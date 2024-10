Tagasi ST 11.10.24, 12:23 Arvutimängude arendajad otsivad talente IT-valdkonnas on kivinenud arusaamad ajale jalgu jäänud, mistõttu on kätte jõudnud muutuste aeg, rääkis rahvusvahelise arvutimängude arendaja Games Global Eesti tegevjuht Julia Saburova.

Games Globali tütarettevõte Games Global Estonia sai alguse aastal 2022. Firma toodab online -mänge ja pakub valdkonnaga seotud taustategevusi. Foto: Games Global

„Näiteks on meeskonnatöö oskus muutunud üha olulisemaks, mida spetsialiste palgates väärtustame, sest arvutimänge ei looda üksinda vaid kogu tiimiga,“ rääkis Saburova Äripäeva raadio saates.

Online-mängude arendajate hulgas on tööl aina enam naisi. Levinud ettekujutlus, et koodikirjutaja on „patsiga poiss“, ei vasta enam tõele – õnneks on sektorisse tulnud juurde palju õrnema soo esindajaid. Games Global Eesti tegevjuhi Julia Saburova sõnul on neil ettevõttes meeste-naiste osakaal juba 60/40. „Julgustan tüdrukuid valima kõrgkoolis IT-valdkonda, siin on peidus palju valikuid ja eneseteostuse võimalusi,“ kinnitas ta.

Lisaks ütles Saburova, et kuigi tudengid soovivad IT-valdkonda tööle tulla juba õpingute ajal, on oluline seada hariduse omandamine prioriteediks ja mitte katkestada oma õpinguid.

Kuula saates, miks on ettevõtte väärtusteks julgus, autentsus, vastutustunne ja ühtsus/ühtekuuluvus. Eestis pole just palju ettevõtteid, kes otseselt julgustavad olema töötajad sellised, nagu nad on – autentsed.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

