Tagasi ST 06.02.25, 14:00 Kuus tuntud firmamatjat Eestis

Firmamatja Lauri Hansberg. Foto: Liis Treimann

Viimastel aastatel on Eestis esile kerkinud probleem, kus raskustesse sattunud ettevõtted antakse üle firmamatjatele ehk niinimetatud “tankistidele”. Firmamatjad on isikud või ettevõtted, kes pakuvad teenust raskustes olevate firmade likvideerimiseks, sageli eesmärgiga vältida võlausaldajate nõudeid või maksuameti tähelepanu.

Näiteks on Äripäev paljastanud, kuidas firmamatjad utsitavad ettevõtjaid petma oma partnereid, lubades kiiret ja lihtsat lahendust võlgadesse sattunud ettevõttele. Selline tegevus mitte ainult ei kahjusta ettevõtte mainet, vaid võib tuua kaasa ka tõsiseid õiguslikke tagajärgi.

Tuntuimad firmamatjad Eestis Lauri Hansberg, Raul Pint, Andrus Räppo, Andres Tammsaar, Rene Vill, Hillar Talts.

Kuidas firmamatjate skeemid toimivad?

Firmamatja võtab enda hallata raskustes oleva ettevõtte, saades selle eest tasu, kuid jätab võlausaldajad sageli tühjade kätega. Ta väldib majandusaasta aruannete esitamist, mis viib lõpuks ettevõtte kustutamiseni äriregistrist. Tihti on nende eesmärgiks muuta ettevõtte omanikeringi või juhatust, viies juhatusse isikud, kes pole otseselt seotud firma eelmiste kohustustega. See muudab võlausaldajate jaoks keeruliseks ja praktiliselt võimatuks oma nõuded kätte saada.

Firmamatja Raul Pint. Foto: Erakogu

Kuidas tuvastada ärijuhid, kes kasutavad firmamatjaid?

Kui koostööpartneri ettevõte on juba läinud matjale, on suure tõenäosusega juba hilja. Ehk kui oled sellisele ettevõttele krediiti andnud, siis võla tagasi saamine on pea võimatu. Selleks, et krediidiriske minimeerida, on oluline minna samm tagasi, ehk tuvastada need isikud, kes võivad tulevikus oma ettevõtte firmamatjale üle anda.

Seda saab oletada, vaadates ettevõtte juhi varasemaid käitumismustreid. Alati kui alustad koostööd endale tundmatu juhiga, eriti kui tegemist on väikse või keskmise suurusega või uue ettevõttega, tuleb üle vaadata juhatuse liikmete taust. Infopanga saab hõlpsalt tuvastada isiku, kes on oma endised ettevõtted kantinud firmamatjale (vaata allolev pilt).

Näide, kus ettevõtted on antud üle firmamatjale

Selleks:

ava Infopanga otsingu abil isiku infokaart Otsi plokk “Juhatuse liige ettevõtetes” ja selle all klõpsa “näita ajalugu” probleemsetest ettevõtetest annab märku punane märk ettevõtte ikooni küljes (tähistab negatiivset krediidihinnangut) eriti ettevaatlikuks peaks tegema see, kui sellise ettevõtte krediidihinnangu põhjustes esineb tekst “negatiivne äriseos” ja keerulised/võõrapärased ettevõtte nimed

Kui soovid, et näitaksime täpsemalt, kuidas Infopank sind aidata saab, tee päring siit ja võtame sinuga ühendust!

Firmamatja muudab tavaliselt ettevõtte ülevõtmisel nime ära. Sageli jäävad sellistesse ettevõtetesse maha võlad koostööpartnerite ja riigi ees. Sellise tegutsemismustriga ärimeestega koostöösse astuda on ülimalt riskantne.

Kuidas tuvastada firmamatja?

Kõik ettevõtted, millel on seos firmamatjaga saavad Infopangas automaatselt külge negatiivse krediidihinnangu ja krediidihinnangu põhjustes on märge “negatiivne äriseos”.

Otsi Infopanga otsingu abil potentsiaalse äripartneri infokaart ja vaata tema äriseoseid. Antud näites (pilt 2) on näha ühe firmamatja ettevõtteid, kus ta on juhatuse liige. Nagu pildilt on näha siis kõikidel ettevõtetel on juures punane märge, mis viitab negatiivsele krediidihinnangule. Ühel firmamatjal võib selliseid ettevõtteid olla sadu ning kõik need on automaatselt Infopangas ka negatiivse krediidihinnanguga.

Me oleme identifitseerinud 17 erinevat aktiivset firmamatjat, kellel on kokku 1034 aktiivset äriseost.

Näide ühe firmamatja infokaardilt

Kui soovid tuvastada probleemsed ettevõtted ja ettevõtjad, kellega mitte mingil juhul koostööd teha, siis kasuta taustakontrolliks Infopanga platvormi! Soovid Infopanga demo? Tee päring siit!