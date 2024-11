Tagasi ST 04.11.24, 11:00 Prognoos: millised muutused toimuvad aktsiaturgudel, kui USA presidendiksvalitakse Kamala Harris? USA presidendivalimiste tagajärjel võivad käesoleva aasta viimased kuud osutudaaktsiaturgudel investoritele muutlikuks. Freedom24 analüütikud hindavad, kuidas võiksKamala Harrise võit ja tema administratsiooni otsused puhta energia-, regulatiivsejärelevalve-, eluasemetoetuste- ja kanepitööstuse osas mõjutada aktsiaturge.

▪ Puhta energia ja elektriautode buum. Harrise võit oleks soodne taastuvenergia ja elektriautodetööstusele. Ettevõtted Tesla, Rivian ja Lucid ning päikeseenergiaettevõtted First Solar ja Enphase Energy võiksid saada kasu Bideni-aegsete puhta energia ja elektrisõidukite taristu stiimulite jätkuvast toetamisest. Kindel pühendumine rohelisele energiale üleminekule tõukab neid sektoreid ülespoole, jätkates investeeringuid elektrisõidukite laadimistaristusse ja päikeseenergiasse.

▪ Arendajatele võidavad kõik. Harrise keskendumine eluasemetele võib anda tõuke arendajatele naguDR Horton, Lennar Corp ja KB Home, pakkudes 25 000 dollari suuruseid sissemaksetoetuseidesmakordsetele koduostjatele ja maksusoodustusi taskukohaste eluasemete jaoks. Kui need meetmedkehtestatakse, võivad elamuarendajad 2025. aastal näha nõudluse tugevat kasvu.

▪ Kanepivarud tõusevad. Kanepisektor õitseb tõenäoliselt ka Harrise administratsiooni ajal. Tänujätkuvale liikumisele föderaalse legaliseerimise ja tööstusele soodsate õigusaktide suunas, võivad Tilray, Canopy Growth ja Curaleaf aktsiad tõusta.

▪ Finantssektor on surve all. Seevastu finantssektor võib Harrise ajal seista silmitsi ebasoodsate oludega- finantssektori tulemused regulatiivse kontrolli karmistumisel tõenäoliselt halvenevad. Pankadekõrgemad kapitalinõuded ja rangemad krediitkaarditasude eeskirjad võivad avaldada survet Bank of America, JPMorgan ja Goldman Sachs aktsiatele.

▪ Mure tervishoiu ja ravimitootjate pärast. Harrise plaan on seada ravimite hindadele 2000 dollarisuurune ülempiir, mis võib avaldada survet ravimifirmadele. Suured ravimitootjad võivad saada rohkemkasumit, kuna valitsus püüab tervishoiukulusid vähendada.

Harrise eesistumise ajal võivad investorid oodata kasvu puhta energia, elektrisõidukite, eluasemete ja kanepi valdkonnas, samas kui finants- ja farmaatsiaettevõtted võivad silmitsi seista regulatiivseteväljakutsetega. Turg tervikuna võib soodsalt reageerida kasvavatele sektoritele, nagu tehnoloogia ja taastuvenergia, asetades Harrise administratsiooni pikaajalise infrastruktuuri ja rohelise energiainitsiaatoriks ja peamiseks jõuks.

Sõltumata sellest, kes valimised võidab, on aasta viimased kuud turgude jaoks tõenäoliselt volatiilsed, kuna investorid seedivad poliitilisi tulemusi ning nende majanduslikke tagajärgi:

▪ Volatiilsus enne valimistulemusi. Turud võivad enne 5. novembrit silmitsi seista suurenenudvolatiilsusega, kuna investorid kohandavad portfelle sõltuvalt eeldatavast võitjast. Kui investoridvalmistuvad võimalikeks poliitilisteks muudatusteks, on oodata energia-, tehnoloogia- ja kaitsevarudevolatiilsust.

▪ Valimisjärgne reaktsioon. Kui Trump võidab, tasub oodata rotatsiooni traditsioonilistes energia-, kaitse- ja krüptovaluutaaktsiates, kus surve all on tehnoloogia ja puhas energia. Kui Harris võidab, on tagajärjeks taastuvenergia-, eluasemete ja kanepi ralli, kus finantssektor ja farmaatsiatooted seisavadsilmitsi ebasoodsate oludega.

Kuigi mõlemad stsenaariumid pakuvad võimalusi sektoripõhisteks mängudeks, peaksid investoridtähelepanelikult jälgima poliitilisi käike ja jääma oma portfellistrateegiates paindlikuks.

