MyBee: auto omamine pole tänapäeval enam prioriteet, aina enam eelistatakse rentimist

Kui aastakümned on auto omamine olnud vabaduse ja mugavuse sünonüüm, siis alternatiivsete transpordivõimaluste kasv on selle tähtsust oluliselt muutnud. Paindlikku, mugavat ja pikaajalistest tüütutest kohustustest vabanemise alternatiivi pakub auto tellimusrendi teenus, mille populaarsus kasvab iga aastaga.

„Dünaamilises maailmas on ühiskond pidevas liikumises ja meie elutingimused muutuvad kiiresti. Noorematele ja aktiivsetele inimestele ei tundu auto omamine enam privileeg, vaid pigem kulukas, pikaajaline ja koormav. Pole ka ime, sest auto omamisega kaasnevad mitmed mured ja kohustused, näiteks kindlustuse, hoolduse ja remonti eest hoolitsemine,” loetleb pikaajalist autorenditeenust pakkuva MyBee esindaja Egert Kivisaar.

Nii kasutataksegi auto omamise asemel aina meelsamini alternatiivseid transpordivõimalusi, nagu taksoteenus, jalgratta- ja e-tõukerattarent, autojagamisteenus ja autorent. MyBee teenuse eesmärk on samuti pakkuda valikut, mis võimaldab vähema vaevaga saada rohkem mugavust. „Inimesed mõistavad, et auto rentimine on mobiilne teenus ning auto ei ole vara, mida peab omama. Kasvava inflatsiooni ja hindade tõusu ajal vaadatakse üle ka sõidukiga seotud kulutused ja otsitakse alternatiive,” sõnab Kivisaar.

Ta lisab, et viimase viie aasta jooksul on ettevõtted seisnud silmitsi pandeemia, autode tarnehäirete, inflatsiooni, Euribori tõusu ja ebastabiilse majandusolukorraga. See kõik on tekitanud ebakindlust, pannud ettevõtjaid väljaminekuid üle vaatama ning eelistama selliseid rahalisi kohustusi, mida saab jagada pikemale ajaperioodile.

MyBee autorenditeenuse peamised plussid 1. Kiirus. Auto kätte samal päeval. 2. Hinnakujundus. Fikseeritud kuutasu, mis jääb samaks kogu tellimuse kehtivuse ajal. 3. Ei mingit lisaprobleemi. Kõik teenused on hinna sees, ent kui klient soovib auto eest ise hoolitseda, võib mõnest teenusest loobuda.

Tellimusrent toob soovitud auto kliendini juba samal päeval

Eksperdid ennustavad Euroopa automüügitööstuses olulisi muutusi. Aastaks 2025 on ligikaudu 38% kõigist registreeritud sõidukitest mõeldud tellimusrendiks. Autojuhid loobuvad aina enam isikliku sõiduki omamisest, sest auto on üks kallimaid tarbekaupu. „Eestis ja Balti riikides on see trend väga selgelt nähtav. Aina populaarsemaks on muutumas lühiajaliseks kasutamiseks mõeldud autojagamisteenus ja igapäevaseks kasutamiseks mõeldud auto tellimusrent. Autojuhid ei pea muretsema muutuvkulude pärast, mis tulenevad liisingumaksete intressimäärade tõusust ja vajalikust hooldusest. Kliendid hindavad uute autode vahetamise mugavust vastavalt muutuvatele vajadustele, nagu pere juurdekasv või linnast maale kolimine. Tellimusrent võimaldab neil elada omamoodi, olla paindlik ja jagada konkreetse kulu pikemale ajaperioodile,” selgitab Kivisaar.

Tema sõnul oleneb inimeste valmisolek kasutada auto omamise asemel renditeenust nende kultuurilistest erinevustest, ajakasutust, harjumustest, paindlikkusest ja valmidusest auto eest hoolitseda. „Tellimusrent on mõeldud inimestele, kes tahavad kvaliteetset sõidukit, kuid ei taha investeerida selle hooldusse nii palju aega ja raha ning soovivad selle vajadusel kiiresti ja lihtsalt välja vahetada. Neil inimestel pole enam vaja muretseda hoolduse, kindlustuse, rehvivahetuste ja muude hooldusprobleemide pärast. Ja kui vajadused muutuvad, näiteks pere suurenemise tõttu on vaja suuremat autot, jääb ära vana auto müümise ja uue ostmise vaev. Rendipakkuja pakub lihtsalt uue mudeli.”

MyBee teenuse juures on kõige tähtsam mugavus: auto kohaletoimetamine, lihtne makselahendus ja juurdepääs esmaklassilistele toodetele ja teenustele. MyBee toimetab lisatasu eest auto ka kliendi juurde kohale. Rendiauto annab kasutajatele vabaduse, paindlikkuse ja võimaluse oma rahaasju tõhusamalt planeerida.