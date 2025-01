Telereklaam on tõhus ka sotsiaalmeedia ajastul

Uue saatesarja „Password” avasaates sukeldume emotsionaalse turunduse maailma ning analüüsime, miks emotsioonid mängivad reklaamis ja meedias tihti ratsionaalsest lähenemisest suuremat rolli.

Stuudios on TV3 Eesti juht Signe Suur , kellega arutame, kuidas traditsiooniline televisioon on kohanenud voogedastuse ja sotsiaalmeedia ajastuga, kuidas noored vaatajad tagasi teleekraanide juurde tuua ning miks on kvaliteetne kureeritud sisu jätkuvalt oluline.