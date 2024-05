Väljavaated on head! Nendel Hiina ettevõtetel tasuks silma peal hoida

Investorid on Hiina aktsiate osas oma ootusi korrigeerinud ja olukord ning väljavaated on paranenud. Ehkki mõned fondijuhid on suurriigi väljavaadete suhtes ettevaatlikud, usuvad teised, et nii mõnedki ettevõtted pakuvad atraktiivset väärtust. Freedom24 finantsspetsialistid heidavad pilgu Hiina turul toimuvale.

Hiinas on käimas majanduskasvu struktuurne aeglustumine, kuid arvestades praegust olukorda ning viie kuni kümne aasta väljavaateid, võib just tänane hetk olla parim turule sisenemiseks.

Need on Hiina turu taastumise peamised tegurid

1. Majanduse püsiv taastumine

Hiljutised makromajanduslikud andmed viitavad Hiina majanduse paljulubavale väljavaatele. Caixin Manufacturing Business Activity Index näitas märtsis viiendat kuud järjest kasvu. Taastumist kinnitavad ka valitsuse ametlikud andmed.

2. Tootmissektori tugevdamine

Kuna Caixini tootmise PMI hoidis kriitilist 50-punktilist läve, viitab see tootmistegevuse märgatavale laienemisele. See vastupidavus on Hiina majanduskasvu jaoks oluline, sest tootmissektor mängib võtmerolli üldise tootlikkuse ja tööhõive suurendamisel.

3. Tarbijate kulutuste ja ekspordi kasv.

Lisaks tootmisele on julgustavaid märke taastumisest tarbijate kulutustes ja ekspordis.

Qingmingi festivali ajal, mis on Hiina üks suuremaid pühi, ületasid kulutused pandeemiaeelse taseme, mis viitab sisetarbimise taastumisele. Peale selle kasvas eksport järsult keset kasvavat ülemaailmset nõudlust tehnoloogiakaupade järele, mis tugevdas majanduse väljavaateid veelgi.

4. Valitsuse toetus ja turu usaldus.

Hiina valitsuse sekkumine ja aktsionäride tulu suurendamisele suunatud poliitika on sisendanud usaldust turu vastu.

5. Positiivne meeleolu ja kasvuväljavaade.

Bank of America igakuine fondijuhtide uuring näitab Hiina aktsiatesse tehtud investeeringute mõõdukat kasvu, mis peegeldab investorite kasvavat optimismi.

Millistel ettevõtetel silm peal hoida?

Hiina aktsiatesse investeerimine pakub laia valikut võimalusi erinevates sektorites ka väljaspool tehnoloogiasektorit.

1. e-kaubandus/tehnoloogiatööstus:

- Alibaba (BABA): ülemaailmne e-kaubanduse liider, mis pakub laia valikut teenuseid, sealhulgas AliCloud ja AliPay.

- JD.com (JD): Hiina suuruselt teine ​​Interneti-jaemüüja, mida toetab Tencent. JD.com-il on stabiilne turupositsioon ja seda peetakse vähem riskantseks kui Alibaba, mistõttu on tegu atraktiivse investeerimisvõimalusega.

- Pinduoduo (PDD): Pinduoduo on tõusnud e-kaubanduse turul oluliseks tegijaks, millel on lai kasutajaskond ja pikaajalised kasvuväljavaated.

- Baidu (BIDU): Hiina juhtiv otsingumootor, millel on domineeriv turuosa ja mis on spetsialiseerunud tehisintellekti innovatsioonile.

Vaatamata konkureerivate platvormide väljakutsetele ja regulatiivsele kontrollile tagab Baidu tehnoloogiline võime jätkuvat kasvu.

- Tencent Holdings: Tencent, e-kaubanduse liider oma WeChati superrakendusega, omab head mainet ja kõrgeid kasvuväljavaateid.

- Xiaomi: juhtiv olmeelektroonika ja nutitelefonide tootja Xiaomi seisab silmitsi riskidega, mis on seotud USA pingete ja privaatsusprobleemidega. Innovatsioonivõime pakub aga häid võimalusi investoritele, kes soovivad siseneda olmeelektroonika turule.

- Meituan: varem tuntud kui Meituan-Dianping, see kohalik osturakendus pakub laias valikus teenuseid, sealhulgas meelelahutust, restorane ja reisimist.

Hiina on maailma liider elektrisõidukite tootmises. Investeerimisele mõeldes võiks jälgida allolevate ettevõtete tegemisi:

1. Nio:

- 2014. aastal asutatud NIO on spetsialiseerunud esmaklassilistele elektrisõidukitele. Ettevõtmist toetavad kõrgetasemelised investorid nagu Tencent ja Lenovo.

- Vaatamata sellele, et NIO on suhteliselt uus kaubamärk, on see elektrisõidukite turul populaarsust kogunud. Ekspertide meelest on kaubamärk liialt alahinnatud.

- Riskide hulka kuuluvad konkurentidest aeglasem kasv ja vajadus kõrgema investeerimiskapitali järele.

2. BYD:

- 1995. aastal asutatud BYD on mitmekülgne tootmisettevõte, mis toodab elektri- ja hübriidautosid, päikesepaneele ja akusid.

- BYDil on stabiilne kasvutrajektoor ja ta on Hiina elektrisõidukite turul domineeriv tegija.

- Riskide hulka kuuluvad juriidilised vaidlused ja üldised tehnoloogiasektori riskid.

3. Li Auto:

- 2015. aastal asutatud Li Auto on elektrisõidukitele spetsialiseerunud ettevõte, mis müüs 2021. aastal ​​üle 90 000 sõiduki.

- Vaatamata sellele, et Li Auto on suhteliselt uus kaubamärk, on selle müük tugevalt kasvanud ja sel on hea positsioon edasiseks laienemiseks.

- Riskid hõlmavad konkurentsi ja suhteliselt kõrgeid tegelikke hindu. Head võimalused on tootmise suurendamises ning tulude ja sularahareservide kasvatamises.

4. XPeng:

- 2014. aastal asutatud XPeng on tuntud Hiina elektriautode tootja, kelle strateegilised investeeringud on Alibaba Groupilt ja Xiaomilt.

- XPeng on saavutanud tugeva müügikasvu ning on aktiivne sõidukite testimisprogrammides.

Sektor pakub ahvatlevaid investeerimisvõimalusi, mis on ajendatud Hiina pühendumisest rohelistele algatustele ja elektrisõidukite kiirele kasutuselevõtule.

5. Päikeseenergiatööstuses tõuseb esile JinkoSolar Holding Co.

- 2006. aastal asutatud JinkoSolar on tuntud kui maailma suurim päikesepaneelide tootja, kes on ülemaailmselt esindatud ning ette näidata rahvusvaheline müügikogemus.

- Ettevõtte noteerimine New Yorgi börsil annab juurdepääsu rahvusvahelistele investoritele.

- Riskid hõlmavad suhteliselt madalat müügitulu, mis võib mõjutada kasumlikkust.