Tagasi ST 28.01.25, 09:24 Logistikaettevõtte HRX rahvusvahelise eduloo võtmeks on Directo äritarkvara HRX on pereettevõtte taustaga rahvusvaheline logistikaettevõte, mis teenindab aastas enam kui 5000 klienti ning toimetab kohale üle 400 000 saadetise kogu Euroopas.

Directot kasutab täna üle 6000 ettevõtte enam kui 80 riigis. Foto: Egert Kamenik

Soomes, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas esindusi omav firma võttis ettevõtte kasvu toetamiseks ning grupiüleste äriprotsesside lihtsustamiseks 2017. aastal kasutusele Eestis loodud Directo äritarkvara . Otsusega saavutati rahvusvahelises tegevuses uued efektiivsuse ja läbipaistvuse standardid.

„Directo äritarkvara kasutuselevõtt on meie kasvuplaane suurepäraselt toetanud. 2017. aastast alates on meie käive ja töötajate arv kahekordistunud. Tänaseks oleme jõudnud 40 miljoni eurose käibeni ning HRX-is töötab juba üle 350 inimese. Ühe ja sama nutika äritarkvara juurutamisel terves grupis on selles eduloos kindlasti oma väga oluline roll,“ selgitab HR-Group Oy tegevjuht Jussi Akela.

Ühtsed standardid ja läbipaistvus

Rahvusvaheline logistika eeldab riigipiire ületavaid sujuvaid äriprotsesse. Just Directo näol leidis HRX oma kuues riigis toimuva tegevuse optimeerimiseks ideaalse partneri. Directo esinduste kohalolek Soomes, Baltimaades ja ka Poolas, kuhu Directo 2024. aastal laienes, aitas HRX-l sujuvalt digitaliseerida ja automatiseerida oma tegevusi korraga kõikides riikides, kus ettevõte tegutseb.

Enne Directot kasutasid grupi eri riikide ettevõtted mitmeid erinevaid raamatupidamis- ja äritarkvarasid, millest tulenevalt praktiseeriti väga erinevaid töövõtteid. See kõik raskendas grupipõhiste protsesside ja ühtsete standardite toimimist ning läbipaistvuse tagamist. HR-Groupi finantsjuht ja juhatuse liige Lauri Lehtoviita alustas aastatel 2016-2017 kõikide riikide raamatupidamisprotsesside digitaliseerimise ja samadele standarditele viimisega. Tehti otsus võtta kõikides riikides kasutusele sama tarkvara ja peamisteks eesmärkideks olid:

kogu grupi raamatupidamise läbipaistvus;

standardiseeritud tööprotsessid ja parimad praktikad;

protsesside automatiseerimine;

ühise äritarkvara liidestamine kõigi grupis kasutusele jäävate tööriistadega.

Miks Directo? See kohaneb täpselt nii nagu vaja

Sobiva lahenduse leidmine oli küll väljakutse, aga kui lõpusirgel oli koos Directoga lauale jäänud veel üks konkureeriv ERP lahendus, tuli otsus kiiresti. "Valisime Directo, kuna see oli big enough to deliver & small enough to care," selgitab Lehtoviita.

Oluliseks otsustavaks teguriks oli Directo geograafiline kohalolek – esindused Soomes, Baltimaades ja hiljem ka Poolas. „Directol olid esindused pea kõikides riikides, kus me tegutsesime, ning on väga tervitatav, et nad on tänaseks laienenud ka Poola. Saime olla kindlad, et meid kuulatakse ära, tegeletakse asjadega päriselt ning kui midagi lubatakse, siis me seda ka saame. Nii on see töötanud algusest peale kuni tänaseni,“ toob ta välja kriteeriumid, mille järgi otsus tehti. „Lisaks oli Directo konkurentidest ka soodsam,“ tõstab finantsjuht esile.

Directo suutis kohaneda ka kohalike eripäradega. Poolas, kus keeruline seadusandlus oli esialgu takistuseks, lubas Directo vajalikud lahendused leida ja tegi seda edukalt. Sama kehtis ka Rootsi puhul, kus Directo tarkvara kohandati vastavalt kohalikele vajadustele. „Meie Poola kolleegid olid esialgu isegi arvamusel, et seoses sealse keerulise seadusandlusega ei ole võimalik välismaiseid raamatupidamistarkvarasid Poolas kasutada. Erinevalt konkurentidest lubas Directo aga kõik korda ajada ning seda nad ka tegid,“ toob grupi finantsjuht välja eelise, millega Directo silma paistis.

Juurutusprotsess: samm-sammult, nutikalt ja probleemivabalt rahvusvaheliseks

Esimesena läks Directo kasutamisele täielikult üle grupi Leedu esindus, sealt samm-sammult edasi liikudes peagi ka teised riigid. „Etappide või riikide kaupa juurutamine oli ütlemata tark otsus. Iga riigi kogemus aitas järgmisi etappe veelgi paremini planeerida ja ellu viia,“ meenutab Lehtoviita. "Kogu grupi tarkvaravahetus võttis aega umbes 6-9 kuud ja märkimisväärseid probleeme me ei kogenud. Tagasi vaadates läks kõik üllatavalt libedalt."

