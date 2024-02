Insider Monkey: Freedom Holding Corp. aktsiad on investorite portfellides suurimate kasvuaktsiate hulgas

Freedom Holding Corp., mille aktsiatega kaubeldakse Nasdaqis FRHC märgi all, on pääsenud parimate kiiresti kasvavate aktsiate nimekirja, mis meelitavad ligi miljardärist investoreid. USA finantsportaali Insider Monkey andmetel on FRHC "11 hüperkasvu aktsiate hulgas, mida miljardärid laadivad", koguni 6. kohal.

"Kasvuaktsiad on investoreid viimastel aastatel premeerinud tänu tehnoloogiaettevõtete, nagu Amazon.com Inc., NVIDIA Corp. ja Apple Inc., suurele kasvule ja laienemisele. CFA Instituudi andmed näitasid, et alates finantskriisi tõttu ületasid kasvuaktsiad 2018. aasta juunini väärtusaktsiaid 144% võrra,“ kirjutab Insider Monkey.

Freedom Holding Corp. tulu kasvas aastaga võrreldes 141%

Insider Monkey analüütikud selekteerisid välja ettevõtted, mille aktsiakasum (EPS) on viimase viie aasta jooksul kasvanud üle 30% ja müügikasv üle 25% ning mille müügitulu on kasvanud üle 25% kvartalis. Nende ettevõtete hulgast valiti välja 11 aktsiat, millel on suurim arv miljardärist investoreid.

“Freedom Holding Corp. on miljardärist investorite hinnangul meie parimate hüperkasvuaktsiate edetabelis kuuendal kohal. 2023. aasta kolmandas kvartalis kasvas Freedom Holding Corp. tulu aastaga võrreldes umbes 141% ehk 435 miljoni dollarini," seisis Insider Monkey artiklis. Portaali andmetel on kolme miljardäri portfellis FRHC aktsiad.