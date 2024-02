Põle ereda leegiga, mitte läbi – tee oma äris õige käik!

Tänapäeva kiire tempoga ärimaailmas ei seisne ettevõtjate edu võti mitte rööprähklemises ja kõikide ülesannete endale võtmises, vaid oskuses delegeerida ja saadaolevate ressursside nutikas kasutamises. Tele2 uued ärikombod aitavad ennetada läbipõlemist, tehes ettevõtja elu lihtsamaks ning pakuvad kõike, mida vaja äri kaitseks, sujuvaks tööks ja klientidega suhtlemiseks.

Mitmesugused telekomi pakutavad teenused on ettevõtjatele nagu usaldusväärsed töötajad, võttes enda kanda olulisi ülesandeid kliendihaldusest IT-toeni. See võimalus mitte ainult ei vähenda läbipõlemise ohtu, vaid võimaldab ettevõtjal keskenduda oma põhitegevusele, kasvatades äri tõhusamalt ja jätkusuutlikumalt.

Kaitse ja naudi edu üheskoos

Kui sinu ettevõte soovib tagada andmete turvalisuse ning tõhusat kaitset viiruste ja pahavara eest, siis Turvaline ärikombo on just sulle. See pakett sisaldab piiramatu kiirusega internetti, paindlikku mobiiliteenust ning usaldusväärset Bitdefender viirusetõrjet. Nii ei peata pahalased Sinu edu – andmete turvalisus on tänapäeva ärimaastikul kriitilise tähtsusega ning Tele2 pakutav lahendus annab rahu ja kindlustunde, et ettevõtte vara on kaitstud.

Tööta paindlikult ja tõhusalt

Töötad aeg-ajalt kodukontoris või hoopis teises Euroopa otsas? Siis on Tõhusa Tiimi ärikombo mõeldud just sulle! Lisaks kiirele internetile ja mobiilipaketile sisaldub selles Microsoft Office 365 teenus , mis tagab turvalise kaugtöö ja aitab vähendada kulusid. Office 365 võimaldab teha iga töötaja arvutist automaatse varukoopia pilve ja asukohast olenemata hallata faile pilvesüsteemis. Valmista üheskoos kolleegidega slaidiesitlust, täienda Exceli tabelit või vii läbi veebikohtumisi Teamsis – Office’i abil saad tööd teha seal, kus parasjagu mugavam on!

Jõua oma klientideni kiirelt

Soovid suhelda oma klientidega kiiresti, efektiivselt ning nutikalt? Siis sobib sulle Turundusguru ärikombo . Kiire internett ning Multi SMS teenus võimaldavad ettevõtetel jõuda oma sihtgrupini vahetu ja mõjusa turundusega. See on imelihtne – kõigest ühe klikiga võid haarata klientide tähelepanu, hoolimata nende võrgust või asukohast!

Taga auhinda väärt klienditeenindus

Kui Sinu äri edu sõltub klienditeenindusest, siis Klient on Kunn ärikombo aitab sul seda veelgi paremaks muuta. Lisaks piiramatutele kõnedele ja netimahule pakub see pakett ka suurfirmade tasemel nutikat kõnehaldusteenust taskukohase hinnaga. Kasuta automaatset kõnede suunamist, kõnepostkasti, häälsõnumeid, tööaja seadistust ja palju muud ning juhi seda kõike mugavalt äpist. Kõnehaldusteenusega võid kindel olla, et ükski kliendikõne ei lähe enam kaduma!

Tele2 ärikombod on rohkem kui lihtsalt teenused - need on lahendused, mis toetavad ettevõtteid nende teekonnal edu suunas, tagades, et igapäevased väljakutsed ei takistaks kasvu, vaid hoopis edendaksid seda. Valides enda äri vajadustest lähtuvalt sobiva interneti- ja mobiilipaketi ning IT-teenuse, pakub Tele2 kombona võttes kogu teenuse kolmeks kuuks 50% soodsamalt.