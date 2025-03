Tagasi ST 20.03.25, 15:55 Märgiline samm: Utahi osariik hakkab ettevõtetele teenuste eest maksma kullas Kuld ja hõbe on globaalsetel finantsturgudel jätkuvalt olulise tähtsusega monetaarne vara. Nüüd on Utahi osariik USAs võtnud vastu seaduse, mille alusel aktsepteeritakse osariigis makseid nii kullas kui hõbedas, vahendab portaal Kitco.

Seaduse kohaselt võimaldab Utahi osariik valitsusasutuste tarnijatel nüüdsest küsida makseid kullas ja hõbedas. Üheski teises osariigis pole väärismetallidele sellist seadusliku maksevahendi staatust veel antud.

Seadus, mis kannab nime HB306, ootab nüüd kuberneri Spencer Coxi allkirja. Seadus võimaldab osariigi rahandusministril korraldada ka hanke, mille eesmärk on leida väärismetallidega tagatud elektrooniliste maksete süsteemi vahendajat. Maksesüsteem võimaldab omakorda valitsusele tarneid osutavatel ettevõtetel valida makseviisiks füüsilise kulla ja hõbeda.

Seaduseelnõu esitas Utahi esindajatekoja liige Kenneth Ivory ning senaator Keith Grover surus selle läbi ka senatist. Osariigi poliitikud tõid välja, et seadus on osa Utahi osariigi eesmärgist liikuda nii-öelda kõva või tagatud raha ( sound money ) poole. Kõvaks rahaks peetakse eelkõige väärismetalle. 2011. aastal sai Utahist esimene osariik, kes tunnustas kulda ja hõbedat kui seaduslikku maksevahendit. Nüüd võimaldab elektrooniline maksete süsteem luua rohkem paindlikkust ja jaotada kulda ja hõbedat väiksemateks osadeks.

„Ebakindlatel aegadel võimaldab Utah valitsusasutuste tarnijatel ja teenuste osutajatel saada soovi korral makseid kullas ja hõbedas,“ ütles Ivory. „See seadus annab Utahi elanikele alternatiivi, kuidas oma sissetuleku ja säästude ostujõudu säilitada.“

Eelmisel aastal esitas Ivory seaduseelnõu, mis võimaldas osariigi rahandusministril Marlo Oaksil investeerida kuni 10 protsenti Utahi reservidet kulda. Tänaseks on Oaksi sõnul Utahi kullareservide väärtus tõusnud juba 60 miljoni dollarini.

Utahi kullareservide väärtus on märkimisväärselt kasvanud, sest kulla hind saavutab järjepanu uusi rekordeid, ületades märtsi keskpaigas 3000 dollari taseme.

Mullu loodi ka Urahi Väärismetallide Uuringugrupp, mis töötas välja seaduseelnõu detailid.

„Uuringugrupi peamine järeldus oli see, et kodanikel peaks olema valik, kuidas nad oma rahaülekandeid teevad,“ ütles Oaks. „H.B.306 annab valitsusele tarnivatele ettevõtetele võimaluse saada makseid väärismetallides. Samal ajal kindlustatakse, et füüsilised varad, mis süsteemi tagavad, on Utahis ja neid auditeeritakse regulaarselt. See ei toeta ainult turvalist ja läbipaistavat süsteemi, vaid see on oluline samm muutmaks kulla kõigi kodanike jaoks reaalseks valikuks maksete tegemisel.“

Erinevad meediaväljaanded kirjutavad, et Utahi kullaga tagatud elektroonilise maksetesüsteemi loomise vastu on huvi tundnud ka Ühendkuningriigi ettevõte Glint Pay ning Utahis asuv Goldback.