Tulemus: läbipaistvus ja efektiivsus

Directo kasutuselevõtuga saavutati kõik seatud eesmärgid ehk täna on ettevõttes arvete koostamine ja liikumine plaanide kohaselt automatiseeritud, andmed liiguvad probleemideta kõikide kasutusel olevate tarkvarade vahel ning erinevates riikides on levinud ühtsed grupipõhised standardid ja tööpraktikad. „Lihtne näide - meil kehtib terves grupis reegel, et kõik arved peavad kinnitama 2 inimest ja seda oli Directo abil väga lihtne saavutada. Ühtse tarkvara kasutamine teeb ka uuenduste ja muudatuste ellu viimise terves grupis väga mugavaks. Inimeste koolitamine ja uute töövõtete tutvustamine on meil tänu sellele lihtne ning efektiivne,“ toob Lehtoviita välja.

HRXi uusim terminal Leedus Vilniuses.

Directo tugevustena mainib grupi finantsjuht ka läbipaistvust, kontrolli, raporteerimist ja lõputute võimalustega aruandlust. „Directost saame kätte raportid põhimõtteliselt kõige kohta, mis pähe võib tulla. Meie tippjuhtidel ja omanikel on igal hetkel võimalik saada selge ning detailne ülevaade terves grupis toimuvast,“ selgitab Lauri Lehtoviita. „Võrreldes varasemate praktikatega oleme täna jõudnud valgusaastate kaugusele. Kui varem pidin erinevate dokumentide küsimiseks helistama ja saatma e-maile, siis nüüd avan lihtsalt Directo ning kõik dokumendid ja andmed ongi mul kohe seal olemas.“

Rahvusvaheline äritarkvara on kasvu võti

HRX-i edulugu kinnitab, et ühtne ja rahvusvaheline äritarkvara on ettevõtte kasumliku tegevuse ning kasvu võti. Directo geograafiline ulatus, paindlikkus ja personaalne klienditeenindus on aidanud HRX-il optimeerida tegevusi üle mitme riigi ning tagada parem kontroll ja efektiivsus. „Big enough to deliver & small enough to care“ – see filosoofia ei ole kõigest sõnakõlks, vaid midagi, mida HRX-i juhid tõeliselt väärtustavad. See koostöö ei tähenda ainult tarkvara valikut, vaid tõelist partnerlust.

Directo võimaldab süüvida detailidesse Päivi Paatsalo, HRX pearaamatupidaja Soomes. Hallatavad ettevõtted: HR-Group Oy, HRX-Finland Oy, Confoot Ltd and Hietarahti Oy. Kaks viimast kuuluvad samuti HR-Group koosseisu ning kasutavad Directo äritarkvara. „Varasemalt kasutasime Soomes Lemonsoft tarkvara, mille vahetasime aga välja, kuna vajasime äritarkvara, mida on võimalik kasutada lisaks Soomele ka Baltikumis, Rootsis ja Poolas. Directo on pilvepõhine tarkvara, mida on võimalik kasutada kõikjal. Selle kasutamine on mugav ja lihtne. Directo võimaldab süüvida detailidesse ning jälgida kõiki tehinguid ja muudatusi detailselt algusest lõpuni. Probleemide puhul leiavad kohalikud tiimid alati kiiresti lahendused.“

Tarkvara on üles ehitatud loogiliselt ja kasutajasõbralikult Inga Elmre, HRX pearaamatupidaja Eestis. „Kui alustasin 2018. aasta kevadel tööd HRX-s, siis puudus mul eelnev Directo äritarkvara kasutamise kogemus, aga õnneks on Directo üles ehitatud väga loogiliselt ja kasutajasõbralikult ning sellega kohanemine läks kiiresti. Kiidan Directo helpdeski, kust saan alati kiired ja professionaalsed vastused. Lisaks leiab Directot kasutades sealsetest juhenditest põhjalikke ja ajakohaseid juhiseid, mis näiteks käibemaksumäära muutudes on olnud alati õigeaegselt uuendatud.“

Directo, esimene pilvepõhine (SaaS) majandustarkava Euroopas, tähistab 25. tegutsemisaastat 2001 - esimene ja kõige pikaajalisem klient Apollo Raamatupood (tänaseks kogu grupp)

- esimene ja kõige pikaajalisem klient Apollo Raamatupood (tänaseks kogu grupp) 2002 tuleb Directo esimese pilvepõhise majandustarkvarana Euroopa turule (SaaS). Sama teeb Netsuite USA-s.

tuleb Directo esimese pilvepõhise majandustarkvarana Euroopa turule (SaaS). Sama teeb Netsuite USA-s. 2003 – esimesed kliendid väljaspool Eestit

– esimesed kliendid väljaspool Eestit 2005 – avati esindus Leedus

– avati esindus Leedus 2007 – avati esindus Lätis

– avati esindus Lätis 2008 – Directot kasutab üle 500 ettevõtte

– Directot kasutab üle 500 ettevõtte 2009 – avati esindus Soomes

– avati esindus Soomes 2011 – esimene klient väljastpoolt Euroopa Liitu, Directot kasutab üle 1000 ettevõtte

– esimene klient väljastpoolt Euroopa Liitu, Directot kasutab üle 1000 ettevõtte 2014 – esimene riigiettevõte võtab kasutusele Directo

– esimene riigiettevõte võtab kasutusele Directo 2016 – Directot kasutab üle 2000 ettevõtte

– Directot kasutab üle 2000 ettevõtte 2018 – Directot kasutab üle 3000 ettevõtte rohkem kui 50 riigis

– Directot kasutab üle 3000 ettevõtte rohkem kui 50 riigis 2024 – avati esindus Poolas. Directot kasutab üle 6000 ettevõtte enam kui 80 riigis.

. Rohkem infot Directo ajaloo kohta leiad Directo kodulehelt