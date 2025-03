Tagasi ST 15.03.25, 22:24 Euroopa kaitseaktsiad jõuavad järele luksuskaupade tootjatele Sõjaliste kulutuste buum Euroopas on viinud kaitseettevõtted tasemele, kus nende hinnatud väärtus on samaväärne suurte luksuskaupade tootjatega. Kaitsetööstusest, mida on ajalooliselt peetud madala marginaaliga sektoriks, on saanud suure kasvupotentsiaaliga valdkond, kus investorid ostavad aktsiaid kiiremini, kui analüütikud jõuavad oma sihthindu üle vaadata. Freedom24 investeerimisanalüütikud toovad esile, et prognoositava hinna ja kasumi suhte põhjal asub tankitootja Rheinmetall nüüd luksuskaupade turuliidrite LVMH ja Hermèsi vahel.

Detailid

Kaitseettevõtete aktsiakorvi prognoositav väärtus Euroopas on viimastel nädalatel järsult tõusnud ning võrdsustunud Euroopa luksustootjate keskmise hinna ja kasumi suhtega, kirjutab Bloomberg viidates Goldman Sachsi andmetele. Saksa tanki- ja laskemoonatootja Rheinmetall AG aktsia hind on käesolevaaasta algusest peaaegu kahekordistunud. See tõi kaasa ettevõtte aktsiate prognoositava väärtuse rekordilise tõusu – nüüd on see luksusturul liidri LVMH, kellele kuulub ka Luis Vuitton ja ikooniliste Birkini käekottide tootja Hermèsi vahel, vahendab Bloomberg.

Hinnaralli on mõjutanud ka teisi Euroopa relvatootjaid, sealhulgas Thalest ja Leonardot. Börsipullid rajavad oma optimismi Saksamaa valitsuse lubadustele kulutada kaitsele sadu miljardeid eurosid ja EL-i juhtkonna soovile seda eeskuju järgida. 11. märtsil tõusid Rheinmetalli aktsiad veel 4% pärast seda, kui Saksamaa roheliste partei teatas, et on juba sel nädalal valmis jõudma valitsusega kaitsekulutuste osas kokkuleppele.

Analüütikud ei suuda ralliga sammu pidada. Alates aasta algusest on Rheinmetalli keskmine sihthind tõusnud enam kui 60%, kuid järgmise 12 kuu sihthind eeldab vaid 5% kasvu. Ettevõtte majandusaruanne, mis avaldatakse 12. märtsil, võib neid prognoose korrigeerida.

Mida räägivad analüütikud?

„Antud [kaitse]ettevõtete kasvuväljavaated on täna võrreldeskuue kuu taguse ajaga väga erinevad,“ vahendas Bloomberg Amati Global Investorsi fondijuhi Graham Benke sõnu. „Need võivad praegu tunduda kallid, kuid seda ainult seetõttu, et turul ja Wall Streetil pole veel olnud aega tuluprognoose tõsta.“

Turg arutleb selle üle, kas selles sektoris on oodata kahekohalist kasumikasvu, ütleb Robert Lancastleinvesteeringute haldusettevõttes J O Hambro, mis omabThalese, Leonardo ja Saabi aktsiaid. „Kui kahekohaline kasv on realistlik – ja me ei pea seda võimatuks –, siis näiteks Thalese aktsiad ei tundu liiga kallid.“

Mõned analüütikud usuvad, et hinnangud on juba ülepaisutatud, eriti kuna Rheinmetalli aktsiad on alates 2022. aasta veebruarist tõusnud üle 10 korra. Warburg Researchi analüütik Christian Kers alandas eelmisel nädalal Rheinmetalli reitingut tasemelt „osta“ tasemele „hoia“, märkides, et aktsia väärtust toetab juba prognoositav sõjaliste kulutuste suurenemine 3%-ni SKTst. „Selle taustal soovitame investoritel kasumit kindlustada,“ soovitas ta.

Goldman Sachs ja JPMorgan Chase usuvad, et kaitsevaldkonna aktsiate tõusupotentsiaal Euroopas ei ole veel ammendunud. „Euroopa kaitseettevõtted hakkavad isegi USA ettevõtetega võrreldes paistma kallid, kuid kasvuootused on nii kõrged, et need tunduvad siiski olevat õiglaselt hinnatud,“kirjutas Guillaume Jeissoni juhitud Goldman Sachsi analüütikute meeskond 7. märtsil. JPMorgani analüütikud eesotsas Mislav Matejkaga ütlesid, et nad „jäävad kaitsesektori suhtes optimistlikuks“ isegi siis, kui Ukraina ja Venemaa lepivad kokku relvarahus.

Kontekst

Euroopa käivitas investorite huvides esimese börsil kaubeldava fondi, mis keskendub ainult Euroopa kaitsesektorile. WisdomTree Europe Defence Ucits ETF noteeriti Milanos ja Frankfurdis 11. märtsil ning alustaskauplemist Londoni börsil 12. märtsil, teatas Ühendkuningriigi ajaleht Financial Times.

ETF-i portfellis on 20 Euroopa tsiviil- ja sõjavarustuse, kaitseelektroonika ja kosmosetehnoloogia tootjat. Fond ei investeeri ettevõtetesse, mis tegelevad rahvusvaheliselt keelatud relvade, nagu kassettmoona ja jalaväemiinide arendamisega.

Indeksis on suurima osakaaluga Rheinmetall, mis moodustab 18% fondist. Sellele järgnevad Itaalia Leonardo (15%), Rootsi Saab ja Ühendkuningriigi BAE Systems (mõlemad 10%) ning Prantsusmaa Thales (9%). Varade tugev koondumine piiratud hulga ettevõtete väärtpaberitesse on kitsa valdkonnaga fondide jaoks tavaliselt punane lipp. WisdomTree põhjendab Rheinmetalli kõrget osakaalu aga sellega, et selle aktsiate väärtus on aasta algusest peaaegu kahekordistunud.

FT märgib, et olemasolevad Euroopas registreeritud ETF-id on seni pakkunud peamiselt globaalset investeerimisfookust.Alates aasta algusest on investorid palju investeerinud kahte suurimasse kaitsesektori ETF-i: VanEck Defence Ucits ja HANetf Future of Defence. Mõlemad fondid on enam kui 50% ulatuses keskendunud USA ettevõtetele.