Tähtajaline hoius aastaks 8,5%

Elame rahaliselt keerulisel ajal. Inflatsioon sööb säästud, maksud tõusevad ning majanduses valitseb ebakindlus. Ometi läheb elu edasi, maksud tahavad maksmist, lapsed toetamist ja kodu remonti. Just praegu on õige aeg käituda rahatargalt ja panna raha teenima. Kahjuks kontol seistes raha väärtus mitte ei kasva, vaid kahaneb.

Mõtleme pisut tulevikule. Pensionid on väiksed, mis tähendab seda, et nii mõndagi inimest ootab pensionieas ees elukvaliteedi langus. Peale selle peab pensionieas olema valmis lisakulutusteks tervisele. Nii mõnegi süda on rahul, kui tal on olemas raha mustemateks stsenaariumiteks: ajaks, kui vajame hooldekodu teenust. Üks suuremaid kingitusi, mida saame oma lähedastele teha, on olla rahaliselt kindlustatud ning mitte koormaks oma peredega lastele.

Võib-olla on teie prioriteediks teie lapsed või lapselapsed? Investeering järeltulijate haridusse või lapselapse esimese kodu soetamisse on noorele inimesele suurim tugi ja abi.

Jah, ajad on keerulised, kuid just keerulistel aegadel on oluline hoida kokku ning üksteist toetada. Kõige olulisem on aga mitte oodata seda, et muutused tuleksid väljastpoolt. Jah, võib-olla kunagi pensionid tõusevad, kuid kuni seda juhtunud pole, peab igaüks ise oma tulevikku kindlustama.

Tallinna Hoiu-laenuühistus kasvab teie raha stabiilselt

Tallinna Hoiu-laenuühistu peamine eesmärk on liikmete säästude hoidmine ja stabiilne kasvatamine. Ühistu eesmärgiks ei ole kiirelt suurt raha teenida. Vastupidi: ühistu on liikmete rahaga ümberkäimisel ettevaatlik ega võta liigseid riske.

Tänu ettevaatlikkusele on ühistusse usaldatud juba 24 miljoni euro eest sääste. Ühistu püsivalt edukast kasvust annab aimu ka selle liikmete arv, mis on 13 aasta jooksul kasvanud juba 2540ni ning mille kasv jätkub.

Tallinna Hoiu-laenuühistut eristab teistest hoiu-laenuühistutest see, et oleme inimnäolised. Meie ei näe end vaid finantsinstitutsioonina, vaid ka usaldusväärse partneri ja rahatarga sõbrana.

Tallinna Hoiu-laenuühistu on nullist alustades jõudnud nii kaugele just sellepärast, et me teame, et meie liikmete edu on ka meie edu. Just seetõttu maksame ka oma liikmetele dividende, mida ei tee mitte kõik hoiu-laenuühistud.

Kuidas saate teie hoiustega raha teenida?

Tallinna Hoiu-laenuühistu kliendid on 35-85-aastased inimesed, kes soovivad oma rahaasjad korda saada, koguda raha mõne suurema väljamineku jaoks, tekitada endale meelerahufondi või passiivse sissetuleku. Nad ei soovi kaubelda rahaturgudel ning seetõttu ongi hoiused neile parimaks lahenduseks.

Tähtajaline hoius sobib teile siis, kui soovite hoiustatavalt summalt iga kuu intresse teenida. Tähtajaline hoius on paindlik ja seda on võimalik katkestada intresse kaotamata (3 kuud etteteatamisel).

Alustage aastat kõrge intressiga hoiusega

Aasta algus on parim aeg selleks, et vaadata üle oma rahaasjad. Mis on teie eesmärk sel aastal? Kas kogute raha puhkusereisiks, soovite luua meelerahufondi või tekitada endale lisasissetulekuallika? Kui teie säästud seisavad ikka veel kasutamata pangaarvel, siis on Tallinna Hoiu-laenuühistul teile just praegu suurepärane uudis. Nimelt on meil käimas kampaania, mille raames on teil võimalik oma säästud teenima panna. Aega selleks on vaid kuni 22.03.2024. Kui olete valmis muutuse ette võtma, siis ootab teie sääste 8,5% intress aastas.

Just praegu on õige aeg tegutseda, kui soovite nautida helgemat pensionipõlve või miks mitte ka veidi pensionile lisa teenida. Selleks pole sugugi vaja oma raha viieks aastaks kinni panna. Üheaastane tähtajaline hoius teenib teile 8,5% aastas. Tutvuge ka teiste kampaaniapakkumistega meie kodulehel või astuge läbi Tallinna Hoiu-laenuühistu kontorist Tartus või Tallinnas. Kontoris saate vestelda spetsialistidega, kes hea meelega selgitavad, kuidas saate oma säästudelt lisaraha teenida.

Tallinn, Narva mnt 2

Tööaeg: E-R 8:00 – 18:00

Telefon: 663 0118

Tartu, Küüni 7

Tööaeg: E-R 8:00 – 17:00

Telefon: 622 9022

