Tagasi ST 02.04.25, 17:54 Suurim valik tööpakkumisi on CV.ee tööportaalis Suurima arvu tööpakkumisi leiad CV.ee tööportaalist – kinnitavad 2025. aasta värsked andmed.

Kui oled tööotsingutel või hoopis tööandja, kes otsib uusi talente, siis tasub kindlasti teada: CV.ee on Eestis tööpakkumiste arvu osas turuliider. Ülevaatlik 2025. aasta statistika näitab selgelt, et CV.ee on tõusnud esikohale tööpakkumiste koguarvu poolest, jättes selja taha senise peamise konkureeriva tööportaali (#2).

Kiire ülevaade viimase kuu tööpakkumiste arvu jaotusest Eesti tööportaalides (märtsikuu lõpu seisuga)

#2 tööportaali tööpakkumiste arv 3292 (31.47%)

#3 tööportaali tööpakkumiste arv 2299 (21.98%)

#4 LinkedIn (va täieliku kaugtöö võimalusega tööpakkumised) 1103 (10.54%)

Ka kandideerimiste arv on hüppeliselt kasvanud

Tööturul on alanud aasta olnud tööotsijate seas erakordselt aktiivne. CV.ee tööportaali andmetel esitati 2025 aasta jaanuaris ja veebruaris 50% rohkem kandideerimisi kui mullu samal ajal. Muuhulgas tuleb välja, et 68,5% töötajatest on valmis tegema lisatööd, et suurendada oma sissetulekuid ja tagada igapäevaste kulude katmiseks vajalik rahaline stabiilsus.

Viimase kuu jooksul kasvanud kandideerimiste hulk viitab selgelt sellele, et paljud inimesed otsivad uusi võimalusi uue töö leidmiseks – olgu põhjuseks soov paremate töötingimuste järele, kõrgemad palgaootused või mure töökoha stabiilsuse pärast.

Soovitame hooajatööde ajale vastu astuda eriti ettevalmistatult ning alustada tööotsinguid võimalikult varakult. Tuleb olla kannatlik ning positiivse meelega.

Populaarsed tööpakkumised ja otsingud

Tööpakkumised CV.ee tööportaalis aitavad leida tööd ja toovad tööandjatele tähelepanu

#1 koht, kuhu tööotsijad vaatavad

Milliseid kanaleid eelistavad tööotsijad uue töö leidmiseks:

1) Tööportaalid

2) Sõbrad ja tuttavad

3) Sotsiaalmeedia kanalid

CV.ee tööportaal on üks suurimaid tööportaale Eestis, mida külastab igakuiselt 300 000+ unikaalset tööotsijat ja meie tööportaali andmebaasis on 500 000+ aktiivset CV-d. Suurim arv tööpakkumisi meelitab juurde üha suurema koguse kandidaate igast tegutsemise valdkonnast.

Tööotsijad on ühe kliki kaugusel

Meiega saad ligipääsu Eesti suurimale tööpakkumiste ja levikanalite võrgustikule. Tööpakkumise avaldamine viib automaatselt sinu töökuulutuse paljudesse meediakanalitesse (Facebook; Google; delfi.ee; soov.ee; kuldnebors.ee; workinestonia.com jms).

Tööportaal igale tööandjale

Leiad sobiva töötaja olenemata tegutsemisvaldkonnast. Meie teenuste portfellis on nii klassikalised online tööportaali teenused kui ka rätseplahendusena valminud värbamisprojektid. Soovime, et iga ettevõte leiaks lahenduse kõigile oma värbamisvajadustele ühest kohast.

Ajasäästlik lähenemine

Pakutavate värbamisteenuste hulka kuuluvad tööriistad ja teenused, mis aitavad juhtidel ja teistel värbamisega seotud inimestel aega kokku hoida, saavutades maksimaalse tähelepanu ja tulemused. Igal CV.ee tööandjal on oma personaalne kliendihaldur. Lisaks on võimalik kandidaate otsida või hallata mugavalt otse meie süsteemis.