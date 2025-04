Balti idusektor investorite pilgu läbi: Eesti taastub peost, Leedu naudib kasvu, Läti alles ärkab

Saates "Ükssarvikute kasvulava" sukelduvad investorid Tim Vaino ja Martin Goroško Baltikumi start-up-maastiku hetkeseisu.

Balti riikide start-up-keskkonnad on justkui erinevates peo faasides. Tim Vaino sõnul on Eesti praegu kerges pohmellis – suured edulood on olnud, aga praegu on tunda teatavat investeeringute ja hoo raugemist. Leedu on uljas joobes, olles praegu tugevas kasvuhoos ja meelitades aktiivselt kapitali. Läti, mis on pikalt olnud kolmest riigist tagasihoidlikum, investorite hinnangul just ärkab. Riik on teinud õigeid strateegilisi otsuseid, panustades kindlatele sektoritele ja toetades ingelinvestoreid.