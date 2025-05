Tagasi ST 19.05.25, 18:19 Kaks tööandjat avavad, kuidas töötukassa aitas leida õiged inimesed ja toetused Võimalusi, kuidas töötukassa saab tööandjaid toetada, on mitu – nende seas näiteks töövahendus ja värbamispäevad, aga ka palgatoetus ja koolitustoetused.

Fotol TNC-Componentsi personalijuht Aljona Melter (vasakul), Puiestee Kodu eestvedaja Mait Mäe ja töötukassa tööandjate teenuste osakonna arendusjuht Illinor Siebold.

Foto: Rain Jüristo

Sisuturundussaates jagavad oma kogemust kaks ettevõtet: Kohtla-Järvel tegutsev tootmisettevõte TNC-Components ja Jõgevale rajatav eakatekodu Puiestee Kodu

TNC-Componentsi personalijuht Aljona Melter räägib, kuidas nad on leidnud töötukassa toel vajalike oskustega töötajaid ja arendanud oma meeskonna digioskusi. Puiestee Kodu eestvedaja Mait Mäe jagab, milliseid väljakutseid on tekitanud uue hooldekodu meeskonna komplekteerimine ning millist tuge on töötukassa seejuures pakkunud.

Saates on ka töötukassa tööandjate teenuste osakonna arendusjuht Illinor Siebold, kes avab laiemalt, kuidas töötukassa tööandjatele personaalselt läheneb, millised on enim kasutatavad teenused ja kuidas kujundatakse strateegilist koostööd ettevõtetega.

Saadet juhib Riina Jussila.