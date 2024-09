Tagasi ST 16.09.24, 09:14 Õigeaegne küttesüsteemide hooldus tagab muretu talve ja säästab raha Ükski hooneomanik ei soovi keset talve seista silmitsi olukordadega, kus maja kommunaalkulud on paisunud ootamatult suureks või küttesüsteem lakkab hoopis töötamast. Eesti ilm on väga muutlik, eriti sügisperiood öökülmade ja hoogsadudega. Seega tuleb hooned varakult kütteperioodiks ette valmistada ning tegeleda ennetavalt küttesüsteemide hooldusega

Õigeaegne küttesüsteemide hooldus tagab muretu talve ja säästab raha Foto: Andres Raudjalg

Forus näeb oma praktikas, kuidas sageli hakkavad esimeste külmadega küttesüsteemide murekohad märku andma – mõni seade on katki, torud on ummistunud või arved ootamatult suured. Hoolduspartneri õigeaegne kaasamine aitab paljud probleemid ära hoida. „Autol tuleb samuti talverehvid enne talve alla panna, mitte alles siis, kui lumi on juba kaks kuud maas. Sama lugu on küttesüsteemiga. Valmidus tuleb tagada juba enne kütteperioodi algust, mitte alustada sellega keset küttehooaega,“ nendib Foruse tehnoteenuste juht Gert Kotsar.

Küttesüsteemide hooldus – kliendi ja hoolduspartneri suhtlus

Enne küttehooaja algust on kõige olulisem soojasõlmede ja kogu küttesüsteemi korraline hooldus, mis tagab seadmetele pikema eluea ja hoiab küttekulud kontrolli all. Lisaks vähendab keskkonnajalajälge. Siinkohal on väga oluline hoolduspartneri ja kliendi omavaheline suhtlus – kliendil tuleks kuulata eksperdi nõuandeid ning soovitusi. See tagab muretu äritegevuse ja aitab kütteperioodil erinevaid probleeme vältida.

Lisaks tuleb vajadusel küttesüsteeme pesta. Enamik küttesüsteemide soojuskandjaks on vesi. Seega on oluline, et torustike läbilaskevõime oleks piisav. Juhul, kui see pole tagatud, tuleks teostada süsteemide läbipesu. Meie vees on palju mineraale ja kemikaale, mis aja jooksul ladestuvad torude siseseintele ning muudavad torustiku piltlikult öeldes raskelt läbitavaks.

Majanduslikult keerulisel ajal soovitakse võimalikult palju energiakuludelt kokku hoida. Gert Kotsar näeb, kuidas kliendid soovivad töövälisel ajal hoones temperatuuri olulisel määral alandada. See pole tema sõnul alati mõistlik ja soovitud kokkuhoidu ei pruugi tulla, pigem vastupidi.

„Hoone uuesti üles kütmine nõuab palju lisaenergiat. Seega tuleks temperatuure mõistlikult alandada,“ kinnitab Kotsar. Ta lisab, et klientide palvel teeb Forus temperatuurialandusi väikeste sammudega ja jälgib jooksvalt hoone kasutajate tagasisidet. Kokkuhoid võib nii tulla soovitust küll väiksem, aga see säästab olulisel määral tehnosüsteeme ja nende töökindlust.

Küttesüsteemide hooldus ja remont

Kõige olulisem on süsteemide töökindlus. Gert Kotsar näeb oma töös üsna sageli, kuidas hoonete tehnosüsteemid on amortiseerunud ja mõni seade katki, kuid kliendid pole nõus remonti või kogu süsteemi väljavahetamisse investeerima. See aga teeb tihti süsteemide hooldamise keeruliseks.

„Katkist asja kaua ei hoolda. Soovitan usaldada oma hoolduspartnerit. Kui tuleb soovitus, et süsteemid tuleb korrastada, tuleks seda sajaprotsendiliselt kuulda võtta. Sellisel juhul süsteemid töötavad ja neid saab korrektselt hooldada.“

Kotsari sõnul kuhjub tihti küttesüsteemi hooldamise ajal pisiremonttöid, mis vajavad tähelepanu ning millele peaks keskenduma koheselt, sest nendega mittetegelemine hakkab segama hooldustööd. „Küttesüsteemiga on sama nagu ratta katkise rehviga. Kui paned paiga peale, saad natukene sõita, aga varsti annab see taas järele. Tagajärjeks on kõver velg, ebaühtlaseks kulunud pidurid ja kinni poonud jooks ehk lõpuks on sul ratas, mis ei tööta üldse.“

Tehnosüsteemide elukaar on umbes 15-20 aastat. Hoone omanik või valdaja peab aru saama, et igal süsteemil oma amortisatsiooniaeg, asjad lähevadki katki ning neid tuleb võimalusel remontida või välja vahetada. Forus näeb, kuidas pidevalt küttesüsteemi remontides maksab see hiljem kätte kliendile, kas suurema küttekulu või ulatuslikuma ehitustööde investeeringuga.

Kuna Forusel on majas väga suur kompetents erinevate tehnosüsteemide ehitusel ja renoveerimisel, ei pea klient otsima teist teenusepakkujat, vaid saab kõik vajaliku ühest kohast.

Kokkuvõttes on kinnisvara hooldusega sama lugu nagu auto ülevaatusega – selleks, et vältida ootamatuid kulutusi, midagi ei koliseks ja logiseks ning tunneksid end igal aastaajal kindlalt ning turvaliselt, tuleb teha korralisi hooldusi.

Kütteseadmete hooldus ning seadistus tuleb teha enne, kui saabub suur külmalaine.

Forus pakub küttesüsteemide ja kõikide tehnosüsteemide hooldust üle terve Eesti. Kui soovid oma ärihoonesse usaldusväärset hoolduspartnerit, võta meiega ühendust läbi kodulehe

