Bentley Continental GTC roolis tundub elu kui lill

Maria Shevchenko: Bentley autod on kunstiteosed. Need on nagu suurepärane abstraktsioon: iga joon, värv, vari loovad võrreldamatu kompositsiooni. Kõik on omal kohal ja midagi üleliigset ei ole.

Kaasaegse kunsti galerist ja teemantide nõustaja Maria Shevchenko armastab elus kolme asja: kunsti, luksust ja kiirust. Kõik need kolm leidis ta ühel nädalavahetusel Bentley Continental GTC näol. Proovisõidust luksusliku kabrioletiga sündis alljärgnev mõtisklus elamise kunstist.

Elamise kunst

Päikeseline hommik. Kohviaroom. Roosid ...

Erivärvilised akrüülipritsmed mustal lõuendil näevad sellel koduseinal eriliselt head välja. Galerist on kunsti tundja – hea ja ainulaadse kunsti. Kuid oma maali ei tunne ta ära mitte ainult vaadates, ta ka tunnetab seda. Nii juhtus ka seekord. Nägin seda autot oma telefoniekraanil kui kunstniku uut tööd ja tajusin kohe, et see on värav minu sisemaailma. Päris elus oli ta veelgi kõnekam ja lausa endeline. Justnagu minu jaoks loodud.

Mõnikord kohtate inimest, kellega tunnete hingelist sugulust. Tundub, et ta on võõras, kuid mõistab teid siiski poolelt sõnalt. Ta mähib teid mugavusse ja hoolivusse, täpselt nii, nagu te armastate.

Sama tunne tekib, kui istute esimest korda Bentley Continental GTC sse. Justkui väike nähtamatu portjee, teeb ta oma tööd laitmatult: aitab teil ust avada ja vaikselt sulgeda, nihutab istet ja ulatab turvavöö. Siinkohal võiks veel kohvi pakkuda. Inseneridel on, mille üle mõelda. See oli nali!

Minu töö on märgata detaile. Üle kümne aasta olen ma olnud oma klientide saatjaks teemantide, juveelide ja kunstiteoste maailmas. Pisiasjad tunduvad esmapilgul väheolulised, kuid on sageli hoopis määrava tähtsusega.

Teemantide proovimine ei ole lihtsalt ergonoomika – see on tunnetus. Kõige paremini tuleb see esile, kui naine proovib kaelakeed või kõrvarõngaid. Vaadake teda sel hetkel: ta sirutab kaela pikemaks, õlad liiguvad tahapoole ning silmis säravad kergus ja elujanu! See on justkui Ivan Bunini lugu „Kerge hingamine“. Elamise kergus ja tunnete energia, mis teid läbib, kui maali, teemandi või auto seksuaalsus teid kütkestab. Jah, Bentley Continental GTC paneb mind nii tundma.

Luksus

Kas teate, mis on luksus? See on kliendi vajaduste täielik mõistmine ja absoluutne austus tema vaba aja vastu.

Kas olete märganud, et luksusklassi salongides, olgu need siis auto- või juveelipoed, kunstigaleriid või gurmeerestoranid, on valik alati piiratud? Piiratud, kuid piisav. Sest hulgaliselt spetsialiste on teinud teie eest esimese valiku juba ära, selekteerides välja vaid parima.

Luksussegmentide töötajad on nagu näitlejad teatris. Nad ei tööta, nad etendavad rolli, teenivad. Teenivad kliendi huve, tundes oma tõelist missiooni kliendile parimat pakkudes. Sest briljantehe ei ole lihtsalt ehe, vaid teie perekonna juveelikollektsioon, mis antakse edasi järgmistele põlvedele. Sest maal on ilumeel ja teie lapse abstraktne mõtlemine. Sest auto on teie isiksuse väljendusvahend.

Bentley Continental GTC on teie vääriline. Valige karakter, mis sobib teile kõige enam: luksuslik linnasõit või kiired võidusõidud. Segada, kuid mitte raputada. Ideaalne kokteil. Lisaks veel esteetiliselt täiuslik.

Helid ja lend. Nüüd läheb huvitavaks

Kui ma ei kanna parasjagu kõrgeid kontsi, sõidan mootorrattaga. Täpsemalt öeldes, sõidan Harleyga. Seetõttu tunnen mootorihelisid väga hästi. Aga palun, kui käivitate Bentley Continental GTC V8, tehke aken või uks pisut lahti või laske katus hoopis alla. Salongi heliisolatsioon on nii täiuslik, et muidu ei saaks te täit elamust. V12 puhul on see lihtsalt kohustuslik.

Kas teile meeldib lennuki stardil tunda, kuidas teid kiiruse kasvades jõuliselt istmesse surutakse? Vajutage gaasipedaal põhja. Tundke end nagu lennustardirajal. Ja jälle see heli! Ainult ärge pange muusikat mängima. Ärge rikkuge hetke. Spidomeetri näit tõuseb kuni ... no muidugi, kiiruspiiranguni ... Jah, jah, saite õigesti aru, aga ärge rääkige sellest kellelegi. See auto? Mission impossible.

Muusikast rääkides. Olin meeldivalt üllatunud, kui nägin Naimi sisseehitatud helisüsteemi. Justnagu kodus. Kui teile meeldib hea biit, siis mitte te ise ei tunneta seda kogu kehaga, vaid ka teie ummikus olevad naabrid kuulevad seda. Ma ei tee nalja. Täielik nauding.

"Unenäorohi" sarjast "Kolmas päev"

Bentley autod on kunstiteosed. Need on nagu suurepärane abstraktsioon: iga joon, värv, vari loovad võrreldamatu kompositsiooni. Kõik on omal kohal ja midagi üleliigset ei ole. Iga kord mootorit käivitades tabate uue emotsioonide mängu, tuhandete kunstniku edastatud tähenduste seas uue mõtte. Bentley Continental GTC "kunstiliseks" paralleeliks valisin Ukraina muuseumitaseme kunstniku Natalia Korf-Ivanyuki maali "Unenäorohi" sarjast "Kolmas päev".

Peamine kujutis on lillede loomine, mis vana testamendi järgi toimus universumi loomise kolmandal päeval. Piibliteksti saab tõlgendada erinevalt – sõnasõnaliselt või sümbolite ning metafooride kogumina. Lilled seostuvad paradiisiga, hingede varjupaigaga, inimese mikrokosmosega, mis on fikseeritud viies tundemeeles, nagu viis kroonlehte.

Ma ei ütle, et ühel neist päevadest loodi Bentley. See oleks liiga imal reklaamlause. Kuid kindlasti loodi ühel neist päevadest inimtunded ja -emotsioonid. Ja seda Bentley oskab: peenelt esile kutsuda elu emotsioone, lapsepõlve hasarti ja täiskasvanuelu mugavust.

14 fotot Fotod: Rauno Liivand