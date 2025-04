Tagasi ST 02.04.25, 13:12 Citroëni mudeliuuendused: mis on tulemas ja millal peaks esindusse suunduma? Citroën on käivitanud ulatusliku mudeliuuenduste programmi, mille käigus saavad värskendatud kõik sõidu- ja tarbeautod. Mis tähendab, et meie esindustesse jõuavad või on juba jõudnud uued mudelid, alates kompaktsest ë-C3-st kuni suure mahutavusega ë-Jumperini välja. Kui soovid teada, millal sind huvitav sõiduk Eestisse jõuab ja millised on uute Citroënide suutlikkust iseloomustavad näitajad, siis oled õiges kohas. Võta hetk ja vaata, millal tasuks lähimasse esindusse minna – võib-olla on just sinu järgmine auto sind seal juba ootamas!

ë-C3 Foto: DAMIEN VIGNAUX

Citroën on autotootja, kes pakub elegantseid ja praktilisi sõidukeid, mis julgevad erineda ja mille puhul on esmatähtis parim sõidumugavus madalate kasutuskulude eest. Ühelgi teisel autotootjal pole ette näidata nii suurt täiselektriliste sõidu- ja tarbeautode valikut ja lisaks on Citroën Eesti tarbesõidukite turu kroonimata kuningas. Nüüd aga uudiste juurde ja sõiduautode ploki avab elektritoitel Citroën ë-C3.

Citroën C3 ja ë-C3

Mullusel Pariisi autonäitusel esitles Citroën mudeli C3 neljandat põlvkonda, mis on tänaseks meiegi esindustes ilusasti olemas. Citroën ë-C3 on aga nimetatu elektrimootoriga teisend.„Särtsutoitel“ versiooni jõustab 83 kW/113 hj arendav elektrimootor ja 44 kWh mahutav akuplokk lubab sõita ühe laadimisega kuni 324 km. Kiirlaadija abil saab sellise akuploki laadida 20% juurest 80%-ni napi 26 minuti jooksul. Seda linnamaasturit meenutavat sõidukit pakutakse kolmes varustuses ja soodsaima korral on baashinnaks 24 490 eurot. Kui aga eelistad bensiinimootorit koos manuaalkäigukastiga, saad C3 YOU nimelise versiooni kätte vaid 15 990 € eest!

Citroën C3 Aircross ja ë-C3 Aircross

Citroën C3 Aircross on sõiduautode valikus esimene sõiduk, mida tootja autot tutvustavates tekstides kompaktseks linnamaasturiks nimetab. Uus C3 Aircross jõuab Eestisse hiljemalt juunis ja neid autosid saab soetada kas viie- või seitsmekohalisena(!). Sisepõlemismootorite korral on valikus 1,2-liitrine bensiinimootor, mis arendab kas 74 kW/101 hj või 100 kW/136 hj. Viimasel juhul on tegu hübriidajamiga, milles abistab bensiinimootorit 15,6 kW arendav elektrimootor. Koos „tavalise“ C3 Aircrossiga jõuab meie esindustesse ka täiselektriline ë-C3 Aircross, mille elektriajam arendab 83 kW/113 hj ja sõiduulatus on kuni 300 km.

C3 Aircross Foto: anatol_gottfried

Citroën C4 ja ë-C4

Hiljemalt aprillis jõuab Eesti esindustesse uuenduskuuri läbinud kolmanda põlvkonna C4 ning koos sisepõlemismootorite kandjatega on valikus ka täiselektriline ë-C4. Seda elektriautot hakatakse pakkuma kahes võimsusastmes – 100 kW/136 hj ja 115 kW/156 hj – ning kahe erineva akuplokiga. 50 kWh mahutav akuplokk lubab tagasihoidlikuma jõuallika korral läbida ühe laadimise najal 357 km, võimsam mootor liidetakse aga pisut suurema akuplokiga (54 kWh). Sellisel juhul võib ühe laadimise najal sõita juba tunduvalt kaugemale, ehk täpsemalt kuni 420 km.

