Tagasi ST 14.05.25, 16:01 Everaus Kinnisvara AS pakub investoritele 11% tootlusega võlakirju Eesti üks suuremaid kinnisvaraarendajaid Everaus Kinnisvara AS alustas 14. mail ettevõtte esimese võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Pakkumise koguväärtus on 3 miljonit eurot. Ülemärkimise korral võib emissiooni mahtu suurendada kuni 5 miljoni euroni. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja võlakirjade lunastustähtpäev on 4. juuni 2028. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 11% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Märkimisperiood lõppeb 27. mail.

Emissiooni eesmärk on tugevdada ettevõtte kasvuambitsioone nii elukondliku kui ärikondliku kinnisvara sektoris ning kaasata kapitali ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks rahastamiseks. Vastavate projektide jaoks on kinnistud omandatud ning ehitus on alanud või peagi algamas. Everaus Kinnisvara võlakirjaemissioon pakub investoritele läbipaistvat võimalust olla osa kõrge kvaliteediklassiga ettevõtte eduloost.

Rohkem infot võlakirjade pakkumise kohta on leitav ettevõtte kodulehel ning Nasdaq Tallinn kodulehel.

Mitmekesine portfell, hajutatud riskid

Everaus Kinnisvara on ambitsioonikas kinnisvaraarendaja, kes tähistab tänavu oma 10. tegevusaastat. Ettevõttel on aastatepikkune kogemus loomaks kvaliteetseid ja ja jätkusuutlikke elu- ja ärikeskkondi. Kui 2015. aastal alustas ettevõte eramute arendajana, siis tänaseks on Everaus Kinnisvara mitmekesiseima portfelliga arendaja – arendusprojektide seas on nii kortermajad, ridaelamud, paarismajad kui eramud, nii büroohooned kui lao- ja stock-office pinnad ja minilaod. Kui elamukinnisvara projektid on mõeldud müügiks, siis ärikinnisvara arendatakse riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgil rahavooprojektidena ning jäetakse ettevõtte enda omandisse.

Everaus Kinnisvara on loonud kogukondi enam kui 30 hektaril ning arendab terviklikke elu- ja ärikeskkondi veel ligikaudu 70 hektaril. Kinnisvaraarendaja tegutseb Eestis, kuid plaanib laieneda ka Lätti – esimene kinnistu Riias on omandatud ja käivad arendusprojekti ettevalmistustööd.

Tugev kasv, läbipaistvad väärtused

Everaus Kinnisvara on tõusnud üheks kiiremini arenevaks kinnisvaraarendusettevõtteks Eestis. Arendaja portfellis on kuus elamuarenduse projekti enam kui 600 ühikuga, millest ligi 200 on töös. Ärikinnisvara portfellis on enam kui 80 000 m² äripinda, millest 15 000 m² on kas valmis ja kaetud üürilepingutega või ehitamisel. Töös olevate projektide arv ja arendusmaht on suur ning peegeldab arendaja võimet pikaajaliseks kasvuks.

Tugev fookus energiatõhususele, disainile ja terviklikult kujundatud keskkondadele on pälvinud laialdast tähelepanu nii koduostjate kui investorite seas. Kõrgetest standarditest lähtumine loob tugeva aluse pikaajalisele edule, tugevale kliendilojaalsusele ning kõrgele usaldusväärsusele investorite ja teiste partnerite silmis. Ettevõte on suunanäitaja ja trendilooja ning ainus kinnisvaraarendaja Eestis, kelle pea kõik valminud elamuarendused on pälvinud kõrge tunnustuse kodukonkurssidel. Eesrindlike valikute tõttu on arendaja projektidele enam kui kord omistatud tiitel „esimene omataoline.“

„Meie jaoks on oluline mitte lihtsalt arendada kinnisvara, vaid kujundada keskkondi, kuhu inimesed päriselt tahavad elama ja tegutsema tulla. Kapitali kaasamine võlakirjade kaudu aitab meil kasvada jätkusuutlikult ning laiendada mõju veelgi,“ kommenteerib Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik.

Usalduslik koostöö ja pikaajaline vaade

Võlakirjade märkimisel saavad osaleda nii era- kui institutsionaalsed investorid Eestist, Lätist ja Leedust. Emissiooni korraldamist nõustavad Redgate Capital AS ning advokaadibüroo TRINITI.

“Emissiooniga kaasatud vahendeid kasutatakse ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks rahastamiseks. Ehitusjärku on jõudnud kaks elamukinnisvara projekti – Luige Kodud II etapp ja Kindluse Kodu, ning kaks ärikinnisvara projekti – Haabersti minilaod ja Lennuradari ärikompleksi laiendus. Neist kolme ehitus on juba alanud (Luige, Haabersti ja Kindluse),” täpsustab Everaus Kinnisvara finantsjuht Janika Roots.

2024. aasta oli Everaus Kinnisvarale märkimisväärse kasvu ja finantsilise tugevnemise aasta . Konsolideeritud auditeeritud 2024. aasta müügitulu oli 14,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 182%. Käibekasv tulenes peamiselt elamukinnisvara ühikute müügist. Konsolideeritud auditeeritud 2024. aasta puhaskasum oli 2,9 miljonit eurot. Grupi varade maht oli 45,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 51%. Omakapitali kasv näitab tugevat kasumlikkust ja jätkusuutlikku kapitalistruktuuri. Tegevjuhi Muttik’u sõnul jätkab Everaus Kinnisvara tugevalt ka 2025. aastal: „ Aasta on alanud positiivselt ja see annab alust arvata, et kinnisvaraturul on alanud uus kasvutsükkel. Majanduse ja ka kinnisvaraturu edasine kasv jääb mõõdukaks ja turgu jääb endiselt iseloomustama väljakutsete rohkus, kuid senised arengud lubavad olla käimasoleva aasta suhtes optimistlik.”

„Investeering Everaus Kinnisvarasse on enamat kui finantsotsus – see on toetus jätkusuutlikule ja kvaliteetsele elu- ja ärikeskkonna arengule. Meie jaoks on oluline, et koostöö investoritega põhineks läbipaistvusel ja usaldusel. Võlakirjaemissiooni teeme esmakordselt, kuid kapitali kaasamises omame pikaajalist kootöökogemust mitmete era- ja institutsionaalsete partneritega. Everaus Kinnisvara on avatud ja investorkogukonda hindav ettevõte, mille aktsionäride seas on ka 57 väikeaktsionäri,” lisab Muttik.

Oluline informatsioon: Tegemist on reklaamiga. Iga investeerimisotsus Everaus Kinnisvara AS võlakirjadesse peaks põhinema ettevõtte kirjeldusel ja võlakirjatingimustel, mida finantsjärelevalve eelnevalt ei kontrolli ega kinnita (kättesaadavad aadressil: www.everaus.ee ja www.nasdaqbaltic.com ). Reklaamis olev info ei ole väärtpaberite pakkumine. Võlakirja noteerimine Nasdaq Tallinn First North mitmepoolsel kauplemissüsteemil ei kujuta endast soovitust investeerida võlakirjadesse.