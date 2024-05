Kuidas ehitada kriisikindlat ettevõtet: Infortari põhimõtted

Martti Talgre rääkis Pärnu juhtmiskonverentsil, kuidas Infortar toimib. Foto: Raul Mee

Tallinki ja Eesti Gaasi omanik ning lisaks kinnisvaras tegutsev börsiettevõte Infortar on end teadlikult ehitanud firmaks, mis kriiside ajal mitte ei kannata, vaid leiab uusi võimalusi ja kasvab.

Pärnu juhtimiskonverentsil kõneles ettevõtte tegevjuht Martti Talgre, milline näeb välja üks kriisikindel ettevõte, kuidas langetatakse Infortaris otsuseid ja millised on kõige tähtsamad kokku lepitud põhimõtted.

Martti Talgre liitus Infortariga umbes kaheksa ja pool aastat tagasi. Enne seda töötas ta SEBs, kus oli alustanud praktikandina ja jõudnud juhtkonda, kui helistas Ain Hanschmidt ja kutsus: tule, ehitame Infortari palju suuremaks. „Tundus kohe põnev,“ meenutas Talgre. „Tagantjärele vaadates on naljakas mõelda, et kolleegid-kliendid küsisid, et Martti, sa oled 33, miks sa sinna lähed, pensionile lähed või, seal pole ju midagi teha.“

Tol hetkel oli Infortari aastakäive 19 miljonit eurot, selle aasta esimese kvartali käive oli 373 miljonit, ütles Talgre. „Me teeme praegu iga nädal rohkem käivet, kui siis terves aastas. See, mis me toona tegime aastaga, teeme nüüd paar nädalaga,“ lausus ta.

Teekond kiire kasvuni