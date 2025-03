Tagasi ST 18.03.25, 12:00 Nordspace pakub investoritele kahekohalise tootlusega võlakirju Leedu päritolu nutikate äripindade arendaja Nordspace alustab avalikku võlakirjaemissiooni, millega kaasab kuni 3 miljonit eurot. Võlakirjad on tagamata ja fikseeritud intressimääraga 12% aastas, intressimaksed toimuvad kaks korda aasta. Võlakirjade lunastustähtaeg on 31. märts 2027.

Nordspace’i finantsjuht Pijus Labanauskas.

Nordspace pakub oma äripargi klientidele mitmekülgseid, energiatõhusaid ja nutikalt hallatavaid äriruume, mida saab samaaegselt kasutada nii lao-, tootmis-, kontori- kui teeninduspinnana.

Ettevõtte peamised turud on Leedu, Läti ja Poola, kus nutikad äripinnad on hästi vastu võetud. 2021. aastal oli Nordspace’i portfellis 2 400 m² üüritavat pinda, kuid 2024. aastaks on see kasvanud 29 144 m²-ni. Ettevõtte eesmärk on 2025. aasta lõpuks laiendada äripindade kogumahtu 60 000 m²-ni, et vastata üha kasvavale nõudlusele.

„Meie ärimudel on tõestanud end nii Leedus, Lätis kui ka Poolas ning praeguses turuolukorras näeme suurt nõudlust väikeste ja multifunktsionaalsete äripindade järele. Selleks, et kiirendada oma laienemisplaani ning tugevdada positsiooni Baltikumi ja Poola turul, kaasame täiendavat kapitali võlakirjaemissiooni kaudu,“ selgitab Nordspace’i finantsjuht Pijus Labanauskas.

Võlakirjad pakuvad kahekohalist tootlust

Ettevõtte partneriks emissiooni korraldamisel on Redgate Capital, kellel on laialdane kogemus Balti kapitaliturul. „Redgate Capitali meeskond on juhtinud mitmeid edukaid emissioone ning nende professionaalsus ja teadmised aitavad meil investoritele pakkuda läbipaistvat ja usaldusväärset investeerimisvõimalust,“ rõhutab Labanauskas. „See emissioon on oluline samm meie kapitalituru strateegias, kuna see võimaldab meil alustada pikaajalist suhet investoritega ning tugevdada oma positsiooni Balti võlakirjaturul,“ lisab ta.

Redgate Capitali kliendisuhete juht Dinas Petrikas toob välja, et tegemist on hea võimalusega saada osa uuest ärimudelist Baltikumi kinnisvaraturul “Meil on hea meel toetada Nordspace’i võlakirjaemissiooni, mis toob investoritele atraktiivse võimaluse saada osa uudsest ärimudelist. Balti kapitaliturul on üha enam nõudlust tugeva ärimudeliga ettevõtete järele, mis pakuvad stabiilseid rahavooge ja läbipaistvat juhtimist. Nordspace on tõestanud end eduka kinnisvaraarendajana, kellel on selge kasvustrateegia ning tugev positsioon Balti ja Poola turgudel. See emissioon aitab ettevõttel oma ambitsioonikaid plaane ellu viia ning samas pakub investoritele konkurentsivõimelist tootlust,” sõnab ta.

Nordspace’i võlakirjade intressimäär on 12% juures Balti võlakirjaturu üks kõrgematest. Sellega täidavad võlakirjad ka näiteks Investor Toomase seatud tootluse eesmärki.

Viimasel ajal ebastabiilsemaks muutunud aktsiaturud on näidanud vajadust oma investeeringuid hajutada nii regioonide kui varaklasside lõikes. Kõrge tootlusega võlakirjad pakuvad võimalust oma vara kasvatada ning vähem sõltuda USAs või mujal maailmas toimuvatest poliitilistest arengutest. Võlakirjade kaks korda aastas tehtavad väljamaksed aitavad investorile tekitada ka rahavoogu.

Nordspace’i tulemused toetavad ettevõtte kasvulugu. Tegemist on kasumlikult tegutseva äriga, millel 2024. aasta lõpuks oli 24,9 miljoni euro eest varasid ja mis teenis puhaskasumina 4,56 miljonit eurot.

Nordspace loob Baltikumis täiesti uut turusegmenti

Baltikumi ja Poola kinnisvaraturg on siiani keskendunud suurtele tööstus- ja kaubanduspindadele, kuid väikeettevõtete vajadustele suunatud kaasaegsete ja paindlike äripindade valik on sisuliselt olematu. Nordspace on asunud seda lünka täitma – nii Vilniuses, Riias kui Varssavis on Nordspace’i kaasaegsed hooned esimeste seas, mis turu nõudlust rahuldavad.

Ettevõtte eelis ei seisne ainult konkurentsi puudumises, vaid ka arenduse kiiruses ja tehnoloogias. Stock office tüüpi lahenduste arendamine võtab tavaliselt üle 12 kuu, samas kui Nordspace suudab oma hooned valmis ehitada 4–6 kuuga. Lisaks on ettevõtte äripinnad täielikult kaugjuhitavad mobiilirakenduse kaudu, mis võimaldab uste, energiatarbimise ja turvasüsteemide juhtimist reaalajas.

Iga Nordspace’i projekt rahastatakse omakapitali ja pangalaenu kombinatsioonina, kus 30% moodustab omakapital ja 70% finantseeritakse laenudega. Nordspace on loonud tugeva partnerluse pangandussektoriga, tehes koostööd üle 10 panga ja krediidiühistuga Leedus, Lätis ja Poolas.

Emissiooni märkimisperiood kestab kuni 28. märtsini 2025. Emissioon viiakse läbi Eestis, Lätis ja Leedus ning on mõeldud nii jae- kui institutsionaalsetele investoritele. Nordspace’i võlakirjaemissiooni kogumaht on kuni 6 miljonit eurot, kuid praeguses etapis emiteeritakse kuni 3 miljoni euro suurune osa. Võlakirja tähtaeg on 2 aastat, kuid emiteerijal on võimalus see osaliselt või täielikult tagasi osta pärast esimest aastat. Emissiooni korraldab Redgate Capital AS. Usaldusisikuna tegutseb UAB Legisperitus jaõigusnõustajana a dvokaadibüroo Sorainen.