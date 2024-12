Tagasi ST 11.12.24, 22:00 Investeerimisideed Freedom24 analüütikutelt: Alahinnatud aktsia tel on tõusupotentsiaali kuni 45% USA NYSE ja Nasdaq börsid el kaubeldakse tuhande te aktsia tega, mistõttu kõige atraktiivsemate investeerimisvõimaluste leidmine võib olla keeruline. Freedom24 analüütikud on põhjalikult turgu analüüsinud ja valinud välja kuus silmapaistvat ettevõtet.

Need firmad on hiljuti teinud tugevaid kvartalitulemusi, omavad stabiilseid rahavoogusid ning pakuvad innovaatilisi tooteid ja teenuseid. Kuigi potentsiaal on suur, on nende aktsiate väärtus hetkel madal, mis võib tähendada ettevõtete aktsiate le kasvuvõimalust lähikuudel.

Dexcom: Innovaatiline liider veresuhkru jälgimissüsteemides (45% tõusupotentsiaal)

Dexcom (DXCM.US) on üks kolmest maailma juhtivast ettevõttest, mis toodab reaalajas veresuhkru jälgimissüsteeme diabeetikutele. Nõudlus nende seadmete järele kasvab kiiresti seoses diabeedijuhtude tõusuga maailmas. Dexcom on hiljuti turule toonud uue toote Stelo – esimese käsimüügis oleva veresuhkru jälgimissüsteemi diabeediriski ga inimestel, kellel veel haigust ei ole diagnoositud. See samm avardab ettevõtte sihtturgu ja potentsiaalselt suurendab tulevikus finantstulemusi.

Ultra Clean: Pooljuhtide komponentide suurtootja (43% tõusupotentsiaal)

Ultra Clean Holdings (UCTT.US) on tugev tegija pooljuhtide tootmise seadmete kriitiliste osade tarni mises. 2023. aasta teise s poole s näitas sektor jõudsat taastu mist ning 2024. aastaks prognoositakse pooljuhtide tootmise valdkonnale 16% ja 2025. aastaks 13% kasvu. Ultra Clean raport näi ta b tulemuste tõusu 2024. aasta kolmadas kvartalis, kui tulud kasvasid 24%, ulatudes 540 miljoni dollarini. Tehisintellekti infrastruktuuri ja andmekeskuste investeeringute kasv toob tõenäoliselt ettevõttele täiendavat nõudlust.

FormFactor: Pooljuhtide testseadmete teerajaja (36,3% tõusupotentsiaal)

FormFactor (FORM.US) on 26%-lise turuosaga pooljuhtide testseadmete tarnija. Ettevõtte sihtturg kasvab 2028. aastani hinnanguliselt 10% aastas. Vaatamata tugevale majandustulemusele on ettevõtte turukapitalisatsioon seni püsinud varasemal tasemel, mis tähendab investeerimisvõimalusi tulevikus.

Nice: AI-toega tarkvara arendaja (36% tõusupotentsiaal)

Nice (NICE.US) arendab tehisintellekti toetatud pilvepõhiseid tarkvaralahendusi, mis on suunatud töövoo tõhustamisele ja riskide vähendamisele. Ettevõtte turuväärtus on 40% langenud, kuid stabiilne kasv ja tugev rahavoog muudavad selle atraktiivseks invest oritele.

See artikkel on informatiivne ega kujuta endast finantsnõuannet. Varasem tootlus ei garanteeri tulevasi tulemusi. Investeerimisotsuste tegemisel tuleks konsulteerida sõltumatute finantsnõustajatega.