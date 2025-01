Tagasi ST 23.01.25, 11:31 ESG – midagi enamat kui mood Mõned trendid jäävad meiega kauaks, mõned kaovad sootuks ja mõned muutuvad, kohanedes hetkeolukorraga. Ettevõtete keskkonna-, sotsiaalsed ja juhtimisstandardid (Environmental, Social and Governance – ESG) peavad muutuma, seda eriti seoses eelseisvate struktuursete muutustega poliitikas. Olukord näib olevat Trumpi tulekuga kardinaalselt muutunud, kuid tegelikult on muutused toimunud juba päris pikka aega.

Üks peamisi signaale, mis tähistas ESG mõju ja leviku haripunkti, oli BlackRocki (BLK) tegevjuhi Larry Finki 2018. aasta kiri tegevjuhtidele pealkirjaga „Eesmärgi tajumine“, mis viitas sellele, et kui konkreetne ettevõte ei vasta BlackRocki ESG kriteeriumidele, siis võidakse investeeringuid antud ettevõttesse vähendada. Fond koos Vanguardi ja State Street Global Advisorsiga (STT), mis on olnud ESG tegevuskava tulihingeline toetaja, haldab enam kui 24 triljoni dollari ulatuses vara, mis annab neile märkimisväärse mõju ettevõtlustavade üle.

Kuid pärast inflatsiooni hüppelist tõusu ja baasintressimäärade tõstmist aastal 2022 keskenduvad investorid taas kasumimarginaalidele ja äritavadele, mis kulusid suurendavad. Sellega seoses on SEC-i algatus nõuda ettevõtetelt, et nad annaksid heakskiidetud ESG mõõdikute osana aru mitte ainult oma tegevuse, vaid ka lepingupartnerite ja klientide äriolukorra kohta, pälvinud tugevat vastuseisu. Ettevõtete, sealhulgas suurettevõtete juhid, kes selle ettepanekuga ei nõustunud, viitasid põhjendatult andmete ja ühtse metoodika puudumisele ning raskustele nende praktikate rakendamisel väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes. Detsembris 2024 leidis kohus, et NASDAQ-i börs (NDAQ) ei saa kohustada ettevõtteid kaasama oma juhatusse naisi ja vähemusi. Jaanuaris ilmusid teated, et Meta Platforms (META) ja Amazon (AMZN) vähendasid oma ESG-alaste jõupingutuste raames mitmekesisuse, võrdõiguslikkuse ja kaasamise (DEI) programme. Lisaks on J.P. Morgan (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C), Morgan Stanley (MS) ja BlackRock (BLK) välja astunud ÜRO keskkonnaalasest liidust NetZero Banking Alliance (NZBA).

Kõik muutused kujutavad endast investorite jaoks alati uusi võimalusi. Kõige tähtsam on teadvustada, et sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse süsteem ise on väga oluline ega kao kuhugi. Freedom Holding (FRHC) toetab neid püüdlusi. Trend on aga muutunud ja investorid ei ole enam valmis ostma suure juurdehindlusega kõrge ESG reitinguga varasid, kui need ei näita tugevat tulude, kasumi ja muude finantsnäitajate kasvu. Varem võis ESG-tegur muuta äri kallimaks, kui see vastas teatud nõuetele, ja odavamaks, kui ei vastanud. Toimuvate muutuste kontekstis on investoritel põhjust kaaluda ettevõtteid, millel on ESG juurdehindluse asemel allahindlus. Selliste emitentide hulka ei kuulu mitte ainult alkoholi- ja tubakatootjad või söekaevandusettevõtted, vaid ka ettevõtted, mis jätsid ESG andmed suurte kulude tõttu kas täielikult või osaliselt esitamata. Näiteks on üsna paljudel väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel ESG allahindlus, mida pole veel aktsiatega tagasi teenitud.

Autorist: Timur Turlov on Freedom Holding Corp. tegevjuht ja Freedom24 asutaja