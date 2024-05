Sitke südamega ronija

Eelkäijast lühemad ülendid – eriti esirataste ees – aitavad maastikul hästi edeneda. Foto: Pille Russi

Horoskoope koostades ennustaksin Volkswagen Amaroki teisele põlvkonnale helget tulevikku, sest nn eurokastikate seas on tegu teistest luksuslikuma tükiga, mis pole minetanud oma ronimisoskusi ja millel on vähemalt üks oluline konkurentsieelis.

Saage tuttavaks teise põlvkonna Volkswagen Amarokiga, mis on välja töötatud Saksamaal ja Austraalias ning jõuab meieni Lõuna-Aafrikast. See on eelkäijast suurem ja nutikam ja meil pakutakse neist ainult kõige ägedamat versiooni - kolmeliitrise turbodiisli ning nn topeltkabiiniga varustatud mudelit. See on luksuslik tööriist, millele on saadaval enam kui kolmkümmend juhiabisüsteemi, mis saavutas Euro NCAP ohutuskatsetes maksimaalsed viis tärni ja millest võistlejasse ümber istudes tunnete end kui lumehange visatud orb. Sest suuremate koormuste korral ei saa kuuesilindrilise jõujaama elastsusele ja paindlikkusele vastu ükskõik milline „nelja pütiga pada“, olgu need paberil kui tahes tegusad. Kehtiv Amarok on kogunisti sedavõrd rafineeritud, et Volkswageni maaletooja oli sunnitud mai keskpaigas korraldama eraldi ürituse, kinnitamaks, et peene tööriistaga kõlbab jätkuvasti metsaski mürada.

Osaliselt hõbedaseks maalitud esiosa on varustuse Aventura eritunnuseks. Foto: Pille Russi

Venitustega alga

Noorem vend on vanemast pea 10 cm pikem, mistõttu jätab uuem auto oluliselt sihvakama mulje. Viimast toetavad ka senisest lühemad ülendid esirataste ees ja tagarataste taga, mis lubavad lähenemisnurgaks 30 ning lahkumisnurgaks 26 kraadi. Lisaks annab oma panuse saledamasse siluetti endisest pikem kabiin (boonuseks lisandunud jalaruum teises reas) ja eelkäijast 173 mm pikem telgede vahe, ent seda pole tehtud veokasti arvelt, mis mahutab endiselt ühe euroaluse. Ja kui teil tuleb sõita üle palginottide või mullika alla neelanud püütoni, annab lisakindlust teadmine, et hoolimata veninud telgede vahest on loo peategelase rambiületusnurk 21 kraadi. Topeltkabiiniga versiooni korral lubatakse kliirensiks 230 mm ja uus Amarok võib sõita kuni 800 mm sügavuses vees, mida on oluline teada, sest meie teed ei saa juba-ei-tea-mitmendat-aastat piisavalt rahastust, et nende taastamine oleks võrreldav lagunemisega.

Niinimetatud topeltkabiiniga isendite korral on kliirens telgede vahel 230 mm ja uuem mudel võib sõita vanemast 300 mm sügavamas vees (800 mm). Foto: Pille Russi

Esimese lõigu lõppu tagasi

Mai keskpaigas kutsus Volkswageni maaletooja pundi lehemehi Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi veerde, mille ümber oleva Aidu karjääri maadele oli ADRENAATORI nimeline ühendus maha märkinud 11 kilomeetrit pika off-road raja, mis peo peremeeste kinnitusel „Baltimaade nõudlikuim.“ Minul süvenes aga kitsal kiviklibusel rajal edenedes aina enam deja vu tunne, nagu „Seda kohta olen ma juba näinud ja seda ka siin“ kuniks ajunatuke halastas ja sedastas, et olen tont-teab-kui-ammu mõnda lõiku juba läbinud, aga kaasreisijana maasturite safari de korraldaja sõidukis, kes ei usaldanud NEIS kohtades lehemehi veel omapäi rooli lubada. Igatahes on umbes 10-15 aastat hiljem letikaubana pakutav kastikas sedavõrd suutlik, et nõudliku raja sõidavad läbi kõik üritusele kutsutud ja hoomatavalt kiiremini, kui selleks ette nähtud poolteist tundi. Kas see tähendab siis, et uus Amarok teeb maastikusõidu … igavaks?!

