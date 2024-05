Kuhu investeerida? Need 4 aktsiat on saanud põhjendamatult vähe tähelepanu

Rahvusvaheline online-investeerimisplatvorm Freedom24 toob esile neli veel ülekohtuselt vähe tähelepanu saanud aktsiat, millel tõus kuni 55%. Ehk tasuks täna raha paigutades just nendele ettevõtetele panustada? Finantsspetsialist Max Manturov annab nõu.

AtriCure: südamehaigustele lahenduste looja 55,2% kasvuga

AtriCure (ATRC) toodab ja turustab meditsiiniseadmeid südamehaiguste, peamiselt kodade virvendusarütmia raviks, mis on kõige levinum südame arütmia tüüp ning millel on hinnanguliselt 37 miljonit patsienti kogu maailmas. AtriCure viib praegu läbi mitmeid kliinilisi uuringuid, mis edu korral viivad ettevõtte toodete kasutusvõimaluste laiendamiseni.

USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) kiitis 2023. aasta neljandas kvartalis heaks AtriCure’i uue toote valusündroomi raviks, mis võib ettevõtte viia tulude kasvule juba 2024. aastal.

Dropbox: ühine tööplatvorm 31,6% tõusupotentsiaaliga

Dropbox (DBX) opereerib pilvepõhist platvormi, mis võimaldab kasutajatel luua sisu ja ühistööd korraldada. Analüütikute hinnangul kasvab kaugtööteenuste turg kuni 2032. aastani tohutu kiirusega, ligi veerandi võrra aastas. Turul liidripositsiooni säilitamiseks on Dropbox keskendunud tehisintellekti (AI) tehnoloogia juurutamisele ja katsetab oma esimest tehisintellektil põhinevat patenteeritud toodet Dash.

Teine oluline eelis investoritele on see, et Dropbox on rakendanud ulatuslikku aktsiate tagasiostuprogrammi väärtuses 1,4 miljardit dollarit ehk 17,8% ettevõtte praegusest turuväärtusest.

Payoneer Global: VKEdele keskendunud fintech-platvorm, millel on 31,6% kasvupotentsiaal

Payoneer Global Inc. (PAYO) on ülemaailmne finantstehnoloogia platvorm, mis võimaldab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKEd) teha ja vastu võtta piiriüleseid makseid, samuti hallata võlgu ja käibekapitali. Ettevõtte kliendibaas hõlmab enam kui 190 riiki.

Payoneer on viimastel aastatel näinud märkimisväärset ärikasvu. 2023. aasta neljandas kvartalis kasvas selle korrigeeritud EBITDA aastatagusega võrreldes peaaegu 400% ning puhaskasum ulatus 27 miljoni dollarini (aasta varem 10 miljoni dollari suurune kahjum).

Ettevõte toetab aktsia hinda aktsiate tagasiostude kaudu, kusjuures praegune kinnitatud summa moodustab ligikaudu 13% turuväärtusest.

Ermenegildo Zegna: luksuskaupade tootja 27,2% kasvuga

Ermenegildo Zegna (ZGN) toodab ja turustab luksusrõivaid ning -jalatseid, aksessuaare ja parfüüme kaubamärkide Zegna, Thom Browne ja Tom Ford all. Vaatamata keerulisele makromajanduslikule keskkonnale kasvas isiklik luksusturg 2023. aastal 10% rekordilise 1,5 triljoni euroni.

Selle taustal on Zegna finantstulemused näidanud tugevat kasvu, kusjuures viimase viie aasta jooksul on tulud kasvanud enam kui 44% ja ärikasum 2,3 korda. 2023. aastal ületas Zegna Wall Streeti konsensuse nii tulude kui ka puhaskasumi osas aktsia kohta.