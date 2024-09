Tagasi ST 23.09.24, 11:00 Baltimaade globaalne edulugu: Eleving Group tuleb börsile Baltimaade üks globaalsemaid ettevõtteid, sõidukite ja tarbijate finantseerimise valdkonnas tegutsev finantstehnoloogia-ettevõte Eleving Group korraldab esmase avaliku pakkumise (IPO) ja noteerib oma aktsiad Nasdaq Riia börsil (Balti põhinimekiri) ning Frankfurdi börsi reguleeritud turul (Prime Standard). Ettevõte tegutseb kasumlikult 16 riigis üle maailma, IPOga kaasatud täiendavad vahendid võimaldavad ettevõttel võimendada Balti edulugu ja jätkata oma ülemaailmset laienemist.

Baltimaade globaalne edulugu: Eleving Group tuleb börsile. Foto: lauris aizupietis

Eleving Group pakub investoritele võimalust ettevõtte aktsiaid märkida 23. septembrist 8. oktoobrini. Aktsia nimiväärtus jääb vahemikku 1,60-1,85 eurot ja emissiooni maht on kuni 30 miljonit eurot.

2012. aastal asutatud Eleving Groupi näol on tegemist küpse, dividende maksva ja tugeva kasvupotentsiaaliga ettevõttega, kes on viimased kaheksa aastat järjest oma turgudel tegutsenud märkimisväärse kasumlikkusega. Grupi eelmise aasta puhaskasum oli 24,5 miljonit eurot ja käesoleva aasta esimene poolaasta tõi taas rekordilise 15,4 miljoni euro suuruse puhaskasumi (+26% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Ettevõtte seatud finantseesmärkide järgi majandustulemused kahekordistuvad lähiaastatel veelgi.

Eleving Groupi iga-aastane kasv on 2016. aastast olnud keskmiselt 26% ning kahel järjestikusel aastal (2020-2021) nimetati Eleving Group Financial Timesi poolt Euroopa tuhande kõige kiiremini kasvava ettevõtte hulka.

„Näeme ka kolmel järgneval aastal olulist kasvuruumi, peamiselt olemasolevate ja uute turgude võimaluste ärakasutamise ning uute toodete ja äritegevuse laiendamise näol, sealhulgas väikese ja keskmise suurusega ettevõtete segmendis. Mastaabiefekt võimaldab meil saavutada suuremat efektiivsust ja kasumlikkust, kuna tulud kasvavad rohkem kui kulud,“ kinnitas Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius.

See tähendab, et Eleving Groupil on IPO järel võimalik omanikele pakkuda kõrget dividendi. Eleving Groupi eesmärk on IPO-järgselt aktsionäridele dividende maksta kaks korda aastas väljamaksemäära sihiga üle 50%.

Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius.

Eleving Group on 12 tegevusaasta jooksul kujunenud Baltimaade üheks juhtivaks ja konkurentsivõimelisemaks fintech-teenuste eksportijaks. „Nüüd on aeg pakkuda laiemale avalikkusele võimalust olla IPO kaudu osa meie rahvusvahelisest edust, investeerida hästi juhitud ja kasumlikku ettevõttesse,“ lisas Sudnius.

Eleving Groupi käekäik on Eesti investoritele tuttav ka varasemast. Tegemist on ettevõttega, kelle on juba suurusjärgus 2000 Eesti jaeinvestorit oma investeeringuks valinud. Samuti pälvis Eleving Group eelmisel aastal Nasdaq Balti First North võlakirjanimekirjas Baltimaade parima investorsuhtega ettevõtte tiitli. Eleving Groupil on üle kümne aastane edukas kogemus võlakirjaemissioonidega ning on investoritele maksnud intresse üle 140 miljoni euro läbi erinevate kapitalituru instrumentide ja dividende üle 15 miljoni euro.

