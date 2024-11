Tagasi ST 06.11.24, 00:00 Kasulik juhend: mida silmas pidada, enne kui ostad uued rehvid Iga auto vajab aeg-ajalt uusi rehve. Põhjuseid on mitmeid, miks on mõnikord vaja uus rehvikomplekt osta: näiteks vanad rehvid on ajaga kulunud, liiga vanad või vigastatud.

Foto: Andrea Piacquadio. Pexels.com

Rehvide valikul tuleb olla hoolikas, kuna neist sõltuvad auto sõiduomadused, ohutus ja isegi kütusekulu. Vaatame lähemalt, kuidas valida oma autole sobivad rehvid ja mida enne ostma tormamist silmas pidada.

Suve- ja talverehvide erinevus

Meie nelja aastaajaga kliimas on talverehvid kohustuslikud. Seetõttu peaks autoomanik olema valmis ostma kaks rehvikomplekti – ühe suveks ja teise talveks.

Talverehvid

Talverehve ostes kontrolli, et rehvi serval oleks kindlasti vastav märgistus. Meil on selleks M+S (mud and snow) ja kolme mäetipu kujutis lumehelbega keskel. See näitab, et need rehvid sobivad lumistesse oludesse.

Lamell või naastrehvid?

Naastrehvid, rahvasuus ka naelrehvid, sisaldavad metallist naastusid, mis rehvidel paremini teega haarduda. See on hea valik, kui pead pidevalt sõitma näiteks maal või mujal piirkonnas, kus on teedeolud pigem kehvemapoolsed. Samas kulutavad naastrehvid paljast asfalti ja suurendavad mõningal määral kütusekulu.

Lamellrehv on sügavama mustriga ja püsib talvel hästi teel. Kui liigud palju linnas, kus on pidevalt tee lükatud ja soolatud, siis piisab talvel täiesti lamellrehvidest. Ka lume sees ja jäisel teel ei jäta see hätta.

Suverehvid

Suverehvid sobivad kõige paremini kasutamiseks, kui temperatuur on väljas umbes +7 kraadi. Need tagavad parima haarduvuse nii kuival kui ka vihmamärjal teel. Nende pidurdusteekond on lühem kui talverehvidel.

Foto: Tim Mossholder. Pexels.com

Kuidas valida enda autole sobivad rehvid?

Õiged rehvid vastavad aastaajale ja automargile. Ei ole olemas universaalseid rehve, mis sobivad kõikidele velgedele ja autodele – iga auto on erinev.

Õige mõõt

Enne rehvide valimist on vaja selgeks teha, mis mõõdus rehvid autole üldse sobivad. Mõnikord on lubatud mõõdud esi- ja tagarehvidel erinevad.

Üks variant on osta uued täpselt samasuguste mõõtudega nagu vanad. Oma auto rehvimõõtu saad kontrollida Maanteeameti lehelt, kui sisestad sõidukite taustakontrolli oma autonumbri. Kontrolli alati, kas sinna sisestatud andmed klapivad tootjapoolse juhendiga.

Mida rehvil olevad tähised tähendavad?

Oluline on teada, mida tähendavad üldkasutatavad tähised. Rehvide suurus koosneb tavaliselt numbritest ja tähtedest, näiteks: 225/65R17. Millele siin tähelepanu peaks pöörama?

Esimene number (näites 225) viitab rehvi laiusele.

Teine number (näites 65) näitab rehviprofiili kõrguse ja laiuse suhet protsentides.

R ‒ rehvi raadius.

Järgnev number (näites 17) on rehvi läbimõõt tollides, ehk lihtsalt öeldes, kui suurele veljele see rehv sobib.

Kas autole võib alla panna erineva suurusega rehvid?

Nagu eespool mainitud, esi- ja tagarehvide mõõt võib vähesel määral erineda. Autodel on lubatud panna ette ja taha erineva laiuse ja kõrgusega rehvid. Kindlasti pea meeles, et ühe jooksu rehvid peavad olema samad. Ehk esirehvid ei tohi üksteisest erineda ja samuti tagarehvid.

Pea meeles, rehvid käivad alla kahekaupa, veel parem, kui neljakaupa!

Rehvimustri ja haarduvuse tähtsus

Korralik muster on rehvi puhul väga oluline. Mida paksem on muster, seda paremini haarduvad rehvid teega. Väikese mustriga või täiesti tasaseks kulunud rehv tuleks esimesel võimalusel välja vahetada. See suurendab libisemisohtu nii talvel kui ka suvel. Samuti võivad väga õhukeseks kulunud rehvid sõidu pealt isegi lõhkeda.

Milline on hea muster suve- ja talverehvidele? Suverehvi minimaalne mustri sügavus on 1,6 mm, kuid soovitatavalt 3-4 mm. Talverehvil on selleks minimaalselt 3 mm, kuid parem oleks 4-5 mm. Mustri sügavust tuleb mõõta nii keskelt kui ka äärest, sest kulumine peab olema ühtlane.

Rehvide koostis ja erinevad tootjad

Kui põhiasjad on selgeks tehtud, siis tasuks hakata detailidesse laskuma. Turul on rehvidest valik kirju, samas mõõdus rehve on väga erinevas hinnaklassis.

Kõik Euroopa Liidus müügil olevad rehvid peavad vastama standarditele ning päris ohtlikke rehve ei tohigi müüa. Kuid teatud tootjate rehvid on rohkem hinnatud nii kvaliteedi kui ka vastupidavuse suhtes. Samas ei tasu karta ka odavama hinnaklassi rehve. Enne valiku langetamist tasub uurida kasutajate kogemust, arvustusi ja hinnanguid.

Uued või kasutatud?

Kuigi paljude jaoks on loogiline, et rehvid ostetakse alati uued, ringleb järelturul väga palju ka kasutatud rehve. Nende puhul on nii plusse kui ka miinuseid.

Ametlikust poest uuena ostes saad olla kindel, et rehvid on terved ja ilma varjatud puudusteta. Kui kasutatud rehvidel ilmnevad vead või tuleb välja, et need ikkagi ei sobi soovitud autole, ei ole kaebuste puhul kuhugi pöörduda. Kasutatud rehvid pigem ei ole mõistlik valik ja võivad kaasa tuua mitmeid probleeme.

Foto: Aphiwat chuangchoem. Pexels.com

Kokkuvõtteks

Õigete rehvide valimine võib parandada sinu sõiduki jõudlust, suurendada ohutust teel ja vähendada pikaajalisi kulusid, sealhulgas kütuse - ja remondikulusid. Mõtle läbi oma sõiduharjumused, teeolud ja soovitud rehvi omadused.

Kõige mugavam on uued rehvid valida poest, kus saad täpselt valitud omaduste järgi omale rehvid leida. 1a.ee veebikaubamajast leiab nii suve - kui ka talverehvid igas mõõdus. Mine vaata järele ja leia enda auto jaoks parimad rehvid!

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun