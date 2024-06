Festival, mis paneb ettevõtteid kestlikkusele mõtlema

Impact Day programmijuht Erkki Kubber ja SEB jätkusuutlikkuse juht Tatjana Vakulenko. Foto: Juuli Nemvalts

Ettevõtete jätkusuutlikkus on palju suurem teema kui lihtsalt kuhugi „linnukese“ kirja saamine panga küsitluslehel, kinnitas SEB jätkusuutlikkuse juht Tatjana Vakulenko.

„Eelkõige soovime mõista, milliseid tegevusi on ettevõte teinud, et oma riske maandada. See, et nüüd on lisandunud keskkonna ja ettevõtte tegevusest tingitud riskide kaardistamine ning personali väärtustav käitumine, näitab, et pank läheb teemaga süvitsi edasi,“ ütles Vakulenko.

SEB ei rahuldu ainult ettevõtteid kontrolliva rolliga, vaid on jätkusuutlikkuse teema võtnud endale südameasjaks. Juba kolmandat aastat on nad Põhjamaade ja Baltikumi jätkusuutlikkuse festivali Impact Day üheks peasponsoriks. Eelmisel aastal kogunes mitu tuhat inimest kolmepäevasele festivalile, et koos arutleda keskkonna ja ettevõtete vastutustundliku tegutsemise üle.

Festivali programmijuht Erkki Kubber on seda meelt, et kõigile on jõukohane tuua oma ellu rohkem keskkonda hoidvaid tegevusi. „Eks alguses tuli minulgi õppida kodus jäätmete sorteerimist,“ muigas Kubber uute hoiakute õppimist meenutades. „Festival ongi kohtumiste ja praktikate jagamise koht. Ettevõtetel on, mida võita, varsti sõltub isegi nende kliendibaas sellest, milline on nende jätkusuutlik tegevus.“

Kuula, millistel ettevõtetel on kohustus ja millistel veel vaba tahe anda aru oma jätkusuutlikkuse protsessidest ning eesmärkide täitmisest. Saates räägivad SEB jätkusuutlikkuse juht Tatjana Vakulenko ja festivali Impact Day programmijuht Erkki Kubber.