Aastaaruanne pole pelgalt finantsosakonna mure

Käes on 2024. aasta majandusaasta aruannete koostamise ja esitamise aeg. Eelmisel aastal oli hulk trahve ja sundkustutamisi, lausa 30 000 ettevõtet lõpetati. PwC juhtiva maksukonsultandi Martin Lehtis e sõnul olid palju neist ettevõtjatest ülimalt rahul, et riik nende eest tülika ettevõtte lõpetamise tegi.

Suurim muutus on siiski selles, et raamatupidamise ja audiitortegevuse seaduseid muudeti. „Muu hulgas tõsteti ettevõtte suuruse kriteeriume ja audiitorikontrolli kohustuse piirmäärasid. See tähendab, et peaks vähenema aruandluskohustus ja rohkem väikeettevõtteid esitab lühendatud aruandeid,“ kommenteeris hetkeseisu PwC juhtiv raamatupidamise nõustaja Katrina Villak