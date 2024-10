Tagasi ST 16.10.24, 13:03 Halvasti tehtud elektritööd põhjustavad igapäevaselt inimestele ja hoonetele väga suurt ohtu – ära jää õnnetust ootama! Naabrimees võib olla meil kuldsete kätega ja tubli, aga elektrisüsteeme ehitama ning hooldama tuleks kutsuda ainult kvalifitseeritud spetsialist. Pädevusega elektrikul on kõik teadmised ja oskused olemas. Forus näeb oma praktikas sageli, kuidas kliendid otsivad odavamat hinda, aga saavad elektritöö, mis pole kvaliteetne ning millel on oht inimeludele.

Foto: Andres Raudjalg

Elekter mõjutab kõikide meie igapäevaelu ning korrektsed elektrisüsteemid on ühe hoone jaoks olulise tähtsusega. Väga paljud tulekahjud saavad alguse just katkistest elektrisüsteemidest ja -seadmetest, näiteks maas vedelevad pikendusjuhtmeed, mis on üle koormatud ja katki. Lisaks on probleeme elektrikilpide kontaktiühendustega, mis on ajaga järele andnud ning ei täida enam oma eesmärki.

Elektritööd Forusest – milliseid probleeme näeme?

Forus on käidukorraldaja suurtele kaubanduskeskustele ja büroohoonetele üle Eesti ning teeb erinevaid elektritöid enam kui sajal objektil. Ettevõttel on kvalifitseeritud käidujuhid, kellel on kõrgeim elektripädevus ja teadmised kehtivatest standarditest. See tähendab, et Forusel on võimekus tegeleda erinevates hoonetes ka väga keeruliste elektrisüsteemidega.

Foruse elektriosakonna juht Oliver Ross kinnitab, et ettevõtte elektrikute töös on paraku üsna sagedased olukorrad, kus tuleb ebakvaliteetset tööd ümber teha ja vigu likvideerida. Klient on esmapilgul mõelnud, kuidas saaks raha kokku hoida, kuid saanud ebakvaliteetse töö.

Enamasti nähakse kilpides elektrilühiseid või on mõni elektriseade saanud kahjustada. Halvemal juhul on eelnenud ka tulekahju. „Kontrollima minnes näeme sageli, et puuduvad kilpide skeemid ja kasutatud on valesid kaablite ristlõikeid ja kaitsmete gabariite. Need on potentsiaalsed tuleohtlikud kohad,“ nendib Ross.

Alati ei tasu võtta kõige odavamat pakkumust. Soodne ei tähenda alati kvaliteeti. Võib juhtuda, et hiljem tuleb kõik ümber ehitada ning kogu elektriprojekt võib kliendi jaoks minna mitu korda plaanitust kallimaks. Oliver Ross Foruse elektriosakonna juht

Aeg-ajalt näevad Foruse elektrikud, kuidas kliendid on tellinud teenuse hoopis välismaalt, sest arvavad, et nii on soodne. Seda reedavad näiteks võõrkeelsed kilbiskeemid või tööd, mis pole tehtud vastavalt standarditele. Selle tagajärjeks võib olla, et neid süsteeme on hiljem raske või võimatu hooldada.

Kui Foruse elektrikud ei saa süsteeme korralikult hooldada, pakutakse omalt poolt välja, et need vastavalt nõuetele korrastada ja ümber ehitada. „Reeglina võetakse see pakkumine vastu, sest eelnevalt teostatud tööd ei läbi elektripaigaldise auditi nõudeid. Samuti kriitiliste puuduste tõttu tekib potentsiaalne tuleohu risk. Mängus on inimeste elud ja tervis ning sellega ei soovita riskida,“ kinnitab Ross.

Kui suuremas hoones uuendatakse elektrisüsteeme või ehitatakse neid ümber, tuleb lasta audiitoril teha elektripaigaldiste audit , et veenduda süsteemide korrasolekus ja ohutuses. Oliver Ross ütleb, et aeg-ajalt ei saa auditit teha, sest enne seda on vaja teha kellegi halvasti tehtud töö pärast teha tuhandete eurode eest ümberehitustöid.

„Alati ei tasu võtta kõige odavamat pakkumust, sest soodne ei tähenda alati kvaliteeti. Võib juhtuda, et hiljem tuleb kõik ümber ehitada ning kogu projekt võib kliendi jaoks minna kolm korda plaanitust kallimaks,“ paneb Oliver Ross hooneomanikele südamele. Forusel on sarnaseid näiteid oma praktikas tuua mitmeid.

