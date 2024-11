Tagasi ST 21.11.24, 12:07 Tallinki keskkonnaalased jõupingutused kannavad vilja Kuigi laevandussektoris on regulatsioonide hulk muret tekitavalt suur ja uue põlvkonna lahendusi kütuse tarbimisel pole, on Tallink pühendunud olemasolevate süsteemide parendamisele ja toonud sõitma ka uusi aluseid, ikka selleks, et CO₂ jalajälge vähendada.

Tallinki keskkonna ja jätkusuutlikkuse spetsialist Andrus Vaher. Foto: Juuli Nemvalts

2015. aastal sõlmitud Pariisi kliimalepe on kõige olulisemalt mõjutanud laevanduse arengut, kus piiratakse kasvuhoonegaaside emissiooni atmosfääri. Transpordisektorile, kuhu kuulub ka merendus, on seatud eesmärgiks aastaks 2030 vähendada kasvuhoonegaase 50% võrreldes 1990. aasta näitajatega ja 2050. aastaks saavutada kliimaneutraalsus.

„Kuidas seda saavutada, on iseküsimus. Seadusandjad on öelnud, et nad on tehnoloogianeutraalsed ja ei saa laevandusettevõtetele ette öelda, mida need peaksid tegema. Seetõttu on igaüks selles tegevuses jäetud omaette,“ kommenteeris Tallinki keskkonna ja jätkusuutlikkuse spetsialist Andrus Vaher sektoris toimuvat.

Enamik laevu kasutab sisepõlemismootoreid ja seetõttu on kõige suurem kasvuhoonegaaside tekitaja laevanduses siiski kütus. Kuula saatest, milliseid lahendusi on Tallink kasutusele võtnud, et vähendada CO₂ heitmeid, milliseid alternatiive nähakse praegusele laevakütusele ja milline on laevade keskkonnamõju. Saates räägib Tallinki keskkonna ja jätkusuutlikkuse spetsialist Andrus Vaher laevanduses toimuvast.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.