Maastikul on abiks 360° kaamerad, mille pilt aitab vältida takistusi, mida rooli tagant ei pruugi näha. Foto: Pille Russi

Kuidas palun?

Just nii, sest kolmeliitrine V6 (184 kW/250 hj & 600 Nm) ja sellega laulatatud 10-käiguline automaatkäigukast hoolitsevad selle eest, et veojõud ei saa otsa üheski olukorras. Nelikvedu leiab piisavalt pidamist isegi lahtisel kiviklibul ja sohvri osaks jääb vaid auto mõõtude hindamine ning mõistliku inertsi säilitamine, et raske tõusu alistamist ei tehtaks auto jaoks raskemaks, kui seda poole mäe peal uuesti alustama peaks. Jõuülekande töörežiime on neli – tagavedu, vajadusel rakenduv nelikvedu, fikseeritud momendijaotusega nelikvedu ja aeglusti – ning ainult aeglusti sisse- või välja lülitamiseks tuleb enne režiimilüliti pööramist seisma jääda ja panna käigukang neutraalasendisse. Oma aruga kõigisse trassil nähtud kohtadesse ei roniks, kasvõi seepärast, et 20-kraadise külgkaldega kallakul on turvavöös rippuv kaaslane sulle piisavalt lähedal, et kitsikusse juhatamise eest vastu kõrvu anda.

3 fotot Esitluse käigus sai ära proovida umbes 20-kraadise külgkalde. Maastikul võivad sellise nurga korral muutuda kaasreisijate hääled kriiskavaks (ei, mitte vaimustusest), eriti olukorras, kus madalamal poolel on … tühjus. Foto: Pille Russi

Kas midagi veel?

Värskema Amaroki kandejõud on 1,19 tonni ja piduritega järelhaagist tõmmates võib see kaaluda 3,5 tonni. Te võite proovida ka oma maja nihutada - tootja lubab Amarokil sikutada kuni 6,5-tonni kaaluvat koormust - aga ärge seda avalikule teele tõmmake. Loo peategelast pakutakse viies varustuses – Style 1, Style 2, Style 3, PanAmericana ja Aventura – ning mudeli baashinnaks on meil koos käibemaksuga 52 308 eurot. Tippvarustuses võib saada autole 21-tollised veljed, nn mudarehvi korral on suurimaks veljemõõduks 18-tolli. Veokasti põranda pikkus on 1624 mm ja põhja laius rattakoobaste vahel 1224 mm. Ekraanisõltlasi rõõmustatakse kahe tükiga, mille diagonaaliks on vastavalt 12,3 ja 12,0 tolli – esimene on näidikupaneel ning teine keskkonsoolis olev infolusti juhtimiskeskus – ja autode garantiiks on 4 aastat või 120 000 km.

PS: kaalun tõsiselt horoskoopide koostamise alustamist, sest maaletooja kinnitusel on uus Amarok teinud esimese aastaga Baltimaades müügitulemuse, mis jääb napilt alla eelkäija elutsükli näidule.

Volkswagen Amarok (Double Cab) Baashind: 52 308 eurot Mootor: V6, diisel Võimsus: 184 kW/250 hj @ 3250 p/min Pöördemoment: 600 Nm @ 1750-2250 p/min Keskmine kütusekulu: 9,6 l/100 km (WLTP) CO 2 pääst: 254 g/km (WLTP) Pikkus/laius/kõrgus: 5350-5362/1910-1917/1871-1884 mm Telgede vahe: 3270 mm Kliirens: 237 mm Kandevõime: 1,19 tonni Tühimass: 2383-2396 kg Maksimaalne treileri kaal (piduritega): 3500 kg