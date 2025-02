Tagasi ST 08.02.25, 08:00 Tehisintellektist ja muust Olen veendunud, et tehisintellekt (AI) on saamas meie elu lahutamatuks osaks, kuigi selle juurutamine ja kasutuselevõtt võib võtta kauem aega, kui paljud eeldavad. Oleme juba näinud, kuidas AI suudab tõhusalt lahendada äärmiselt keerukaid ülesandeid. Samas on see tehnoloogia veel üsna kaugel täielikust äriprotsessidesse integreerimisest, mis nõuab põhjalikku tööd ja aega.

Foto: Lennart Ootes

Väärib märkimist, et tehisintellekt kui tehnoloogia polegi tegelikult nii uus ja see on olnud olemas juba pikka aega. Lisaks puudub selge arusaam, mida termin AI täpselt tähendab. (See võib viidata masina tööle suurandmete, keelestruktuuri modelleerimise või masinõppega.) Igaüks omistab sellele fraasile erineva tähenduse. Sellegipoolest ei vaidleks keegi lihtsa tõe üle, et tehisintellektil on suur võime muuta tohutu hulga ülesannete lahendamise protsessi sujuvamaks. Seda, mida inimesed tegid kunagi pika aja ja suure vaevaga, suudavad tehisintellekti mudelid nüüd teha kiiremini ja paremini.

Paljud ettevõtted uurivad aktiivselt tehisintellekti võimalusi, et tõsta oma teenuste tõhusust ja kvaliteeti. Näiteks tegeleme meie oma pangas tehingute ja klientide vastavusprotseduuride automatiseerimisega. AI abil vajame selliseks analüüsiks vaid paar minutit, mitte paar päeva.

Minu isiklik kogemus ChatGPT-ga

Ühena paljudest mulle saadaolevatest ressurssidest kasutan viiteallikana ChatGPT-d ja leian, et see on väga kasulik. Hiljuti läks see vastuollu New Yorgi juristide rühma arvamusega ning pärast lühikest süsteemiga peetud küsimuste ja vastuste vooru andis bott meile vajaliku teabe, mis lõpuks leiti olevat õige. Ja veel, see tööriist on kõigile kättesaadav. Erilisi teadmisi pole vaja; lihtsalt formuleerige oma küsimus lihtsate sõnadega ja saate vastuse. Muidugi pole ChatGPT ilma puudusteta. Näiteks võib see julgelt esitada ebaõiget teavet. Trikk seisneb teadmises, kuidas esitada õigeid küsimusi ja seejärel kontrollida vastuseid teistest allikatest. See on palju tõhusam, kuid täpsuse huvides on siiski vaja tööd jälgida.

Ma ei kahtle, et monotoonselt korduv töö, eriti õigusvaldkonnas, hakkab kaduma. Võitja on aga mitte AI ise, vaid jurist, kes on võimeline töötama erinevate tehisintellekti mudelitega. Peaasi on see, et spetsialistid saavad tehisintellekti abil täita oma ülesandeid kiiremini kui ilma selleta. Seetõttu on käskluse koostamine muutumas üha olulisemaks oskuseks. Sa pead õppima, kuidas oma küsimusi õigesti sõnastada. Kuigi see pole raketiteadus, on see siiski oskus, mis on vajalik nii kodeerimise kui ka paljude teiste valdkondade ülesannete lahendamiseks.

AI ja tööhõive

Mõned inimesed usuvad, et tehisintellekt mõjutab tööhõivet riigis negatiivselt. See, mida me oleme näinud finantssektoris, tõestab aga vastupidist: mida rohkem tehnoloogiaid me juurutame, seda rohkem töötajaid vajame. See võib tunduda paradoksaalne, kuid selline on reaalsus.

Olen veendunud, et tehisintellekti arendamine toob kaasa suurema nõudluse kvalifitseeritud spetsialistide järele. Mida paremate oskustega on töötaja, seda suurem on tema palk. Teisest küljest võivad need, kes uute tehnoloogiatega ei kohane, sattuda töökaotuse ohtu. Peamine on õppimise kui mõtteviisi arendamine. Neile, kes omandavad kiiresti uusi tehnoloogiaid, on suur nõudlus. Konkurentsis püsimiseks ei pea ise looma suuri keelemudeleid; peab lihtsalt teadma, kuidas neid tõhusalt kasutada.

Monotoonne töö kaob, samas kui loominguliste ülesannete arv kasvab.

Näiteks nõuavad regulaatorid teise tasandi pankadelt üha rohkem. Praegu oodatakse kommertspankadelt mitte ainult raha ülekandmist, vaid ka fiskaal- ja maksukontrollikohustuste täitmist, mis eeldab nende IT-osakondade tugevdamist. Samas on Kasahstanil suur eelis, kuna sealsed avalikud andmebaasid kuuluvad maailma parimate hulka. Suur hulk kodanike kohta käivat teavet digiteeritakse, mis teeb riigist selles valdkonnas ülemaailmse liidri ja loob tugeva aluse AI-põhistele teenustele.

Ettevõtte ja riiklikud AI süsteemid

Praegu näeme suundumust luua riiklikke ja ettevõtete tehisintellekti mudeleid. Ettevõtted mõistavad järk-järgult, et andmete ettevõttesisene töötlemine annab neile suurema kontrolli ja turvalisuse, kuna mitte kõik ei soovi jagada oma andmeid OpenAI-ga. Võimalik on võtta aluseks olemasolev mudel, seda täiustada ja töötada välja konkreetsetele ärivajadustele paremini vastav süsteem.

Usun, et järgmise kolme kuni viie aasta jooksul näeme paljusid kohalikke AI-lahendusi. Valitsused ja ettevõtted töötavad välja riiklikke tehisintellektisüsteeme ning integreerivad need juhtimisse, analüütikasse ja siseprotsessidesse. See on loogiline samm AI arenduses, kuna tundlike isikuandmetega töötamine nõuab usaldust ning spetsiaalne tehisintellekti infrastruktuur pakub paremat turvalisust ja suuremat paindlikkust.