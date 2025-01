Tagasi ST 29.01.25, 11:16 63% tööotsingutest toimub nutiseadmega Eesti tööportaale külastati 2024. aastal enam kui 35 miljonit korda. Pooled külastustest tehti CVKeskus.ee tööportaali, millele järgnesid Töötukassa (20% külastustest) ja CV-Online (16% külastustest), näitab veebianalüütika ettevõtte Similarweb värske statistika.

Foto: Andres Laanem

Similarweb’i andmed näitavad, et CVKeskus.ee on külastatuim tööportaal Eestis, mida külastati möödunud 12 kuu jooksul 17,1 miljonit korda.

Kõige rohkem külastati tööportaale esimeses kvartalis (kokku 9,8 miljonit korda), mis on tavapärane trend igal aastal ja peegeldab töövõtjate aktiivsust uue töökoha otsinguil aasta alguses.

CVKeskus.ee tööportaali külastati 2024. aasta esimeses kvartalis 5,1 miljonit, Töötukassat 2,1 miljonit ning CV Online 1,5 miljonit korda.

Pea 2/3 tööotsingutest toimub nutiseadmega

Kiirelt on kasvanud nutitelefoniga tööportaalide külastuste arv – kui 2017. aastal külastas kaks kolmandikku töövõtjatest tööportaale läbi arvuti ja vaid üks kolmandik läbi nutiseadme, siis tänaseks sirvivad 63% töövõtjatest tööpakkumisi mobiiliga. Seda on 9 protsendipunkti rohkem kui 2023. Aastal.

"Nutiseadmete kasutamise kasvava trendi tõttu tööotsingutel on äärmiselt oluline, et värbamisspetsialistid keskenduksid kasutusmugavusele kandideerimisprotsessis," rõhutas CVKeskus.ee värbamisjuht Grete Adler. "Töövõtjatel peab olema võimalus kiiresti ja lihtsalt oma huvist märku anda – olgu see siis lõunalauas või bussisõidul töölt koju."

"Pikk ja keeruline kandideerimisprotsess, mis nõuab mitmete vormide täitmist või e-postide otsimist, on ajale jalgu jäänud värbamistava, mis vähendab organisatsioonide konkurentsivõimet," lisas Adler.

Kiire ja mugav kandideerimisvõimalus on hädavajalik, et töövõtjad saaksid oma huvist nutiseadmega märku anda olenemata ajast ja kohast. Adler juhtis tähelepanu ka sellele, et viimasel ajal on värbamisprotsessis üha enam märgata, kuidas unustatakse asetada end kandidaadi kingadesse. "Juba mõnda aega on olnud fookus sellel, kuidas värbaja tööd efektiivsemaks ja mugavamaks muuta, samas kui kandidaadikogemusele pööratakse vähem tähelepanu.”

