% ja CALL-optsiooni omanikud on teeninud 371%.

Dollar Tree (DLTR)

10. oktoobril tutvustasime optsiooniideed, mis soovitas võtta jaemüügihiiglase Walmarti (WMT) aktsial lühike positsioon, ostes PUT-optsioone, ja samal ajal võtta CALL-optsioone ostes allahinnatud jaemüüja Dollar Tree aktsia suhtes pikk positsioon. Sel ajal näitas jaekaubandussektor tarbijanõudluse probleemide tõttu negatiivseid signaale. Just seepärast läbisid paljude jaemüüjate, sealhulgas Dollar Tree, aktsiad märkimisväärse müügi. Walmart kauples aga endiselt kõigi aegade kõrgeimate tasemete lähedal. Uskusime, et selline "vale hinnakujundus" ühes sektoris ei ole jätkusuutlik ja hinnasuhe tõenäoliselt normaliseerub.

Soovitasime võtta Walmarti aktsiale lühikese positsiooni, kuna nägime võimalikke mõjutajaid, mis võivad viia hinnakorrektsioonini, intressimarginaali kokkusurumise ja rahavoogude kahanemiseni. Walmarti aktsia püsis aga optsioonide kehtivusaja jooksul vastupidavana, millele aitas kaasa ajalooliselt madal volatiilsus. Selle tulemusena optsioonid aegusid ja investorid kaotasid investeeritud summa.

Paljudest teistest suurtest jaemüüjatest säilitas Dollar Tree füüsilise laienemise (uute ostukohtade avamise) kaudu edasise kasvupotentsiaali. Lisaks hoogustas ettevõtet aktsiate ümberhindamine intensiivse tagasiostuprogrammi kaudu. Sellest ajast alates on Dollar Tree aktsia hind tõusnud 22% ja CALL-optsiooni omanikud on teeninud 343%.

Southwest Airlines (LUV)

15. novembril avaldatud optsiooniidee raames juhtisime tähelepanu sellele, et vaatamata lennundustööstuse jätkuvale taastumisele, tegevus- ja finantskasvule oli USA ühe suurima lennuettevõtja Southwest Airlinesi aktsia hind 19,5% madalam kui mais. Languse peamiseks põhjuseks oli majanduskasvu aeglustumine.

Meie nägemuses olid aga makromajanduslikud mured juba aktsiahinnas kajastumas ning majandus jätkas stabiilset kasvamist. Märkasime, et erinevalt enamikust lennufirmadest on Southwest Airlinesil terve ja likviidne bilanss, mis võimaldab lennuettevõtjal edukalt toime tulla mis tahes makromajandusliku tormiga. Lisaks on Southwest Airlinesil USA nelja suurema lennufirma seas madalaimad tegevuskulud.

Tegime investoritele ettepaneku võtta Southwest Airlinesi aktsiate suhtes pikk positsioon, ostes CALL-optsioone. Sellest ajast alates on aktsia tõusnud enam kui 16% ja CALL-optsiooni omanikud on teeninud 327%.

Tasub siiski teada, et optsioonidesse investeerimine on seotud riskidega, kuna see võib viia investeeritud kapitali kaotamiseni. Siiski on enamik meiepoolsetest ostu-müügisoovitustest plussis või lõppenud edukalt.

Freedom24 aktuaalsemad soovitused on

Pfizer (PFE)

Bristol-Myers Squibb (BMY)

Lisateavet valikute toimimise kohta saate lugeda meie Freedom Academy rubriigist.

Prognoosid ja varasem tootlus ei ole tulevase tootluse osas usaldusväärsed näitajad. Enne investeeringu tegemist on oluline teha analüüs. Vajadusel küsige lisa sõltumatut investeerimisnõustamist pakkuvalt asjatundjalt!