Grupi tegevus ulatub Balti riikidest üle Euroopa Aafrikasse ja Aasiasse, pakkudes globaalselt hädavajalikke finantslahendusi sõidukite ja tarbimise valdkonnas. Kui Eleving Group on registreeritud Luksemburgis, siis samas on tegemist Balti juurtega ettevõttega, kus juhtimine on jätkuvalt koondunud peamiselt Baltimaadesse ning seda hoiavad töös ja arendavad kohalikud talendid. Grupi ettevõtted tegutsevad ka Eestis ning rahvusvahelisse nõukokku kuulub Eesti investor ja äriingel Lev Dolgatsjov.

10 fakti Eleving Groupi kohta • Balti juurtega globaalne ettevõte, millel on palju ka Balti investoreid • Dividendide oodatav väljamakse määr 50%, dividendide väljamakse sagedus kaks korda aastas • Üle 1,8 miljardi euro väärtuses väljastatud laene • Üle 10 eduka võlakirjaemissiooni 10 aasta jooksul • Üle 140 miljoni euro investoritele makstud intresse • Üle 15 miljoni euro makstud dividende • Grupp on teenindanud üle 1,3 miljoni kliendi üle maailma • Fitch’i reiting B, stabiilse väljavaatega • Maandatud riskidega turud, portfell ja kohustuste baas • Ettevõte on valmis megatrendideks, mis tõstab nõudlust grupi toodete ja teenuste järele (rahvastiku kasv, mobiilsuse elektriline tulevik jm)

Mitmekesine portfell tagab kindluse

Eleving Groupis on finantseerimisega tegelevad ettevõtted, mis pakuvad sõidukilaene, paindlikke laene, tarbijalaene ja kuutasu-põhiseid tooteid. Grupi tegevusest 2/3 moodustab sõidukite finantseerimine ning 1/3 tarbijalaenud. Sõidukite finantseerimisel peab Eleving Group oluliseks nn tootlikku laenamist ehk tulu teenimiseks kasutatavate sõidukite finantseerimist (näiteks taksojuhid, transpordisektor, toidu kohaletoomine jm).

Geograafiliselt ja segmentidelt laiapindselt hajutatud portfell tagab tuluvoogude mitmekesisuse ja maandab erinevaid ärilisi, geopoliitilisi, globaalseid ning kohalikke riske. Hetkel on 55% Eleving Groupi tegevusest keskendunud Euroopasse, 32% Aafrikasse ning 13% mujale.

„Oleme pidanud mõistlikuks riske hajutada, turgu kasvatada ja skaleerida läbimõeldult ning keskenduda varakult kasumlikkusele. Kuna Eleving Groupi tegevushaare ulatub globaalselt 16 riiki, siis see võimaldab saavutada mastaabisäästu ja riske hajutada. Selline mitmekesistamine annab võimaluse vähendada ühe konkreetse turu lühiajalisi väljakutseid, leevendades nende mõju grupi üldisele kasumlikkusele. See tähendab, et ühed turud kompenseerivad lühiajalisi raskusi mõnes teises. Lisaks on igal turul oma kasvudünaamika ja mõnikord tõusevad ühel aastal tagasilööke kogenud turud järgmisel aastal taevasse,“ kirjeldas Sudnius.

Eleving Groupi globaalse haardega ärimudel on vilja kandnud, sest sihtturud on olnud viimased kaheksa aastat järjepidevalt kasumis ja riskid maandatud. Seda kinnitab ka rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch, kes tõstis Eleving Groupi reitingu B- tasemelt tasemele B koos stabiilse väljavaatega. Fitchi raport tõi esile, et kõrgema reitingu peamised tegurid olid Eleving Groupi tugevad majandusnäitajad viimase 24 kuu jooksul, sealhulgas madalam võlakoormus, ärimudeli stabiilsus ja ligipääs kapitaliturgudele. Fitch tõi veel esile Eleving Groupi varasemad edusammud võlakirjade Frankfurdi ja Riia börsil noteerimise järel. Fitch monitoorib Eleving Groupi tegevust 2019. aastast.

Foto: lauris aizupietis

Tähelepanu! Investeerimisega kaasneb risk. Palun tutvuge detailse pakkumisega aadressil ipo.eleving.com enne otsuse tegemist. Reklaami tellijaks on Eleving Group, Luksemburgi registreerimisnumber B174457.