Vahel küsivad hooneomanikud ja haldajad elektritööde pakkumust ka teistelt ettevõtetelt, mitte oma hoone käidukorraldajalt. Oluline on käidukorraldajat sellest kindlasti informeerida, milliseid elektritöid täpsemalt tehakse. Pärast saab elektrisüsteemide hooldaja üle vaadata, et kõik on ohutu ja turvaline.

Elektritööd ja hooldus – milles seisneb?

Kui elektrisüsteemi peakaitse on suurem kui 100 amprit, on käidukorraldus hooneomanikule kohustuslik.

Regulaarsed hooldustööd ehk elektrikäit tähendab elektrikilpide puhastamist, kontaktühenduste ülekeeramist, vajadusel juhtmete väljavahetamist ja äriklientide puhul ka turvavalgustuse kontrollimist. Viimane võib suuremas büroohoones võtta aega tunde, sest igal korrusel tuleb vastava ahela kaitse kilbis välja lülitada ja kontrollida, kas turvavalgustuse süsteem vastab nõuetele

Elektrikilpide põhjalik täishooldus ehk reviis on standardi järgi soovituslik teha korra aastas. Täishoolduse käigus võetakse kilp lahti, puhastatakse tolmust ning vaadatakse üle kõik juhtmed – kas kuskil on ülekuumenemisi jälgi või oksüdeerumist. Lisaks vaatavad elektrikud termokaameratega, kas mõni jube on üle kuumenenud ja vajaks seetõttu väljavahetamist. Enamasti saab neid töid teha ilma suurema elektrikatkestuseta ja hoone kasutajaid häirimata.

Kui hoolduse käigus tuvastavad elektrikud ohtlikke probleeme, mis võivad põhjustada tuleohtu, parandatakse need reeglina kliendi soovil kohe ära. Väiksemate puuduste korral fikseerivad elektrikud pisivead käidupäevikus ning soovitavad need lisatööna esimesel võimalusel likvideerida.

Foto: Andres Raudjalg

Elektritööd ja käidupäevik

Forus koostab igale objektile vastavalt seadusandlusele elektrikäidu päeviku ja käidukava. Kui paljud teenusepakkujad teevad seda paberkandjal, siis Forus on innovaatiline ning täidab päevikut juba aastaid digitaalsena. Digitaalses käidupäevikus on kliendile näha kogu hoone elektrivarustuse ja tööde ajalugu. See annab väga hea ülevaate, mida ja mis ajal on käidukorraldaja aastate jooksul hoones teinud, millised süsteemid on korras ning milliseid puuduseid aja jooksul tuvastanud. Samuti ei teki olukorda, et paberkandjal käidupäevik peaks koos dokumenteeritud infoga aja jooksul ära kaduma.

Suuremate objektide puhul dokumenteerib Forus samuti kõik hoone elektrikilbid. Nendest tehakse fotod, kus on näha kilbiskeemid ja kogu kilbi sisu. See annab hea ülevaate erinevate elektritööde vajalikkusest kilpides ja hoiab aega kokku – alati ei pea mõne kaitsme sisse lülitamiseks kohale minema, vaid rentnik saab õige juhendamise korral seda ise teha.

Forus teeb omalt poolt kõik, et klientide elektripaigaldised vastaksid standarditele, oleksid korras ja õnnetusi vältida. Oliver Ross Foruse elektriosakonna juht

Lisaks hooldusele pakub Forus oma klientidele erinevaid elektritöid. Muu hulgas ehitatakse kilpe, veetakse ja ühendatakse kaableid, vahetatakse valguseteid ja pistikupesasid ning täiendatakse elektrivarustust, kui kui klient plaanib uusi seadmeid oma pinnale paigaldada. Näiteks hiljuti lõppes Viru keskuses suur projekt, kus täiendati elektriautode laadimislahenduste võimekust. Projektist saab lähemalt lugeda siit

„Teeme omalt poolt kõik, et meie klientide elektripaigaldised vastaksid standarditele, oleksid korras ja hoiame vara, et ennetada õnnetusi,“ kinnitab Oliver Ross.

Elektritööd ei ole väga odav teenus ning sellel on põhjus. Inimesed ei saa sageli aru, kui elektritööd pole kvaliteetselt tehtud, võivad kaasneda reaalsed ohud ja traagilised tagajärjed.

Kui tellid oma hoonesse elektriku, veendu ennem, et tal oleks vajalik pädevus ning inimene oleks kursis kehtivate nõuete ja standarditega.

Soovid elektrisüsteemide hooldust ja elektritööd tellida Foruse pädevatelt spetsialistidelt? Võta meie ühendust läbi teenuselehe ning leiame sulle sobiva lahenduse.

