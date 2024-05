Käesoleva aasta S&P 500 väljavaateid nähakse väga erinevalt

Ajaloolistele andmetele tuginedes on tõsiasi see, et majanduskasvu perioodid, millega kaasnevad tõusvad intressimäärad, on langenud kokku S&P 500 indeksi viimaste aastakümnete tugevaima kasvufaasiga. Teisisõnu ‒ turg kipub intressimäärade tõusu ja tõusu perioodidel hästi toimima.

Vastupidiselt arvamusele, et kõrgem tootlus kahjustab aktsiaid, väidavad investeerimiskeskkonna Freedom24 eksperdid vastupidist ja ütlevad, et madalamad intressimäärad võivad anda märku majanduskasvu aeglustumisest. Seda arvamust toetavad andmed, mis näitavad, et S&P 500 indeks on jõudsalt tõusnud, kui intressimäärad ületasid 6%. Näiteks kui 10-aastase riigivõlakirjade tootlus on 4,60%, ületab S&P 500 aastane tootlus 9,1% 7,7% tootlust, kui intressimäärad on alla 4%.

Prognoosid viitavad tugevale kasvule

Alates 1990. aastast tehtud analüüsid näitavad, et aktsiad on tõusnud intressimäärade perioodidel paremini, kusjuures keskmine aastane tootlus on enam kui kaks korda suurem kui langusperioodidel. Hoolimata kaheksast intressitõusust alates 1990. aastast, on aktsiad nende perioodide jooksul pidevalt hästi toiminud, rõhutades turu vastupanuvõimet tõusvate intressimäärade suhtes.

Prognoosid viitavad tugevale, vähemalt 7-protsendisele tulude kasvule käesolevas kvartalis koos eeldatava 2,9% SKP kasvuga esimeses kvartalis. Hoolimata üldise inflatsiooni lühiajalisest tõusust, jäävad alusinflatsiooni näitajad Föderaalreservi sihtvahemikku.

Riskid, mis võivad tootlust õõnestada

Ettevaatlikum väljavaade toob esile võimalikud riskid, mis vastupidiselt valitsevale optimismile võivad õõnestada S&P 500 indeksi tootlust.

Kui inflatsioonisurve ületab prognoose, pannes Föderaalreservi intressimäärasid tõstma, võib järgnev turu turbulents õõnestada investorite usaldust. Kuigi valitsev teooria jääb optimistlikuks, ähvardavad majanduslikud ootamatused ebakindlust ka S&P 500 indeksi väljavaadetele.

Föderaalreserv on öelnud, et ei kiirusta pärast mitmeid oodatust paremaid inflatsiooninäite intressimäärasid langetama. Indikaator kaupleb kahe kuu madalaimal tasemel ja langeb 5,5% kõigi aegade kõrgeimast tasemest.

USA korporatiivhiiglaste eelseisvad kasumiaruanded pakuvad sealsele aktsiaturule võimalust muuta olukorda pärast kolme järjestikuse nädala S&P 500 kaotust, mis on pikim jada alates septembrist.

Optimistlik väljavaade põhineb soodsatel majandusnäitajatel ja ettevõtete tugeval kasumil. Ettenägematutest sündmustest põhjustatud volatiilsus rõhutab aga finantsturgude loomupärast ettearvamatust. Ehkki valitsev olukord võib kalduda optimismi poole, tuleks riske ja võimalusi hoolikalt hinnata.

AI-ettevõtted tuhisevad tipu suunas

Üldiselt ei tohiks hiljutine turu nõrkus investoreid uute võimaluste otsimise osas heidutada. Aktsiad langesid uue kvartali alguses ning mure püsivalt kõrgete intressimäärade ja Lähis-Ida pingete pärast on S&P 500 indeksi sel kuul langenud peaaegu 4%. Head võimalused avanevad tehisintellektiga seotud ettevõtetele, aga ka ülemaailmsetele toorainetootjatele, eriti neile, kes tegelevad vase kaevandamisega.

Nõudlus tehisintellekti tehnoloogia ja tarkvara järele on jätkuvalt tugev ning oodata on märkimisväärset kasvupotentsiaali. Vaatamata murele inflatsiooni pärast eeldatakse, et püsivad tarbijakulutused toetavad tulude kasvu ning toetavad investorite pikaajalist usaldust aktsiaturu vastu.