C4 Foto: Auto-Bon Baltic

Mudelivaliku äärmused

Sõiduautode poolel on selles jaotuses ühel poolel pisike särtsukulgur AMI, mille baashind jääb alla 10 000 euro ja millega saab sõita ühe laadimisega kuni 75 km. See muhe sõiduk on juba esindustes ootamas, nagu ka mudelivaliku teine äärmus. Viimast esindavad Citroëni suurimad sõiduautod, milleks on C5 Aircross ja selle pistikhübriidist teisend. Sarnaselt väiksemale C4-le on sellestki autost saadaval sedaani meenutavad versioonid C5 X ja C5 X PLUG-IN HYBRID ning lisaks läheb aasta lõpus tootmisse uus C5 Aircross. II põlvkonna C5 Aircross on ühtlasi ainus uudis, mille siiajõudmine lükkub järgmisesse aastasse.

C5 Aircross

Me pole heade uudistega ühel pool

Tarbesõidukiteni jõudes olgu esmalt öeldud, et kõik uuenenud mudelid on Eesti esindustes kohal ja teiseks tuleks ära märkida seegi, et kõigist Citroëni tarbeautodest on saadaval täiselektrilised versioonid. Nii on näiteks reisijate ja kauba veoks mõeldud „särtsutoitel“ ë-Berlingo saadaval kahes pikkuses ja kui L1-pikkuse korral lubatakse ühe laadimisega sõiduulatuseks kuni 345 km, siis L2-pikkuse korral on see näitaja vaid 6 km jagu lühem. Mõlemal juhul jõustab autosid 100 kW/136 hj arendav elektrimootor ja samasugune jõuallikas on ka kaubaveoks mõeldud sõsarmudeli ë-Berlingo VAN ajamiks.

ë-Berlingo Foto: Auto-Bon Baltic

Citroën Spacetourer ja Jumpy VAN

Kui vajate Berlingost või Berlingo VAN-st ruumikamat sõidukit, on Citroëni valikus järgmiseks astmeks kas Spacetourer või Jumpy. Sarnaselt väiksema vennaga pakutakse neidki autosid nii sisepõlemismootorite kui ka elektriajamitega ja kui Spacetourer passib kas reisijate või kauba veoks, on Jumpy näol tegu akendeta kaubaruumi omava kaubikuga. „Särtsutoite“ korral lisandub mudelinimesse tähis „ë-„ ja kõik versioonid on saadaval kahes pikkuses 100 kW arendava elektrimootoriga (136 hj). Lühem ë-Jumpy sõidab 49 kWh mahutava akuploki najal ühe laadimisega 224 km, suurema korral (75 kWh) kuni 350 km.

Jumpy Foto: WILLIAM CROZES

Citroën Jumper ja ë-Jumper

Suurimad Citroëni kaubikud on Jumperid ja nii sisepõlemismootoriga Jumperit kui ka selle täiselektrilist versiooni saab valida kahes kõrguses ja kolmes pikkuses. Vaid jõuallikate hulgas tuleb ë-versioonil põhimudelile alla vanduda, ehk viie sisepõlemismootori vastukaaluna pakutakse ë-Jumperit praegu vaid ühe jõuallikaga (200 kW/270 hj). Ideaalis lubatakse sellise täiselektrilise kaubiku sõiduulatuseks ühe laadimisega kuni 420 km ja kiirlaadija võimaldab akuploki mõistlikus mahus täis laadida vähem kui tunni ajaga (55 min, 0-80%).

Lisaks tasub vaatamist ka kaubamärgi koduleht, sest ühena vähestest toob Citroën seal koos kõige muu olulisega ka ära hinnad ja tehnilised andmed, mistõttu peaksid saama vastatud kõik küsimused.