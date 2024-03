GoWorkaBit aitab leida abilised nii haljastustöödele kui hotelli

Kevade ja suve saabudes algab uus hooaeg ka paljude ettevõtete jaoks. Just siis vajavad nii mõnedki kohvikud ja ärid lisaabi, paindlikke töötajaid, keda vajadusel kiirelt ja operatiivselt kaasata. Kust neid aga leida? Kust leida abiväge tööde puhul, mille tempo ja maht pole ette mõõdetav ja planeeritav ning sõltub tihti mitmetest teguritest nagu näiteks ilm, sündmuse suurus?

Nii mõnelgi juhul on tarvis kiired asendajad leida juba järgmiseks päevaks. Teisel juhul on vaja tiim kokku panna hooajaliselt, kuid selliselt, et põhituumik kindlalt olemas oleks ning vahetuste või haigestumiste puhul üks töötaja teist vajadusel asendada saaks. GoWorkaBit on sellistel juhtudel juba aastaid abiks olnud ning töö ja töötajad omavahel lühemaks või pikemaks ajaks kokku viinud.

Haljastusettevõte leiab nobedaid rohenäppe nii üheks päevaks kui ka mitmeks hooajaks

Pruuli Plant Projects OÜ omanik Miina Pruuli ütleb, et nende ettevõtte puhul on tegemist maratoniga, kus kevadel antakse start ja sügisel on finiš. “Talv on taastumiseks, mil analüüsime sooritust ja valmistume uueks hooajaks. Kevadest sügiseni tegeleme nii haljastuse disaini, rajamise kui ka hooldustöödega. Talvel on fookuses toataimed, aiakujundus, on plaanide ja uuenduste tegemise aeg,” räägib ta tegemistest.

Abiväge vaja kevadest sügiseni

Vajadus lisatööjõu järele on ettevõttes kevadest sügiseni ja siis võetakse tavaliselt korraga appi 1– 4 inimest. “Oleme mõne ootamatu tellimuse korral saanud GoWorkaBit abilised juba järgmiseks päevaks ja see on olnud väga positiivne kogemus. Näiteks olime pärastlõunal objektil, helistasime ja telefoni teel leiti sobiv inimene,” sõnab Pruuli.

Haljastusettevõttes vajatakse abi enim hooldusteenuse pakkumisel, näiteks kastmisel, rohimisel, väetamisel. Lisakäsi on tarvis olnud ka haljastuse rajamisel, sest rajamise võimalikkus sõltub tihti ehitusgraafikust, mis viimastel aastatel on olnud üsna ettenägematu. “Mõnikord lükkub rajamine edasi 2– 3 kuud ja planeeritud abilised ei pruugi olla enam saadaval. Haljastuse rajamisel saavad abilised tegeleda näiteks pinnase ettevalmistuse, istutustööde ja multšimisega,” selgitab Miina Pruuli.

Eelistatud on asja tundvad inimesed

Et taimed on elus ja vajavad spetsiifilist hoolt, siis on konkreetselt selle ettevõtte puhul tööks eelistatud need, kel on olemas eelnev kogemus. “Eelistame neid, kes on kompetentsed, ning kui õpetame neid ise välja, siis muidugi loodame, et nad töötaksid kauem kui paar päeva,” selgitab Pruuli.

Nende jaoks ideaalsel kandidaadil on aiandus- või haljastusalane haridus ja kogemus ning kindlasti ka hea füüsiline vorm ja valmidus töötada õues iga ilmaga. Paindlikkus ja pingetaluvus on Pruuli Plant Project OÜs toimetades samuti väga olulisel kohal.

“Oluline on olla avatud meelega ja taimed peavad meeldima, sest nii jääb ka õpitu paremini külge. Mida enam on inimesel teadmisi, seda rohkem saame anda iseseisvaid ülesandeid ja maksta kõrgemat tasu,” lisab Pruuli.

Tööampsajad on oodatust palju võimekamad

Enne, kui abijõud tiimiga liitub ja tema tulek kinnitatakse, helistab Miina isiklikult üle ja täpsustab. “Palun saata resümee ja proovin välja selgitada, kas inimene on sobiv. Nii on ka hirmud väiksemad.”

Pruuli räägib et tööampsajate puhul teeb asja huvitavaks see, et tööle tulevad nad tegema enamasti ühte ampsu, kuid kohale saabudes selgub, et tegu on palju võimekama inimesega. “Näiteks oli ühel noormehel väga hea vene keele oskus ja kui rajasime haljastust Narvas, siis oli temast rohkem abi, kui oskasin haljastuse abitööliselt oodata.”

Prisma Peremarket leiab abiväge nii kauplusesaali kui ka kontorisse

Prisma Peremarketis sõltub töömaht müügihooajast ja on kauplusepõhine. Üldjuhul müügimahud aasta teises pooles kasvavad ja siis on ka ressursivajadus suurem. Lisatööjõudu vajataksegi üldjuhul jõulude ja jaanipäeva paiku või eriprojektide ajal ning ootamatult suure haigestumislaine puhul. “GoWorkaBit on meie põhiline koostööpartner kiire abijõu värbamisel,” sõnab Prisma Peremarketi projekti koordinaator Rika Laan.

