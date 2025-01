Tagasi ST 20.01.25, 15:26 Ettevõtte ostu-müügitehingu kaalukeeleks saab üks kindel raport Ettevõtet ostes ja müües sõlmitakse siduv hinnakokkulepe alles üsna lõpus, kui on hinnatud firma väärtus ja tehtud hoolsusaudit ehk due diligence raport. Teinekord võib sellest selguda, et miljoniga kasumis ettevõte on hoopiski miljoniga kahjumis, räägiti saates.

Sass Karemäe ja Allar Karu räägivad sisuturunduslikus Äripäeva raadio saates ettevõtete ostust ja müügist. Foto: Erakogu

Ettevõtte ostu-müügi protsess koosneb mitmest etapist. Nendest etappidest räägivad saates “PwC juhtimistase” PwC Estonia tehingute nõustamise juhtivkonsultandid Allar Karu ja Sass Karemäe.

Tehingu eel toimub ettevalmistus müügiks, misjärel minnakse infovahetuse etappi. Kui ostjate huvi püsib, tellitakse due diligence (DD) hindamine. Allar Karu ja Sass Karemäe on seda meelt, et Vendor DD annab ostjale veelgi detailsemalt infot. Kui varem tegi seda iga ostja iseseisvalt, siis viimastel aastatel on müüjad mõistnud, et kasulikuks võib osutada see ise oma ettevõtte kohta.

Kuula saatest, millises etapis muutub hinnakokkulepe siduvaks ja miks ettevõtte juhtkond võiks jääda ka pärast edukat müüki ametisse. Saatekülalised arutlevad ka selle üle, miks nii mõnedki ettevõtte müügid pole õnnestunud ja millal on kõige õigem aeg ettevõtet müüa.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.