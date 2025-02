Tagasi ST 14.02.25, 11:51 SEB: digilahenduste võidukäik ei vabasta ettevõtteid küberturvalisuse vajadusest Viimastel aastatel on pangateenused liikunud hoogsalt digilahenduste suunas. SEB ettevõtete segmendijuhi Maarja-Maria Aljase sõnul kasutab juba pea pool äriklientidest lisaks internetipangale ka mobiilipanka ja erinevaid pangaliideseid.

Maarja-Maria Aljas räägib Äripäeva raadio sisuturundussaates, kuidas pangaliidestused ja mobiilipank aitavad ettevõtete finantsjuhtimist tõhustada. Foto: Erakogu

Kasutajamugavuse ja teenuste kiiruse kõrval ei tohi ettevõtted aga küberturvalisuse küsimust tahaplaanile jätta, rõhutas Aljas “Sisuturundussaates”.

„Rünnakute intensiivsus on märgatavalt tõusnud. Uuringute põhjal ulatub ettevõtete keskmine kahju 38 000 euroni, mis näitab, et arvete maksmisel tasub olla anomaaliate suhtes eriti valvas. Seda eriti siis, kui koostööpartneri või kliendi tausta ei tunta või kui tegemist on välismaksega. Siiski on meil mitmeid häid lahendusi, mis aitavad neid riske targalt maandada,“ rääkis ta.

Aljase sõnul on ka traditsiooniline kliendinõustaja roll muutumas. Kuigi ärikliendid vajavad endiselt personaalseid konsultatsioone, on nõustajate fookus liikumas aina spetsiifilisemate ja keerukamate teenuste poole.

Kuula saatest, millised eelised muudavad mobiilipanga atraktiivseks just suurematele ettevõtetele ja kuidas aitavad pangaliidestused ning mobiilipank ettevõtete igapäevast finantsjuhtimist tõhustada.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.