Tagasi ST 09.12.24, 12:02 SEB: väikefirma vajab innovatsiooni, et murda välja mugavustsoonist Miks väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peaksid panustama rohkem innovatsiooni ja kuidas pank saab siin olla neile abiks, räägitakse värskes Äripäeva raadio saates.

Saates tuleb juttu innovatsioonist, mis aitaks viia äri uuele tasemele. Foto: Harry Tiits

SEB innovatsioonijuht Anette Ustal on seda meelt, et innovatsioon väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes on kui käitumismustrite muutmise jõud. See sunnib ettevõtteid tulema välja oma mugavustsoonist, aitab muuta teenuseid ja tooteid klientidele kasutajasõbralikumaks või tulla turule täiesti uute lahendustega.

“Me soosime Innovatsioonikeskuses ettevõtete omavahelist koostööd. Hea näide on Kasvuprogramm, mis on kui kiirendi ettevõtjatele, kes usuvad, et koostöö aitab neil viia äri uuele tasemele,” tõi Ustal välja.

Saates räägitakse, kuidas saada innovatsioonist kasu ja milline võiks sealjuures olla panga roll. Saadet juhib Juuli Nemvalts.