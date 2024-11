Tagasi ST 18.11.24, 18:27 Kolm ettevõtet, mille aktsiatele ennustatakse tähelepanuväärset kasvu Freedom24 analüütikud toovad välja silmapaistvad tehnoloogiaettevõtted, mis võivad lähikuudel pakkuda muljetavaldavat tootlust. Brauseriarendaja Opera, plokiahelapõhine investeerimisfirma WisdomTree ja pooljuhtseadmete uuendaja Lam Research aktsiad on küll oma konkurentidega võrreldes vähem tähelepanu keskmes, kuid omavad seejuures erinevalt suurtest nimedest märkimisväärset kasvupotentsiaali. Ülevaate nende- ja teiste paljutõotavate aktsiate kohta leiab Freedom24 investeerimissoovitustest

Opera: Niššibrauseri arendaja, millel on 37,1%-line kasvupotentsiaal

Opera (OPRA.US) on Norra tehnoloogiaettevõte, mis paistab turul silma ainulaadsete funktsioonidega ning on tuntud nii arvutite kui ka mobiilseadmete veebibrauserite arendamise poolest, sealhulgas mängijatele kohandatud brauser Opera GX. Opera GX-i igakuiste aktiivsete kasutajate arv kasvas käesoleva aasta kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aastaga 22%, ületades 32 miljoni piiri. Kasutajate arvu kasv on aidanud kaasa Opera kahekohalisele tulude suurenemisele, mille tulemusel tõstis ettevõte oma 2024. aasta kogutulude kasvu prognoosi 19%-ni. Lisaks pakub Opera dividendi tootlusega 4,3%.

Lam Research: juhtiv pooljuhtseadmete tarnija, kellel on 32%-line kasvpotentsiaal

Lam Research Corporation (LRCX. USA) on pooljuhtseadmete ülemaailmne liider, mis pakub kiipide tootmiseks hädavajalikku tehnoloogiat. Ettevõtte peamiste klientide hulka kuuluvad tööstuse hiiglased nagu Micron Technology, Samsung Electronics, SK Hynix ja Taiwan Semiconductor. 2025. majandusaasta esimeses kvartalis ületas Lam Research analüütikute ootusi ja tõstis järgmise kvartali prognoose. Pärast hiljutist langust prognoositakse globaalsete pooljuhtide müügile kasvu tänavu aastal 16% ja järgneval 13%, mida toetavad arengud pilvandmetöötluses ja tehisintellektis. on pooljuhtseadmete ülemaailmne liider, mis pakub kiipide tootmiseks hädavajalikku tehnoloogiat. Ettevõtte peamiste klientide hulka kuuluvad tööstuse hiiglased nagu Micron Technology, Samsung Electronics, SK Hynix ja Taiwan Semiconductor. 2025. majandusaasta esimeses kvartalis ületas Lam Research analüütikute ootusi ja tõstis järgmise kvartali prognoose. Pärast hiljutist langust prognoositakse globaalsete pooljuhtide müügile kasvu tänavu aastal 16% ja järgneval 13%, mida toetavad arengud pilvandmetöötluses ja tehisintellektis.

WisdomTree: Innovatiivne investeerimisettevõte, millel on üle 24-line kasvupotentsiaal

WisdomTree (WT. USA) on ülemaailmne varahaldusettevõte, mis keskendub börsil kaubeldavatele fondidele (ETF). WisdomTree'd eristab seejuures patenteeritud indeksite kasutamine, mis pakuvad investoritele erinevatele varaklassidele unikaalse ligipääsu – sealhulgas aktsiatele, fikseeritud tulumääraga väärtpaberitele, toorainetele, alternatiivsetele varadele, valuutadele ja krüptovaluutadele. Ettevõtte teine populaarne toode on WisdomTree Prime digitaalne rahakott, mis võimaldab kasutajatel hoiustada varasid, nagu bitcoin, ethereumi krüptoraha, tokeniseeritud kuld ja USA dollari tokenid. Kahekohaline tulukasv, laienevad tegevusmarginaalid ja tõhus rahavoogude genereerimine muudavad WisdomTree aktsia tugevaks pikaajaliseks investeerimisvõimaluseks. on ülemaailmne varahaldusettevõte, mis keskendub börsil kaubeldavatele fondidele (ETF). WisdomTree'd eristab seejuures patenteeritud indeksite kasutamine, mis pakuvad investoritele erinevatele varaklassidele unikaalse ligipääsu – sealhulgas aktsiatele, fikseeritud tulumääraga väärtpaberitele, toorainetele, alternatiivsetele varadele, valuutadele ja krüptovaluutadele. Ettevõtte teine populaarne toode on WisdomTree Prime digitaalne rahakott, mis võimaldab kasutajatel hoiustada varasid, nagu bitcoin, ethereumi krüptoraha, tokeniseeritud kuld ja USA dollari tokenid. Kahekohaline tulukasv, laienevad tegevusmarginaalid ja tõhus rahavoogude genereerimine muudavad WisdomTree aktsia tugevaks pikaajaliseks investeerimisvõimaluseks.

Tähelepanu! Teie kapital on riski all. Varasemad tootlustulemused ei taga tulevasi tulusid ja puudub garantii, et ükski investeerimisotsus saavutab oma eesmärgid. Enne mis tahes investeeringu tegemist viige läbi analüüs või pidage nõu kvalifitseeritud finantsspetsialistiga!