GoWorkaBiti abil sobivad inimesed nii saali kui ka kontorisse

Kõige rohkem on abi saadud kaupluse klienditeenindajate leidmisel, kuid sobivaid inimesi on leitud ka puhkuste asendamiseks kontoris. “Tavaliselt vajame abiväge mõneks päevaks. Kahel aastal oleme ka kasutanud täisteenust oma aianduse projekti tarvis, mis hõlmab meie hüpermarketite aiandusalale töötajate leidmist ning avamistega seotud tegevusi,” ütleb Laan.

Prisma Peremarketi jaoks sobival inimesel peaks olema eelkõige kohusetunne, huvi ja valmidus uute oskuste omandamiseks ning suhtlemisoskus. “GoWorkaBit on teinud meile vajalike inimeste leidmise väga lihtsaks ja mugavaks,” on Rika Laan koostööga väga rahul.

Kevadsuvistele välialadele tuleb abijõud tööampsajate näol

Tallinnas asuvas Rocca al Mare Prismasse ja Tartu Annelinna omasse on juba mitu aastat rajatud kevadest sügiseni taimede müügiks mõeldud väliala, kuhu kindlaks ajaks ja kindlate oskustega lisajõudu vajatakse. “Mehitatus on nendel puhkudel tulnud alati GoWorkaBiti poolt ja kõik on sujunud suurepäraselt,” räägib Laan.

Tihti kardetakse, et kaupluse ootused on suuremad, kui renditöötaja suudab pakkuda, kuid nii see pole. “Me oleme andnud GoWorkaBitile teada, keda me täpselt vajame, ja alati oleme ka sobivad leidnud. Päris huupi keegi tegutsema pole pidanud hakkama, sest teeme ka paarinädalased koolitused. Pikemaajalisema töö peale saabuv inimene saab enne põhjalikud suunised, mida temalt oodatakse ja mida talle pakkuda saame,” ütleb Rika Laan.

Hotelli tabab abikäte puudus vahel ootamatult ka sügisel ja talvel

Sokos hotell Virus erineb suvi talvest üsna palju ning suveperioodil on hommikusöögimeeskonnal mitu kuud järjest palju rohkem tööd. “Umbes mai lõpust kuni augusti keskpaigani on maja täitumus 90– 100%. Me küll võtame suviseks hooajaks ja puhkuste ajaks ka ise tööle optimaalsel hulgal suviseid abilisi ja koolinoori, kuid hotellinduses tuleb ette päevi, mil on vaja erakordselt palju töötajaid,” sõnab hotelli restorani Merineitsi hommikusöögi vanem teenindusjuht Maivi Pajula. Just sellistel hetkedel kasutatakse tööjõurendiplatvormi abi.

“Talvel on veidi vaiksem periood, aga kui on koolivaheaeg ja mõned tähtpäevad– näiteks jõulud, uus aasta, kevadpühad–, siis on taas maja täituvus suur ja vajame lisakäsi,” ütleb ta.

Töölepinguga töötajate arv hoitakse optimaalsena

Töölepinguga töötajate arvu proovib ettevõte hoida optimaalsena vastavalt hetke hooaja ennustatud ärivajadusele. “Lisatööjõu vajadus tuleb tavaliselt sellest, et kaasaegsed mugavad broneerimissüsteemid võimaldavad külalistel oma puhkusi ning sündmusi planeerida ja broneeringuid teha üsna viimasel hetkel enne reisi.

Seetõttu on meil tööandjana vahel raske oma töötajate tööaega planeerida ning äri kiirele suurenenud nõudmisele vastata ehk viimasel hetkel töötajate graafikuid ja koormusi muuta,” selgitab Pajula.

Mitmes osakonnas juba omad kindel lisajõud

Kui toimumas on suured konverentsid või muud eriüritused ning vajatakse ühekordselt tavapärasest enam töötajaid, siis ka siin saab GoWorkaBit appi tulla. Hotelli üsna mitmes osakonnas on juba välja kujunenud oma meeskond, kes sellistel juhtudel kiirelt reageerimas ja stabiilselt aitamas on.

“GoWorkaBit on meile väga tänuväärne abiline mitmes osakonnas ikkagi just väga erinevate ühekordsete ja harva ette tulevate kõrge tööjõu vajadusega tegevuste ja ürituste teenindamiseks. Hotellis on võimalik pakkuda ka teenuseid ja tooteid, mille järele nõudlus on väga sporaadiline ja töölepinguga töötajate palgal hoidmine ei ole mõistlik. Kui tekivad selliste teenuste pakkumise vajadused nagu pakihoid, garderoob, siis kasutame taas meeleldi GoWorkaBit platvormi ja pakume tööampse sellest huvitatuile,” on Pajula koostööga igati rahul.

Hommikusöögiteeninduses on usinaid inimesi alati tarvis

Kõige sagedamini kasutatakse abi hommikusöögiteeninduses, sest teenindajate arv sõltub hotelli täitumusest. Hotelli mõjutavad näiteks Soome koolivaheajad, mil keset keskmisest madalama täitumusega perioodi on nädala jooksul ootamatult väga kõrge täitumus ja sel juhul ka ootamatult suur vajadus rõõmsameelsete hommikusöögiteenindajate järele. “Vahel harva vajame ka buffet-laudadega toitlustamisel abiväge. Sagedamini tekib ootamatuid vajadusi lisatöötajate järele köögis, kus vajame köögi abilisi ja nõudepesijaid, kuid oleme kasutanud abi ka pakihoius, garderoobis, laotöödel, Amarillo restoranis ja Merineitsi restorani õhtustel üritustel, vahel harva ka Amigo ööklubis,” sõnab restoran Merineitsi teenindusjuht Airi Neemre.

Goworkabit lihtsustab hotellitööd oluliselt

Kõik, kes siiani hotellis abis on käinud, on olnud tööandja sõnul väga julged ja vaprad. “Me ootame tööampsajatelt valmisolekut ja vastupidavust, positiivsust, koostöövalmidust, viisakat käitumist ja rõõmsat meelt ootamatutes olukordades,” toob Neemre mõned töötajale vajalikud omadused välja. “Näiteks meie hommikusöögi tunnid kell 7.00– 11.00 on väga intensiivne periood, kus läbi võib käia kuni 1200 külalist. Külaliste hulgas on sageli pered väikeste lastega, mis teeb hommikusööki veelgi keerukamaks. Iga taibukas ja kiire abikäsi sellises töökas hommikus on meie jaoks väga väärtuslik,” lisab ta. “Me oleme küll väga rõõmsad ja tänulikud, et selline tööjõurendi platvorm on olemas, sest see lihtsustab me juhtide tööd ootamatu lisatööjõu vajadusega toimetulekul. Väga spetsiifiliste teadmiste ja oskustega abi pole me GoWorkaBiti kaudu otsinud, kuid saabunud inimeste näol on üllatusi saabunud küll ja ikka pigem positiivseid. Eriti meeldiv on see, kui appi saabub sama eriala inimene.”

GoWorkaBit: suvehooajal keskendu ärile, meie toome sulle vajalikud töötegijad!

Kevadsuvine kõrghooaeg on Eesti ettevõtetele üks keerulisemaid. Kogu äritegevus ja kõik lisategevused, mis hooajaga seotud, on seotud ka ilma, tellimuste ning muude toimuvate sündmustega. Seega on tihti töömahud ettearvamatud ja töötegijad ka suvemeeleolus.

Et võtta hooajast äriliselt maksimum nii, et kõik vajalik töö saaks õigel ajal alati tehtud, on hea järgida järgmisi soovitusi:

1. Pane varakult kokku oma varutiim ja kindlusta seljatagune. Kui põhitöötajatest keegi haigestub, reisile või puhkusele läheb, parema pakkumise saab või tekib niisama tuju surfama minna, on alati olemas valik inimestest, kes on valmis tulema kiiresti appi.

2. Vaata korra otsa eelmise ja üle-eelmise suve töömahtudele ja kõikumistele ning arvuta neist tingituna välja võimalik lisatööjõu vajadus.

3. Anna uutele inimestele hooajatööde raames võimalus sinu ettevõttega tutvuda ning sisse elada. Kasuta tööampse kui kasulikke ja tulemuslikke proovipäevi, et leida kontakti töötajatega, kes just sinu ettevõttega samastuvad ja oma energiat panustavad.

4. Ära alahinda paindlikke ajutisi töötegijaid. Tihti on neil väga pikad kogemused ja nende tööajalugu tõestab seda. Nad on kiired õppijad, suhtuvad töösse väga tõsiselt ja panustavad tihti oluliselt rohkem kui püsitöötajad, sest nad juba mõistavad, et peavad end väga kiiresti tõestama. Lisaks meeldib neile vaheldusrikkus ja seetõttu tahavad nad sinu ettevõttes käia ühe-kahe korra asemel uuesti ja uuesti.

5. GoWorkaBitil on kümme aastat töövahenduse ajalugu Eestis ning üle 7000 ettevõtte, kes on meie töötegijaid igapäevaselt kasutanud just siis, kui selleks on tekkinud ootamatu vajadus või hooajaliste tööde korralikult tegemise ootus. Ära piina end lõputute lisatöötundidega, et leida hädavajalikke abilisi – usalda teenusepakkujat, kes iga päev sellele tööle keskendub ja kes võtab ka igapäevaselt sinu ees vastutuse juhul, kui midagi vussi läheb.

6. Aeg on raha. Ära unusta, et iga sinu kulutatud tund, mida pead asendustöötajate otsimisele kulutama, tuleb millegi muu arvel. Otsimine, vestlemine, lepingute sõlmimine on sinu tööaeg, mida võiksid kasutada hoopis äri edendamiseks. Luba meil sind aidata!