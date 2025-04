Euribori langus suurendas Efteni fondi kasumit

Puhaskasumi suurenemises oli Efteni teatel oluline osa euribori langusest tulenenud intressikulu vähenemisel. Võrreldes 2024. aasta esimese kvartaliga vähenes fondi intressikulu 432 000 eurot ehk 19% võrra.

Aprilli alguses ütles Efteni fondijuht Viljar Arakas Äripäeva raadios, et Eften Real Estate Fundi jaoks on nüüd käes õige aeg, et hakata fikseerima laenude ujuvat intressi.

Arakas selgitas, et näeb praegu euribori oma normaaltasemel, mistõttu kavatseb Eften fikseerida osa seniste laenude ujuvatest intressidest. Kui aga euribor peaks langema edasi, siis fikseerib Eften veel rohkem intresse.