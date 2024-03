Ühisrahastuses korjab kahekohalise tootluse ära ka keskmise riskiga

Ühisrahastuse kaudu laenudesse investeerides on kõige olulisem teha taustatööd portaali kohta, leiab MONEYZEN´i tegevjuht Tõnis Mänd. Foto: Simo Sepp

“Laenudesse tasub alati raha panna,” leiab ühisrahastusportaali MONEYZEN tegevjuht Tõnis Mänd. Kuigi ühisrahastus on viimastel aastatel saanud vähem tähelepanu kui aktsiad või kinnisvara, pakub see endiselt investoritele huvi ja võimalusi teenida kõrgemat tootlust.

Mänd toob välja, et MONEYZENi portaalis küsivad investorid keskmise riskiga laenuvõtjalt intressina umbes 18-19%. “Seal tuleb arvestada seda, et tekkida võivad ka mingid laenukahjud. Seega investori tootlus võiks jääda umbes suurusjärku 12%,” räägib ta. Kuigi pankade võlakirjadega võrreldes on riskid veidi kõrgemad, räägib ühisrahastuse kasuks see, et investeerida saab soovitud mahus ning ei pea muretsema näiteks ülemärkimiste pärast.

Kogu investeerimine ühisrahastuses on valdavalt automatiseeritud enda valitud kriteeriumite alusel ja käsitööd tegema ei pea. Ühisrahastuse ühe eelisena näeb Mänd ka seda, et investeerida saab väikeste summadega. Nii ei ole probleemi alustada näiteks 20 euroga. Kui juba suuremate summadega hakata tegutsema, siis tuleks kindlasti jälgida hajutamise põhimõtteid nii varaklasside kui laenude vahel.

“Kui meil on tulnud investorid, kes on alustades pannud ühte laenu 5000 eurot, siis me pigem võtame ühendust, et targem oleks see ära muuta. Et pane parem 100-200 eurot ühte laenu ja sul tekib olukord, kus sa paned need erinevatesse riskigrupidesse, erinevatel päevadel, erinevatele klientidele ja sul on risk hajutatud,” toob ta näite.

Ta rõhutab, et ühisrahastuse kaudu laenudesse investeerides on kõige olulisem teha taustatööd portaali kohta. “Nemad teevad põhitöö ära laenu hindamises osas - kellele anda, kuidas anda, kui palju anda. Sa pead neid usaldama ja seetõttu on tähtis, et sa usaldad seda portaali.”

Kuidas tasakaalus portfelli üles ehitada, mida ühisrahastuse kaudu laenudesse investeerides jälgida, kuidas laenudes riske hajutada ning palju enamat kuuled juba põhjalikumalt uuest sisuturunduslikust saatest “Portfelli kasvuplaanid”. Saadet juhib Simo Sepp.